Fotbalisté Červených Janovic se v čele tabulky okresního přeboru osamostatnily v čele tabulky. Ale jen proto, že týmy Paběnic a Suchdola nehrály. Lídr zdolal tým Tupadel nejtěsnějším rozdílem. První výhru v sezoně urvaly Horní Bučice, ty porazily doma předposlední Kaňk. Dva zápasy se kvůli špatným terénům nehrály.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Červené Janovice - Horní Bučice (8:2) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Chotusice – Sedlec 3:1 (0:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Po vyrovnaném prvním poločase, kdy si oba soupeři vypracovali po dvou šancích jsme druhý poločas ovládli a zahodili asi pět tutovek. Soupeř nás za to ztrestal brankou po standardní situaci a šel do vedení. Závěrečný tlak se nám podařilo přetavit ve vítězné branky a tři body.“

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Tenti zápas je hrozná škoda. I když vývoj zápasu a výborný výkon obou gólmanů předpovídal spíše remízu, tak jsme ještě v 85. minutě po krásně zahrané standardce vedli 1:0. A na to, jak máme zkušené mužstvo, tak jsme závěr zápasu absolutně nezvládli. Zbrklou rozehrávkou na útočné polovině jsme soupeři darovali velkou šanci, ze které vyrovnal na 1:1, a to nás úplně položilo. Za minutu jsme udělali penaltu, kterou soupeř proměnil, a potom jsme začali hrát vabank, ale už jsme se bohužel na nic nezmohli a soupeř po úniku uzavřel na 3:1. Myslím si, že nás tenhle zápas bude dlouho mrzet. Jinak až na posledních třimáct minut jsem s naším výkonem spokojený. Zápas měl náboj a byl plný emocí, a o to víc nás mrzí, že jsme ho nedotáhli do vítězného konce. Doposud nedokážu pochopit, proč nám nebyl uznaný gól na 2:0. S tím už bohužel nic neuděláme a musíme se připravit na příští zápas.

Branky: Šimek, Goliáš 2 – Brabec.

Církvice – Zruč nad Sázavou 0:3 (0:1)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „První zápas na domácí půdě se nám nepovedl. Od dvacáté minuty jsme hráli o deseti. I přesto jsme si vytvořili dostatek šancí na skórování, což se nám bohužel neprovedlo. I v deseti jsme byli rovnocenným soupeřem, ke konci nám bohužel docházely síly a soupeř nás trestal.“

Hráč Jakub Koudela (Zruč nad Sázavou): „Z Církvice vezeme další tři jarní body. Po opatrném úvodu a šanci domácích šel po pasu od Dolejše sám na branku Zeman, gólman ho na hranici šestnáctky fauloval a byla z toho červená pro domácí. Z následného přímáku Jelínek orazil spojnici. Domácí se zatáhli, mi převzali víc míč na kopačky a vyplatilo se. Ve 40. minutě Jouza hezkou ranou zpoza vápna odrazem od tyče 0:1. Ve druhé půli jsme drželi balon, kontrolovali vedení, až v 76. minutě se prosadil po standardní situaci hlavou Zeman 0:2. O chvilku později šel domácí hráč sám na branku, ale skvělý Cudlín drama v závěru nedovolil a nájezd vyrazil na roh. V 86. minutě z brejku upravil zkušeně Dolejš na konečných 0:3. Forza Jiskra!

Branky: Jouza, Zeman, Dolejš. ČK: Foršt (Církvice).

Horní Bučice – Kaňk 4:0 (1:0)

Vedoucí mužstva Jaromír Horký (Kaňk): „Máme problém sami se sebou. Utkání se nám nepodařilo. V obraně děláme chyby a proměněné šance neznáme. Každý z nás si musí sáhnout do svědomí. Úroveň obou týmů třetí třída, což dokazuje tabulka.“

Branky: Šranko, Luňáček, Kováč 2.

Tupadly – Červené Janovice 0:1 (0:1)

Branky: Novák

Malešov – Suchdol NEHRÁNO

Paběnice – Nové Dvory NEHRÁNO

Jonathan Mensatoris