Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Na domácím hřišti jsme přivítali tuším čtvrtý celek tabulky. Začátek zápasu patřil hostům a to do 12. minuty, kdy po parádní akci středem zálohy kapitán Jouza přihrávkou za beky nádherně našel nabíhajícího Arnolta a ten nekompromisně uklidil k tyči a šli jsme do vedení. Hosté stačili do poločasu vyrovnat, paradoxně po ztrátě při snaze proniknout do šestnáctky a otevřené obrany, byla to zbytečná ztráta balonu a rychlý brejk hostů, tedy poločas 1:1. Druhý poločas byl z pohledu diváka nudný, remíza by byla pro oba celky spravedlivá, nicméně jsme dostali branku na 1:2, úplně stejně jako v první půli, ztráta na soupeřově polovině, rychlý brejk do otevřené obrany a zbytečná ztráta všech bodů. Celkově zápas z obou stran nudný, bez větších brankových příležitostí. Můžu ale velmi pochválit všechny dorostence, kteří do zápasu zasáhli, protože dopoledne odehráli těžké utkání, ale utkání za muže zvládli na výbornou, i když to nepřineslo ani bod. Celkově hosté měli šest gólovek a dvakrát nás potrestali, my měli jednu a tu jsme proměnili také. Postavení Tupadel v tabulce vůbec předvedené hře neodpovídalo, my se budeme prát o každý bod a momentálně nemáme na víc než na to, kde jsme. Ale věřím, že postupem času naši mladíci budou výkonnostně jinde a Jiskra se vrátí na vrchol minimálně okresního přeboru.“

Branky: Arnolt – Císař, Víšek.

Kaňk – Chotusice 0:0

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Utkání vyrovnané, asi po dvou šancích na každé straně. Rozhodla situace asi deset minut před koncem, když jsme viděli míč za brankovou čarou, ale rozhodčí ne a za protesty nás poslal do deseti, potom jsme byli rádi za konec.“

Trenér Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „S ohledem na absence v sestavě dostali příležitost hráči ze širšího kádru. V první půli jsme mohli jít minimálně třikrát do vedení, bohužel nekvalita v zakončení znamenala bezbrankový poločas. Ve druhé půli to bylo fotbalově slabší z obou stran. Šance na vstřelení branky měla obě družstva. Remíza odpovídá předvedené hře, a hlavně z naší strany v umění gólově nezakončit slibné příležitosti. Toto nás provází již třetí zápas v řadě.“

ČK: 80. Mukařovský (Kaňk).

Církvice – Zbraslavice 1:0 (0:0)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Utkání bylo bojovné z obou stran. Hosté přijeli bránit, a to se jim dlouho dařilo. Nemohli jsme se vůbec prosadit. Ke konci zápasu hostům začaly docházet síly a nám se podařilo vstřelit vítěznou branku.“

Kanonýr Tomáš Dudla si zahrál s bráchou. Je to pro něj splněný sen

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Cely zápas jsme hráli ze zabezpečené obrany a snažili jsme se hrozit z brejků. Domácí dali rozhodující gól v 83. minutě a my už jsme neměli síly na vyrovnání.“

Branka: Macháček. ČK: 87. Jungwirth – 87. Winkler.

Sedlec – Křesetice 2:1 (2:0)

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Věděli jsme, že hosté hrají na jaře dobře, a to se potvrdilo. Jsme rádi, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce.“

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Oproti minulému týdnu jsme udělali spoustu individuálních chyb a prohrávali zaslouženě 2:0. Ke konci se nám podařilo pouze snížit na 2:1 z narůstajícího tlaku.“

Branky: Mrštík 2 – Charvát.

Kácov – Malešov 1:1 (1:0)

Trenér Michal Veliký (Kácov): „My jsme podali naprosto katastrofální výkon, za který se musím omluvit všem našim fanouškům, kteří se na to museli koukat. Za celý zápas jsme si nevytvořili jedinou šanci. Hosté berou zasloužený bod a kdyby nehráli na hřišti s trávou po kotníky a s dírami po lýtka, tak měli všechny tři.“

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Začátek utkání se nám příliš nepovedl a již v 8. minutě jsme vyloženě darovali domácím první branku. Hru jsme brzy srovnali a mohli vyrovnat, ale koncovka je pro nás celé jaro nějak zakletá. Vyrovnat se nám povedlo až v 62. minutě, kdy se z trestného kopu parádně trefil F. Kvíčala. Do konce zápasu bylo několik šancí na obou stranách, ale gól již nepadl. Zasloužená dělba bodů. Kluci odehráli další výborný zápas. Bod z hřiště vedoucího celku se prostě počítá. Znovu musím pochválit rozhodčí, klobouk dolů. Máme další zraněné, tak nás čeká opět týden nejistoty. Bod je ale doma.“

Branky: Futera – Kvíčala.

Kutná Hora B – Malín 2:1 (0:1)

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora B): „První poločas byl vyrovnaný, šancí moc nebylo, hosté se dostali do vedeni krásnou střelou z dálky. Naši největší šanci Cimr neproměnil, jeho lob šel mimo tyče. Do druhé půle jsme změnili rozestaveni a bylo to znát, měli jsme více ze hry a výsledek otočili.“

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „První gól domácích byla šťastná střela, kdy domácí hráč chtěl spíše centrovat a ukopl se tak dobře, že trefil nechytatelně pro našeho brankáře. Rozhodující branka padla pravděpodobně po faulu na našeho obránce, kdy hostující útočník dovezl do brány jak míč, tak i nohy našeho bránícího hráče. Ale na to se nemůžeme vymlouvat, šanci předcházela naše chyba. Náš problém je, že svojí nekvalitou či nedůsledností, připravujeme šance jako na zlatém podnose soupeři. Bohužel se nám zranil další stoper, tudíž museli nastoupit hráči širšího kádru, buď nedoléčení, nebo po dlouhé absenci. Do zadních řad jsme museli stáhnout zkušené hráče, kteří nám poté chyběli ve středu pole, kde nás domácí přehráli. Širší kádr soupeři umožnil posílit ke konci zápasu a dostat nás pod tlak, ač myslím, že se strachovali o výsledek do poslední minuty. Náš kádr je momentálně tak zdecimovaný, že je velice složité držet se na špici soutěže. Ale máme týden do dalšího zápasu a porveme se o body.“

Branky: Auer, Hozman – Vedral.

Nové Dvory – Paběnice 0:3 (0:2)

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Hosté hráli fotbalověji a sehraněji než my, takže jsme na bodový zisk nemohli pomýšlet.“

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Zápas v Nových Dvorech jsme začali velmi dobře, když jsme do desáté minuty byli ve vedení 2:0. Drželi jsme balon a měli další příležitosti ke skórování a poločas mohl skončit 5:0. Druhý poločas už moc krásy nepobral, domácí nechtěli s výsledkem moc dělat a stáli na své polovině a bránili, my jsme se jejich hře přizpůsobili a ze zápasu byla holomajzna. Na konci jsme po hezké kombinaci přidali na 3:0. Bereme tři body, s tím jsem spokojený. Do příště bych rád lepší proměňovaní brankových příležitostí.“

Branky: Fuksa, Kracík, Šindelář.

Jonathan Mensatoris