Tupadly - Zruč nad Sázavou 1:0 (1:0)

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „De facto není co hodnotit. Utkání prakticky bez šance na obou stranách. Nicméně my jsme jednou trestali a to ve 45. minutě po rohu. Druhá půle byla stejně bez šancí. Od nás to směrem dopředu nefungovalo. Bod by byl fér pro oba, pro nás bohužel jsou šťastnější domácí. Budeme muset příští týden obrat o body lídra tabulky.“

Branky: Hašek.