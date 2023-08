/VIDEO, FOTO/ Dva adepti na nejvyšší příčky ve fotbalovém okresním přeboru na sebe narazily hned v úvodním kole soutěže. Suchdol hostil Malešov. Domácí sice jako první brzy inkasovali, ale pak během chvíle do pauzy otočili stav a další branka už nepadla. Zajímavostí kola je, že všech šest zápasů vyhrály domácí celky.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Suchdol - Malešov (2:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Suchdol – Malešov 2:1 (2:1)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „I když jsme do utkání vstoupili dost nešťastně, když jsme v první minutě mohli jít do vedení a ve druhé minutě jsme prohrávali, tak jsme dokázali v prvním poločase výsledek otočit a myslím, že zaslouženě vyhráli. Soupeře jsme nepouštěli do šancí a sami byli nebezpeční. Škoda, že jsme neproměnili některou šanci, a tak byl výborný zápas pořád na vážkách až do konce.“

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „V prvním poločase bylo lepší domácí mužstvo. Do druhé půle jsme nastoupili s touhou zápas otočit v náš prospěch. Bohužel se nám to nepodařilo. V pátek si budeme chtít spravit chuť na domácím hřišti s Křeseticemi.“

Branky: Volný, Pekař – Menšík.

Křesetice – Záboří nad Labem 2:0 (1:0)

Trenér Luděk Špaček (Záboří): „První poločas jsme byli lepším týmem. Jen jsme neproměnili stoprocentní šanci. A na konci jsme po chybě obdrželi branku, která domácí nakopla. Druhý poločas měli domácí více ze hry a po neuhlídané standardní situaci navýšili na konečných 2:0. Myslím, že zápas byl o první brance, která vyrovnaný zápas rozhodla.“

Branky: Veselý 2.

Zruč nad Sázavou – Nové Dvory 2:1 (0:0)

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Po ne zrovna vydařené letní přípravě jsme odehráli první mistrovský zápas, kdy jsme doma přivítali Nové Dvory. Před zápasem jsme počítali s absencí dlouhodobě zraněného Jouzy, ale chyběl i Arnolt a Viktora. Proto jsme museli sáhnout do dorostu. Utkání se v prvním poločase vyvíjelo celkem dobře. Obrana pracovala na výbornou a hosté neměli žádnou vážnější šanci. My jsme si několik příležitostí ke skórování vypracovali, ale hostující brankář pokaždé skvěle zasáhl a držel tak stav 0:0. Druhá půle byla herně stejná, více ze hry jsme měli my. O poločase mi Jáchym Zeman říkal, že bude muset střídat, ale já se ho snažil přemluvit, ať se kousne a vydrží to, což se nakonec vyplatilo. Na hřiště se pomalu začali dostávat dorostenci a skóre se měnilo v 77. minutě. Do vápna se dravě prodral Zeman a přichystal míč pro Adama, který klidně a pohodlně otevřel skóre zápasu. Vedení jsme ale neudrželi dlouho. Po třech minutách srovnali hosté z penalty. V tříminutovém nastavení druhé půle do vápna vběhl Zeman a byl faulován. Následnou penaltu proměnil kapitán Lukáš Jelínek, tři body tak zůstaly doma. Máme ještě na čem pracovat, bylo tam dost nepřesností, obraz hry byl ale celkem dobrý.“

Branky: Jelínek, Adam – Marek.

Církvice – Sedlec 2:1 (0:0)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „První zápas nové sezony nám vyšel. Do začátku utkání jsme vystoupili opatrně a snažili jsme se soupeře k ničemu nepustit, což se nám celý první poločas dařilo. I přes naše vyložené šance se šlo na přestávku bez gólu. Druhý poločas byl spíše boj než fotbalová krása, ze kterého jsme vyšli vítězně my. Myslím si, že zaslouženě.“

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „V prvním poločase na nás soupeř vlítnul aktivní hrou a rychlým napadáním naší rozehrávky, což nám dělalo problémy a nemohli jsme se dostat do hry. Díky výborným zákrokům našeho brankáře Vojty Vágnera jsme udrželi poločasový stav 0:0. Ve druhém poločase se naše hra zlepšila a asi v 65. minutě jsme dali na 1:0 a povedlo se nám soupeře dostat pod tlak a vytvořit si další brankovou příležitost, která bohužel skončila na tyči. Potom jsme po naší špatné rozehrávce pustili soupeře do protiútoku a po faulu na nás byla nařízena penalta a Církvice srovnala na 1:1 a to nám sebralo vítr z plachet. Další vývoj zápasu se odvíjel dlouhými nakopávanými balóny za naši obranu, a to nám dělalo problémy. Díky bojovnosti a nasazení našich hráčů jsme měli ještě jednu dobrou šanci, kterou jsme bohužel špatně vyřešili v koncovce a z protiútoku na nás byla v 93. minutě nařízena druhá penalta a prohráli jsme 2:1. Zápas to byl hodně náročný a soubojový. Škoda, že se nám nepovedlo odvést alespoň bod. Jinak jsem s výkonem celkem spokojený, máme hodně nových, mladých hráčů, kteří si postupně zvykají na dospělý fotbal a věřím, že to bude dobré. Parta funguje skvěle, trénujeme v patnácti a více lidech, vedení klubu dělá maximum, aby byli všichni spokojení a všechny nás to moc baví. Věřím, že dobře výsledky přijdou.

Branky: Jugwirth 2 – Svoboda.

Kutná Hora B – Kaňk 4:0 (2:0)

Vedoucí mužstva Jaromír Horký (Kaňk): „Soupeř byl fotbalovější, běhavější a lepší v kombinaci. Přesto jsme zápas odmakali a prohráli s hlavou nahoře.“

Branky: Petr 2, Cimr, Churavý.

Chotusice – Tupadly 3:0 (0:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „V prvním poločase vyrovnané utkání, okořeněné vzájemným pohárovým zápasem z minulého týdne. Obě družstva hrála ze zabezpečené obrany a měli jsme mírně návrh. Ve druhém poločase jsme šli do zaslouženého vedení a myslím si, že tento gól zápas rozhodl. Tupadly se rozhodně nevzdaly, ale přicházely další šance a výsledek 3:0 může být pro hosty krutý, ale je zasloužený.“

Branky: Vančura 2, Goliáš.

Jonathan Mensatoris