Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Na domácím hřišti jsme přivítali Zbraslavice. Po krásném gólu od břevna se prosadil Zeman. Hosty jsme k ničemu nepustili, přesto z jediné střely na branku, konkrétně z přímého kopu, hosté vyrovnali na 1:1. Před zápasem jsem kluky upozorňoval na to, že soupeře nesmíme podcenit a navázat na zápas z Malína. Už to vypadalo, že doma ztratíme dva body, a to až do 80. minuty, kdy po jasné penaltě na Adama navýšil skóre Jelínek 2:1, a to už jsem věřil v tři body, chvíli na to se prosadil dorostenec Čermák 3:1 a bylo hotovo. Na 4:1 korigoval utkání druhou nádhernou brankou Arnolt 4:1, nakonec jsme utkání zvládli vítězně musím opět pochválit výkon dorostu, dopoledne odehráli svůj zápas a odpoledne sehráli náročné utkání za chlapy a opět na výbornou.“

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Bez komentáře.“

Branky: Zeman, Jelínek, Čermák, Arnolt – Semerád.

Nové Dvory – Chotusice 0:4 (0:2)

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Kvalita byla na straně soupeře. Mohli bychom pomyslet na příznivější výsledek nebýt časného vyloučení našeho stopera a penalty vytáhnuté z nosu hlavního sudího.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Začali jsme aktivně a hned ze začátku se nám podařilo vstřelit branku, a záhy šli domácí do deseti za faul při samostatném úniku na gólmana domácích. Poté, i když domácí nesložili zbraně, už bylo otázkou času, kolik branek z převahy vytěžíme.“

Branky: Goliáš (z PK), Hubáček, Tuzar, Procházka. ČK: 16. Veselý (Nové Dvory).

Malín – Tupadly 0:0 (0:0)

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Zápas pro nás byl náročný, protože nám chyběla spousta hráčů základní sestavy. Řekl bych, že jak našim, tak i hostujícím střelcům se nedařilo, ač bylo dost šancí ke skórování. Za bod jsem rád, protože jsme měli opravdu problémy se skládáním základní sestavy.“

Křesetice – Malešov 2:2 (1:1)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Na začátku jsme byli lepším týmem, ale po dvaceti minutách jsme přenechali iniciativu hostům, naštěstí jsme ze standardní situace vstřelili první branku. Poté nás začali přehrávat a vytvořili si i pár gólových příležitostí, z jedné z nich, po naší chybě a nedůrazném bránění, vstřelili branku. Druha půlka se přelévala z jedné strany na druhou, moc se nebránilo a dostali jsme druhy gól. Naštěstí jsme stačili vyrovnat. Myslím si, že remíza byla zasloužená.“

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Odehráli jsme další zápas, ve kterém jsme opět odmítli vítězství. Byli jsme více na míči, měli více gólových šancí, ale domáčí přesto získali bod. Zápas jsme mohli rozhodnout již v prvním poločase, ale dát gól je v současné době nad naše síly. Stejný obraz hry byl i ve druhé půli. Již ve 46. minutě jsme měli stoprocentní šanci, kterou jsme stejně jako v dalších třech únicích nedali. Přesto jsme se ujali vedení. Domácí po naší chybě vyrovnali a v závěru utkání se mohli dokonce dostat do vedení. Nakonec tedy 2:2, škoda. Veliká škoda.“

Branky: Bláha, Faltýn – Škrobák 2.

Kácov – Kaňk 6:1 (2:1)

Trenér Michal Veliký (Kácov): „V utkání jsme potvrdili roli favorita. Po celý zápas jsme měli lepší pohyb i lepší kombinace, ze kterých jsme si vytvářeli spoustu šancí. Musím pochválit kluky, kteří zápas nepodcenili a nepředvedli holomajznu jako s Malešovem. Co musím ocenit je přístup Kaňku, který chtěl po celý zápas hrát fotbal. Také přeji zraněnému brankáři hostů Vokymu brzké uzdravení.“

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Do Kácova jsme jeli s velkým respektem vzhledem k postavení v tabulce. První poločas se nám ještě dařilo držet krok, ale ve druhém nám to tam napadalo, a už se jen dohrávalo. Nezbývá než se věřit, že se nám brzy někteří hráči vrátí z marodky. Musíme se připravit na důležitý zápas s Novými Dvory.“

Branky: Vojtěch Štorch 3, Pane, Kmoch, Štěpán Štorch – Jeřábek.

Kutná Hora B – Sedlec 3:4 (1:2)

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora B): „Porazil nás jeden hráč – Michal Gono. Celkově jsme měli více ze hry, ale přes tuhou defenzivu jsme se těžko dostávali.“

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Střelecký koncert Michala Gona a bojovný výkon celého mužstva přinesl zasloužený úspěch.“

Branky: Cimr, Pleva, Auer – Gono 4.

Církvice – Paběnice 0:5 (0:3)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Do zápasu jsme nastupovali silně oslabeni, ale na to se nechceme vymlouvat. Soupeři se podařilo brzy skórovat a udával styl hry. Před koncem poločasu se nám navíc zranil gólman. Ve druhém poločase šlo už jen o to, jaké bude skóre. Soupeř vyhrál zaslouženě.“

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Zápas v Církvicích byl duel našeho souseda v tabulce, který jsme chtěli zvládnout a odskočit soupeři. Zápas se nám vydařil. Jak v obraně, kdy jsme chtěli pohlídat rychlost domácích hráčů a zvládli jsme to moc dobře, kdy domácí neměli žádnou vážnou šanci za celý zápas, tak v útoku, kdy jsme byli nebezpeční a produktivní. Gratulace klukům do kabiny. Musíme se nachystat na příští týden, kdy nás čeká těžký zápas s B týmem Kutné Hory. Církvice bych chtěl pochválit za skvěle nachystané hřiště. A ještě bych chtěl popřát brzké uzdravení domácímu hráči Holubovi, jeho zranění byla kaňka utkání a doufám, že bude brzy zpět na zeleném pažitu.“

Branky: Kracík 2, Špičák 2, Vlach.

Jonathan Mensatoris