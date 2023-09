Tři výhry domácích celků, stejný počet vítězství hostí. To bylo druhé kolo fotbalového okresního přeboru. Malešov si doma poradil s Křeseticemi, Kaňk pokořil sestoupivšího nováčka z Bílého Podolí gólem ze třetí minuty nastavení, a Sedlec zdolal Zruč. Venku uspěla Církvice v Záboří díky jediné brance, béčko Kutné Hory přivezlo všechny body z Nových Dvorů a Suchdol zvítězila v Tupadlech. Červenou kartu viděli dva fotbalisté – církvický Palii a Chmelař z Bílého Podolí.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Suchdol - Malešov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Malešov – Křesetice 2:0 (0:0)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Do utkání jsme vstoupili celkem slušně. Vytvořili jsme si poměrně hodně šancí, jenže nám chyběla kvalita v zakončení. Z naší strašný to bylo zbytečně nervózní utkání. V poločasové přestávce jsme to museli trochu uklidnit. Ve druhém poločase jsme stupňovali tlak. Podařilo se nám vstřelit dva góly během čtyř minut, a tím jsme zápas zlomili v náš prospěch. Křesetice podaly velmi dobrý výkon. Okresní přebor bude letos hodně vyrovnaný, takže budou v zápasech rozhodovat maličkosti.“

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Soupeř byl jednoznačně lepší, v podstatě celý zápas. My jsme měli v prvním poločase velkou šanci po chybě domácích, ale gól jsme nedali. Mohli jsme to domácím více ztížit. Potom jsme udělali hrubku ve druhé půli. Bylo ale jen otázkou času, jak dlouho s Malešovem udržíme krok. Fotbalově jsou domácí dobrým týmem.“

Branky: Škrobák, Faltýn (vl.).

Záboří nad Labem – Církvice 0:1 (0:1)

Trenér Luděk Špaček (Záboří): „Myslím si, že zápas jsme odehráli velmi dobře. Kluci zápas odmakali a potrápili jednoho z favoritů na postup. Zápas rozhodla jedna chybička, kterou Církvice využila. Ale podle mého názoru by zápasu slušela remíza.“

I.B třída: Janovické derby mělo jasného vládce. Uhlíři nedali sokovi šanci

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „ K nováčkovi okresního přeboru jsme zajížděli s respektem. A naše obavy se potvrzovaly hned od začátku. Soupeř dokázal využívat výhody svého malého hřiště a nám dělalo spoustu problémů se dostat do zakončení. Nakonec se nám podařilo do poločasu vstřelit branku. Ve druhém poločase jsme si vedení pohlídali i když jsme dohrávali o deseti.“

Branka: Vocl. ČK: Palii (Církvice).

Nové Dvory – Kutná Hora B 1:3 (1:0)

Branky: Piskač (vl.) – Vosáhlo, Zelený, Piskač.

Sedlec – Zruč nad Sázavou 2:0 (1:0)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Vstup do zápasu se nám moc nepovedl, nedařila se nám rozehrávka a ztráceli jsme jednoduché balony. Od 25. minuty se to zlepšilo a dostali jsme se do hry. Po dobrém zataženi balonu Matějem Hájkem do vápna jsme kopali penaltu, kterou Viktor Pohanka s přehledem proměnil a poločas jsme vyhráli 1:0. Druhý poločas jsme kontrolovali hru a Zruč jsme do žádných šancí nepouštěli. V 58. minutě jsme po dobře sehrané akci zvýšili Pepou Svobodou na 2:0. S vítězstvím jsme samozřejmě spokojeni a udržené čisté konto je výborné.“

Čáslavský kouč raději přenechal hodnocení asistentovi, Vyhnánek chytil penaltu

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Druhé kolo okresního přeboru jsme netradičně hráli v pátek na hřišti Viktorie Sedlec a byla velká absence hráčů základní sestavy. V brance Cudlína nahradil Z. Louda a předvedl dobrý výkon. Dále chyběli Martinák, T. Arnolt, Viktora, Brabec, Jouza, muselo se tedy opět sáhnout do dorostu a mladíci zahráli v rámci možností dobře. První poločas byl z naší strany po defenzivní stránce dobrý, i směrem dopředu jsme si vypracovali slibné šance, nicméně do šatny se šlo za stavu 1:0 pro domácí, když nás potrestali po zbytečném faulu z penalty. Druhá půle byla stejná, bez větších šancí na obou stranách. Převážně to byl boj o střed hřiště. Domácí po chybě v obraně trestali ještě jednou. Po tečováné střele neměl Louda v brance šanci. Musím ale pochválit kluky z dorostu, jejich výkony stoupají, a myslím, že v jejich soutěži budou hrát hodně vysoko."

Branky: Pohanka, Svoboda.

Kaňk – Bílé Podolí 3:2 (1:1)

Vedoucí mužstva Jaromír Horký (Kaňk): „Ačkoli měl soupeř více ze hry, dokázali jsme s ním držet krok a zápas v posledních minutách zlomit v náš prospěch. Důležité body a povzbuzeni do dalších zápasů.“

Branky: Šejvl (vl.), Výborný, Bláha – Šejvl, Fejfar. ČK: Chmelař (Bílé Podolí).

Tupadly – Suchdol 1:2 (0:0)

Branky: Vančura – Laštovka, Šibrava.