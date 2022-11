Trenér Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „V sobotu nás čekal těžký soupeř, a taky to na hřišti bylo vidět. Prvních dvacet minut jsme se nedostali pomalu za půlku, soupeř hrál opravdu dobře a převahu okořenili brankou na 0:1. Potom jsme začali hrát, kluci makali a zápas otočili už do poločasu na 2:1. Ve druhém poločase jsme mohli vstřelit další branky, ale už nám tam nic nespadlo. Musím pochválit celý tým, jak kluci v zápase dodrželi, co jsme si řekli. Podržel nás výborně chytající Josef Opasek. Máme tři body s těžkým soupeřem, a toho si cením.“

Branky: Galistl (vl.), Shpuryk – Laštovka.

Zruč nad Sázavou – Tupadly Utkání se neodehrálo z důvodu podmáčené hrací plochy.

Církvice – Paběnice 2:6 (0:4)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Opět se nám nepovedl úvod zápasu a brzy jsme prohrávali. Ve druhém poločase jsme zlepšenou hrou snížili, ale soupeř si již utkání zkušené pohlídal a do dalších šancí nás nepustil. Hosté vyhráli zaslouženě. Podle mého názoru jeden z nejlepších týmů okresu.“

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Na začátek bych chtěl poděkovat Církvici za výměnu hřiště, protože by to v Paběnicích nebylo možné. Utkání hodnotím pozitivně, myslím, že první poločas jsme hráli výborně, dali jsme góly a měli další příležitosti. Před druhým poločasem jsem v kabině apeloval na kluky, ať hrajeme furt stejně a nic neměníme, že to ještě bude těžké utkání, a tak se i stalo. Domácí změnili sestavu, poslali Duška víc dopředu a hráli lépe jak v prvním poločase, a my s tím měli chvílemi problém. Naštěstí nás uklidnil pátý gól a pak už jsme utkání zkušeně dohráli. Kvalitní utkání. Domácí mají dobře složený tým. Já jsem rad za náš výkon a za výhru. Děkuji všem hráčům.“

Branky: Palil, Volenec - Váňa 2, Špičák 2, Votava, Šindelář.

Červené Janovice – Sedlec 8:1 (4:0)

Trenér Štěpán Kacafírek (Červené Janovice): „Výsledek 8:1 hovoří za všechno. Bylo jen otázkou času, kdy prolomíme obranný val Sedlce, který byl tedy velmi tvrdý, což jsem sám jako útočník pocítil. Naštěstí se nám povedlo vstřelit první gól a přidat ještě dalších sedm. Chtěl bych pochválit celý tým, záložní řada hrála skvěle. Dudla, Uher, Jiránek, Koloušek, všichni podali výborné výkony, ale rád bych vyzdvihnul výkon Davida Nováka, který dal tři góly a podal opravdu výborný výkon.“

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Věděli jsme, že nás čeká soupeř, který má velkou kvalitu ve hře dopředu. To se od první minuty potvrdilo a valil se na nás jeden útok za druhým, který jsme díky dvěma nastřeleným tyčím a dobrým zákrokům našeho brankáře dokázali ustát bez inkasovaného gólů asi do 30. minuty. Bohužel když jsme začali trošku hrát, tak jsme udělali pár zbytečných chyb a během deseti minut jsme dostali čtyři góly a v podstatě bylo po zápase. To, jaký neuvěřitelný rozdíl dělá Václav Koloušek, by měl asi vidět každý fanoušek fotbalu, a hlavně budoucí fotbalisti. Nás teď trápí velký počet zraněných, snad se nám dá do příštího týdne někdo dohromady. Hráči, co nastoupili, odmakali zápas až do konce.

Branky: Kacafírek 3, Novák 3, Jiránek, Koloušek – Hvězda.

Malešov – Kaňk 3:0 (1:0)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Měli jsme výborný vstup do utkání, ale i ty největší šance nám vychytal brankář hostů Vokoun. Když náš tlak začal polevovat, povedla se nám konečně rychlá, překvapivá kombinace a po ose Škrobák – R. Zoufalý jsme šli do vedení 1:0. Hra se vyrovnala a dvě gólové šance si vypracovali i hosté, ale výbornými zákroky je zlikvidoval náš brankář Vavřina a udržel tak zaslouženou nulu. Ve druhém poločase se hrálo hlavně od vápna k vypnu. V posledních dvaceti minutách jsme převzali iniciativu, podrželi balon a dalšími dvěma góly dovedli utkání do vítězného konce. Tři body zůstaly zaslouženě doma.“

Branky: Zoufalý, Škrobák, Kvíčala.

Nové Dvory – Horní Bučice 7:3 (3:3)

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Poslední domácí utkání podzimní části neprobíhalo podle našich představ. V prvním poločase byli hosté aktivnějším týmem. Vysoký presink, lepší držení míče. Domácí působili pasivním, až zaskočeným dojmem. Když už jsme se konečně dali do pohybu, hned z toho byla gólová radost. V podstatě ze čtyř příležitostí padly tři góly domácích. Vše pohledné akce, kdy se postupně trefili Nytra, A.vKokeš, Kosprd. V roli nahrávačů Melezínek a Marek. Poločas 3:3. Do druhé půle jsme šli s jednou změnou, a nově příchozí hráč po pár minutách skóroval. Po kličkované Nytry se dostal k balonu Beran, který nezaváhal a brankáře hostů prostřelil. Chvíli na to se snesl centrovaný balon k Markovi, a ten se rovněž nemýlil. Druhou branku po závaru v pokutovém území přidal Kosprd. A závěrečné sólo proměnil Hruška na konečných 7:3. Na hřiště se znovu dostalo všech pět střídající hráčů. Ve druhém poločase se domácí začali lépe pohybovat, bránit a dostupovat hráče. Hosté nenavázali na svou první půli. Jsem spokojen až s nasazením ve druhé půli. Ta první je odstrašujícím příkladem. Jsem rád, že se trefilo šest hráčů a konečně máme plusové skóre v tabulce. Velmi dobré utkání odehrál Marek. V posledním kole musíme navázat na hru ze druhého poločasu a pokusit se uspět.“

Branky: Nytra, Kokeš, Beran, Hruška, Marek, Kosprd 2 – Bodlák, Šimon, Vohnický.

