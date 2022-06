Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Kvalitu a pohyb v utkání ovlivnilo úmorné teplo, a tudíž se nejednalo o žádný hurá fotbal, kdy by šance střídala šanci. Udělali jsme v zápase dvě chyby, kdy jsme inkasovali po přímém volném kopu z dálky, a ve druhém poločase jsme nepohlídali rohový kop. Většinu zápasu jsme drželi míč na svých kopačkách, ale žádnou akci jsme nedotáhli do koncovky, i když některé nebyly úplně špatné. Jsme rádi, že už je konec sezony a můžeme trochu zregenerovat a dát se zdravotně do pořádku. Doufáme, že příští sezona nebude pro nás znamenat boj o záchranu, i když to nebude vůbec lehké.“

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Utkání bylo ovlivněno počasím. My jsme do utkaní šli s tím, že chceme potvrdit domácí výhru z předešlého kola, což se nám podařilo. Brzy jsme se ujali vedení po gólu z přímého kopu. Poté se hra vyrovnala a domácí občas zahrozili. Ve druhém poločase jsme využili jeden z rohů a konec utkaní jsme si už pohlídali.“

Branky: Černohlávek, Uher.

Chotusice – Sedlec 0:1 (0:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Zápas odpovídal poslednímu kolu, kdy už o nic nejde. Neměl takový náboj, ale koukatelné to bylo. Do dvacáté minuty jsme neproměnili dvě jasné branky, a následně nás soupeř potrestal z úniku. Hosté začali více bránit a čekali na své příležitosti. My si vytvořili další brankové příležitosti, které končily na výborném výkonu brankáře hostů. Nula na kontě je jeho zásluha.“

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Zápas jsme vyhráli díky výbornému výkonu našeho brankáře. Chytil tutovky, a proto jsme mohli řádně oslavit konec sezony.“

Branka: Kolda.

Malešov – Paběnice 3:4 (1:3)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „V posledním utkání jsme narazili na nejlepší mužstvo okresu, které herně do naší soutěže ani nepatří. Než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme v 15. minutě 3:0. Kluci se ale nepoložili, snížili jsme na 3:1 a na začátku druhé půle na 3:2. Soupeř znejistěl a hra se vyrovnala. Škoda, že jsme si nechali hosty odskočit na 4:2. Opět jsme se probrali, snížili na 4:3, ale vyrovnat se nám, díky dvěma vynikajícím zákrokům hostujícího gólmana v nastavení, již nepovedlo. Výborný zápas s vynikajícím soupeřem.“

„Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Vzhledem k vybrané delegaci rozhodčích do Kácova už jsem v týdnu tušil, že do Malešova pojedeme bojovat o druhé místo a o prodloužení série výher na dvanáct utkání, což už se před zápasem potvrdilo, protože jsme znali výsledky všech utkání. Do zápasu jsme nastoupili aktivně a v 11. minutě to bylo 0:3, a my diktovali tempo zápasu. Pak se ale z naší hry vytratila aktivita, kdy jsme nechali stopery domácích nakopávat balony na jejich rychlé útočníky, a to nám dělalo problémy. Domácí začali být mírně lepší a do poločasu snížili na 1:3. Druhý poločas jsme začali být opět aktivnější, bohužel jsme dostali gól z penalty na 2:3, ale vzápětí jsme zase odskočili na 2:4, a měli dalších spoustu náznaků šancí na pátý gól, který by byl uklidňující. Bohužel pro nás se tak nestalo a po gólu domácích na 3:4 bylo utkání ještě víc otevřené. Naštěstí nás v poslední sekundě podržel brankář Výborný, který vytáhl dva fantastické zákroky, při trestném kopu a následné dorážce. To nám zachránilo druhé místo a sérii dvanácti zápasů. Jak jsem byl po podzimu ke klukům kritický, tak za jaro bych jim chtěl poděkovat. Pomohl nám příchod Martina Výborného, ustálila se nám sestava a kluky začal fotbal zase hodně bavit, a z toho mám největší radost. Myslím, že jsme na jaře hráli suverénně nejlepší fotbal. Děkuji všem za letošní sezonu, jak klukům z áčka, tak i z béčka, a všem lidem okolo fotbalu v Paběnicích, díky kterým máme tak skvělé podmínky.“

Branky: Nekola, Kvíčala, Vlček – Kracík, Vlach, Váňa 2.

Církvice – Tupadly 2:4 (1:2)

Tomáš Hruška (Církvice): „Zajímavé utkání plné soubojů a šancí na obou stranách. Hosté z Tupadel měli ještě možnost prvního místa, což bylo znát na hře. Myslím, že jsme jim byli rovnocenným soupeřem. Předvedli jsme bojovnou a obětavou hru. Teď nás čeká zasloužený odpočinek.“

Branky: Dušek, Vocl – Víšek 3, Císař.

Křesetice – Kutná Hora B 2:2 (1:0)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Vzhledem k počasí musím říct, že se kluci snažili, po první půlce jsme vedli 2:0, ale i přesto, že jsme kladli důraz na důslednost v obraně, tak se nám výsledek nepodařilo udržet do konce zápasu, a po dvou chybách jsme remizovali 2:2.“

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora B): „Od začátku bylo znát, že domácí hrají o záchranu a nasazení z jejich strany bylo lepší. Ale celkově šlo o zápas, který mohl skončit 6:6. Jsem rád, že jsme, i přes nepříznivý výsledek 2:0 alespoň vyrovnali, a vyvrátili jsme pomluvy o tom, že zápas pustíme.“

Branky: Šafránek, Jarůněk – Krupička 2.

Nové Dvory – Zruč nad Sázavou 3:2 (1:2)

Ondřej Jouza (kapitán Zruče nad Sázavou): „Zápasu, ve kterém o nic nešlo, předcházela náležitá ´příprava´. Za úmorného vedra jsme začali dobře a vedli jsme 2:1 v poločase. Domácí po pauze otočili. Měli jsme nějaké náznaky šancí, ale nepodařilo se nám je proměnit. Škoda, že jsme nevyhráli, mohli jsme se posunout v tabulce, ale to je to jediné, co nás může mrzet.“

Branky: Kokeš, Hruška 2 – Kotek, Nechanický (vl.).

Kácov – Malín 5:1 (3:0)

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Do zápasu jsme vystoupili dobře a od začátku až do konce nebylo pochyb, kdo zápas vyhraje. Kluci si uvědomili důležitost utkání a vydali ze sebe to nejlepší. Závěrem bych chtěl klukům za celou sezonu poděkovat a pochválit je za to, co dokázali. Možná jsme nebyli nejlepší, co se týká fotbalové krásy, ale získali jsme nejvíc bodů, vstřelili nejvíc branek a nejméně obdrželi.“

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Zápas dopadl tak, jak jsme očekávali, když jsme viděli nominaci rozhodčích. Hráli jsme v jedenácti lidech, byl jsem vůbec rád, že jsem to dal dohromady. Panovalo nesnesitelné vedro. První branku jsme dostali po faulu na našeho hráče, druhou branku z jasného ofsajdu. V poločase jsme si řekli, že to ještě zkusíme, ale když jsme dostali branku na 4:0, zápas se jen dohrával. V tom teple se ani nikomu už nechtělo běhat. Nechápu, že OFS nechá hrát všechny tři týmy, které bojují o postup, v rozdílné časy. Není to regulérní. Nechci svádět naši prohru na rozhodčí, připravovali jsme se na to, ale těžko s tím něco dělat. Na druhou stranu musím říci, že první šance Kácova byla po jasné penaltě ve prospěch domácího mužstva, kterou ovšem neproměnili.“

Branky: Vinický, Hošta, Pane, Štorch, Solnář – Vedral.

Jonathan Mensatoris