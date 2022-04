Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Trvalá převaha našeho týmu vyústila pouze v jeden vstřelený gól. Pro nás velice důležité body.“

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Snili jsme o bodu, ale sen se rozplynul a zaslouženě odjíždíme ze Sedlce z prázdnou.“

Branka: Ďoubal.

Malešov – Kaňk 4:1 (3:1)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Věděli jsme, že hrajeme o šest bodů. A i když nás bylo pouze dvanáct zdravých hráčů, odehráli jsme velmi dobře první poločas, ve kterém jsme rozhodli o konečném výsledku. Jsme velice spokojeni se třemi body, ale radost nám kazí vážné zranění třech dalších hráčů. Myslím, že budeme mít hodně těžký týden, abychom složili alespoň jedenáct zdravých fotbalistů do Kácova. Nálada na lodi se zlepšila, a to je to nejdůležitější.“

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Na těžkém terénu jsme se soupeři nevyrovnali v soubojích ani zakončení akcí, když jsme prohrávali tři nula, už bylo těžké něco vymyslet.“

Branky: Menšík 2, Kvíčala, Kalfiřt – Vokoun.

Paběnice – Kácov 2:1 (0:0)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Zápas se mi hodnotí dobře. Myslím, že jsme celý zápas byli lepší, Kácov přehráli fotbalovostí a zaslouženě bereme tři body, i když se nám to podařilo až v poslední minutě. Soupeř měl za celý zápas dvě šance, to byla penalta, a druhou vynikajícím zákrokem zneškodnil brankář Výborný. Líbilo se mi, s jakým nasazením a zaujetím kluci hráli a jak moc chtěli vyhrát, to si musíme přenést do dalších zápasů.“

Duel Čáslavi s Hamry o třetí flek branku nenabídl, domácí dohrávali v deseti

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Nadprůměrné utkání rozhodly ve prospěch domácích tři věci. První byla naše neproměněná šance na 2:0, kdy brankář konečky prstů vypíchl míč směřující do brány na roh. Druhá zbytečné vyloučení Michala Černíka za nesportovní chování. Třetí věcí výborně hrající mužstvo domácích, které chtělo za každou cenu zvítězit. Musím pochválit kluky za splnění všech mých pokynů a nasazení na hranici sebeobětování. Bohužel to na body nestačilo, což se někdy stává a musím pogratulovat Paběnicím k zisku tří bodů.“

Branky: Výborný, Váňa – Černík. ČK: Černík (Kácov).

Zbraslavice – Křesetice 1:3 (1:1)

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Hosté byli celý zápas lepší, my jsme byli všude pozdě, a tudíž jsme zaslouženě prohráli.“

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Poprvé mám radost z komentáře zápasu. Po většinu zápasu jsme kontrolovali hru a byli jsme více na míči na polovině soupeře. V první polovině jsme udělali jedinou chybu a po faulu na velkém vápně jsme inkasovali po nechytatelné střele k tyči. Potom jsme srovnali na 1:1 a už jsme kontrolovali hru a přidali jste dva góly, a navíc ještě neproměnili penaltu. Chtěl bych podekovat všem klukům za předvedený výkon a nasazení po celou dobu zápasu.“

Branky: Semerád – vlastní Uher, Zvolánek, Kocourek.

Malín – Církvice 1:2 (1:0)

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Soupeř chtěl vyhrát víc než my. Udělal pro to maximum a šel si za tím. My jsme nebojovali, pořádně si nepřihráli a šance v první půli nedokázali využít. Vyhrál lepší tým.“

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Do Malína jsme jeli pro bod a tomu přizpůsobili styl hry. Malinu se i přesto podařilo jít do vedení. Do druhé poločasu jsme změnili styl hry a podařilo se nám vyrovnat. V bojovném utkání jsme měli šance a jednu se nám podařilo proměnit. Odvážíme si tři body a jsme spokojení s výkonem.“

Branky: Kraus – Volenec, Vocl.

Tupadly – Chotusice 1:1 (0:1)

Trenér Vladimír Remeš (Tupadly): „Soupeř přijel víceméně bránit, stáli na velkém vápně v osmi lidech. Nečekal jsem takovou taktiku. Ve druhé půli jsme tak poslali do útoku tři silové hráče a chtěli to urvat silou, což se nám bohužel nepovedlo, ač rohů a standardních situací jsme měli spoustu. Ve výsledku jsem šťastný za bod.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): Ujali jsme se vedení po pěkné rychlé kombinační akci. Domácí tým hraje tvrdě a agresivně. Tímto způsobem to patrně dotlačili minulý týden v Kutné Hoře. Není to moc o fotbale, je to jen boj. Bohužel jsme nedotáhli některé naše hodně slibné akce. Stále nám chybí tři lidi, chytat musel dorostenec Petr Kosprd a podal spolehlivý výkon. Chyběla nám rozvaha a přesná rozehrávka nemocného Rosti Goliáše. Vyrovnávací branku jsme dostali po zbytečném rohu, kdy by byl jinak konec. Domácí jinak šanci neměli, jenom vše tlačili silou a nakopávanými míči.“

Branky: Zahradník – Vančura.

Zruč nad Sázavou – Kutná Hora B nehráno

Jonathan Mensatoris