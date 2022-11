Trenér Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „Zápas vyhrál lepší tým. Paběnice mají velice dobré mužstvo a zaslouženě si odvážejí tři body. Musím ale našim hráčům poděkovat za celý podzim. Tým se skládal na poslední chvíli. Věřím, že na jaře budeme ještě silnější. Paběnicím gratuluji k prvnímu místu na podzim. Myslím, že jsou na prvním místě zaslouženě.“

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Na začátek tak jak minuly týden, tak i tento týden bych chtěl poděkovat soupeři, že se utkání mohlo odehrát v Malíně. Do utkání jsme nevstoupili úplně dobře a domácí tým šel do vedení krásnou střelou na zadní tyč. Poté už jsme začali hrát a do poločasu se nám podařilo vyrovnat a mít i další příležitosti ke skórování. Druhý poločas jsme začali aktivně, měli spoustu šancí a do 70. minuty jsme dali tři branky, které rozhodly o osudu utkání. Myslím, že zasloužená výhra. S podzimní částí soutěže jsem kromě zápasu v Červených Janovicích velmi spokojený! Chtěl bych všem hráčům poděkovat za podzimní část a budeme se snažit dobře připravit i na tu jarní.

Branky: Hozman – Kracík, Váňa, Špička 2.

Chotusice – Nové Dvory 1:2 (1:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Zápas pouze podtrhl nepovedený podzim. V zápase vedeme, soupeři darujeme vyrovnání a dokonce vedení po našich fatálních chybách, neproměníme pokutový kop, hrajeme proti deseti po vyloučení hostujícího hráče, ve vyložených šancích nejsme produktivní a necháme vyniknout hostujícího brankáře. Hosté bojovali, a to stačilo, bez jediné vypracované šance si odvážejí tři body.“

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Po několikáté v podzimní části sezony jsme zase obdrželi první gól, i když jsme měli do té do doby míč na kopačkách. Z našeho rohu vznikla brejková situace domácích, kterou ukázkově dotáhli do úspěšného konce. My jen přihlíželi. Na 1:1 vyrovnal Kosprd, kterého vyzval ke skórování průnikovou přihrávkou A. Kokeš. Poločas 1:1. Ve druhém poločase jsme rychle vstřelili gól na 1:2, kdy přihrávku za obranu nasměroval Nytra, a Kosprd nastartoval k úniku, oběhl bráchu a znovu zakončil do prázdné brány. Bratrský souboj vyzněl lépe pro staršího Davida, který si zároveň upevnil týmové prvenství nejlepšího střelce před druhým A. Kokešem. Za trest byl po druhé žluté kartě Kosprd vyloučen, a to již v 60. minutě. Za dalších deset minut následoval pokutový kop domácích, který fantasticky zlikvidoval Štěpnička, což bylo klíčovým momentem utkání, abychom vůbec mohli pomýšlet na plný počet bodů. To se nakonec podařilo. Musím kluky pochválit za velmi dobře takticky zvládnutý závěr utkání. Kluci předvedli bojovný výkon do samotného konce. Víkend se nám povedl jako celek. Stihli jsme oslavit podzimní část vydařené části sezny v restauraci U Hájků, a zároveň se i vítězně rozloučit s tímto fotbalovým rokem. Mrzí mne dvě svalová zranění A. Kokeše a Marka, ovšem oba budou mít dostatek času zranění vyléčit.“

Branky: Kuna – Kosprd 2. ČK: Kosprd (Nové Dvory).

Zruč nad Sázavou – Suchdol 2:4 (1:0)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „V zápase jsme byli lepším týmem po celé utkání, dobře kontrolovali míč, ale bohužel jsme v prvním poločase neproměnili svoje šance a domácí z jedině skórovali. Ve druhém jsme ale naši převahu proměnili v branky a utkání dovedli do vítězství.“

Branky: Váňa, Viktora – Dobeš, Kruliš, Biroš 2.

Církvice – Sedlec 8:0 (5:0)

Tomáš Hruška (trenér Církvice): „Poslední zápas podzimu se nám opravdu povedl. Konečně se nám podařilo jako první gól vstřelit a ne inkasovat. Hráli jsme zodpovědně zezadu a čekali na chyby soupeře. První poločas jsme ovládli. Do druhého poločasu jsme prostřídali a hráli tak, abychom zbytečně neinkasovali, což se nám povedlo. S utkáním a výsledkem jsem naprosto spokojený.“

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Absolutní kolaps v posledním zápase podzimní části. Zápas jsme přijeli vyhrát, ale gólem v první minutě se nám vše sesypalo a už jsme se z toho nedostali. I když jsme si v průběhu zápasu vytvořili několik velkých šanci, tak bohužel se nám nedaří je proměňovat, a to nás v podstatě trápí celý podzim. Přes zimu na tom musíme zapracovat a hodně potrénovat.“

Branky: Palii, Rajdl, Nývlt, Vidlák 2, Volenec 3.

Horní Bučice – Malešov 1:6 (1:2)

Jiří Škramovský (trenér Malešov): „Již před utkáním bylo vidět, jak chtějí kluci tento poslední zápas vyhrát. Měli jsme o domácích nějaké informace, a proto jsme chtěli držet míč, využít celé hřiště a nenechat domácí rozehrát. Hráli jsme na brejky a brzy se ujali vedení 2:0. I když domácí po rohu snížili na 2:1, měli jsme utkání pod kontrolou. Ve druhém poločase jsme rychle přidali další čtyři góly a zaslouženě vyhráli. Škoda, že kluci nehráli s takovým zápalem a s takovou zodpovědností i v jiných utkáních. Mohli jsme mít bodů více. Ale na kdyby se přece nehraje. Máme ještě jaro, tak uvidíme, kam se v té tabulce posuneme.“

Branky: Vohnický – Vohnický, Pudil, Kalfiřt, Zoufalý, Škrobák, Kvíčala.

Kaňk – Červené Janovice 3:7 (2:3)

Štěpán Kacafírek (trenér Červené Janovice): „Jsem rád, že jsme zvládli zápas v takhle těžkých podmínkách, se soupeřem, který hrál velice dobře, i přes postavení v tabulce. Výsledek nakonec vypadá jednoznačně, ale první půle tomu vůbec nenapovídala, kdy jsme vedli 3:2. Chtěl bych za tuhle výhru pochválit celý tým. Záloha fantastická, každý, kdo tam hrál, podal výborný výkon. David Novák zase tři góly, Tomáš Dudla dva. Jsem za všechny hráče rád a moc jim to přeji. Teď se budeme připravovat na jarní část sezony."

Branky: Mukařovský, Veselý, Bláha – Kacafírek, Koloušek, Dudla 2, Novák 3.

