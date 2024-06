Chotusice – Malešov 2:2 (1:2)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Měli jsme dobrý vstup do zápasu a díky napadání se ujali vedení 1:0. Do poločasu nás bohužel dvakrát potrestal z brejků po našich standardkách malešovský Vojta, a to při třetí ještě jednou nastřelil břevno. Těsně před poločasovou přestávkou hosty zbytečně oslabil Škrobák, který se nechal za řečnění zbytečně vyloučit. Druhý poločas byl o dobývání malešovské branky. To se nám povedlo bohužel ve druhém poločase jen jednou. Nastřelili jsme břevno a další dvě více než tutové šance v závěru utkáni zahodili. Tím byl stanoven remízový výsledek utkání. Remíza je spravedlivá. Hrál se kvalitní a atraktivní fotbal, který se slušné divácké návštěvě určitě líbil.“

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Po naší chybě se domácí mužstvo dostalo do vedení. Zbytek prvního poločasu jsme měli zápas po kontrolou. Zápas byl rozehraný na tři body. Bohužel na konci prvního poločase jsme obdrželi červenou kartu. Máme asi nejvíce červených karet v soutěži. Začátek druhého poločasu nám opět vyšel, bohužel jsme nedokázali vstřelit zlomovou třetí branku. Domácí hrozili zejména po dlouhých autech do našeho vápna. Závěrečný tlak Chotusic jsme přežili a odvezli si potřebný bod.“

Branky: Roubíček, Goliáš J. – Vojta 2. ČK: 45. Škrobák (Malešov).

Nové Dvory – Kaňk 6:0 (3:0)

Branky: Kuchař, Kokeš, Nytra, Beran 3.

Suchdol – Záboří NEODEHRÁNO

Bílé Podolí – Tupadly 4:3

Branky: Tronchev (3, Štoček – Šemík 2, Ryšán.

Zruč nad Sázavou – Církvice 2:1 (2:0)

Hráč Lukáš Jelínek (Zruč nad Sázavou): „K zápasu jsme nastoupili s tím, že už nechceme prodlužovat sérii proher. Začátek zápasu nám vyšel více než lepé, již ve 3. minutě se po krásném samostatném úniku prosadil Dolejš. Na jeho samostatný únik navázal J. Zeman, který po krásné kolmici od Martináka šel sám na bránu a nekompromisně proměnil na 2:0. V zápase jsme spíše bránili. Hosté sice drželi míč na noze, měli i několik stoprocentních šancí, asi padesát rohů, ale nás podrželi oba gólmani z dorostu, jak v prvním, tak ve druhém poločase. Musím poděkovat celému týmu za odvedený výkon.

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Opět se nám nepovedl začátek utkání a již v patnácté minutě jsme prohrávali o dva góly. I když jsme se snažili, i přes spoustu šancí jsme v prvním poločase neskórovali. Do druhé půle jsme změnili rozestavení a snažili se víc útočit. Ze šancí, které jsme si vytvořili, jsme bohužel skórovali pouze jednou, což bylo málo. Za druhý poločas jsme si remízu zasloužili, ale bohužel.“

Branky: Dolejš, Zeman – Švajcr.

Křesetice – Sedlec 2:3 (0:1)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „První poločas jsme byli neaktivní a bez chuti na vítězství. Druhou půlku jsme aktivitou pouze snížili na 2:3.“

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Konečně se nám podařilo vyhrát. První poločas jsme byli lepší a měli jsme dát více gólů než jeden. Ve druhém poločase se to otočilo a Křesetice nás přehrávaly. Naštěstí se nám povedlo i za velkého přispění našeho gólmana Šilhána, který podal výborný výkon, velké šance soupeře přečkat a odvést si tři důležité body.

Branky: Dytrych, Puchoň – Papoušek, Záleský 2.