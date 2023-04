/FOTO/ Souboj o nejvyšší příčky tabulky fotbalového okresního přeboru zvládly Červené Janovice, které doma porazily Suchdol těsně 3:2. Dva body ztratily Paběnice, pro které to bylo teprve první jarní utkání. Plichtily na půdě Malešova. Za zmínku stojí gesto fair play malešovského Pudila, který odvolal penaltu.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Sedlec - Tupadly (1:0) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Malešov – Paběnice 2:2 (1:2)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Celé utkání musím hodnotit velice pozitivně. Přišla slušná návštěva, která viděla nadprůměrný zápas okresního přeboru. Paběnice před jarní částí soutěže posílily o hráče z Čáslavi, takže mají ještě kvalitnější tým. Jsou to kluci, které jsem trénoval, takže jsme změnili trošku náš systém, a to se vyplatilo. Paběnice budou pravidelně vyhrávat, takže bod bereme. Nakonec musím zmínit našeho Vaška Pudila, který odvolal penaltu.

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Pro nás to bylo první utkání jarní utkání a na hře to bylo znát. Mrzí mě ztracené vedení 2:0, ale zápasu remíza odpovídá.

Branky: Škrobák, Menšík – Váňa 2.

Nové Dvory – Malín/K.H. B 2:1 (0:0)

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Na začátek jarní části soutěže další z velmi kvalitních týmů. My se potýkáme s absencemi hned v prvních dvou zápasech. Byl jsem bez celé obrany, ovšem jsme jeden tým a kluci, kteří zaskočili na těchto postech, se toho chopili s maximálním nasazením a patřičnou odpovědností. Zvládli to skvěle. Tým plnil téměř veškeré pokyny, se kterými jsme do zápasu šli. Výborný výkon předvedl teprve patnáctiletý Šimon Klement, kterého bych rád postupně adaptoval do A týmu. Zlom přišel po jednom z několika průniků Kosprda, který byl zezadu faulován, a hráč hostů dostal červenou kartu. To bylo důležitým momentem utkání. Nádhernou branku chvilku poté vstřelit Yuzhaninov, který dostal balon za obranu. Životní trefa. Nijak se nerozpakoval a poslal svou bombu od břevna do sítě. Druhý gól přidal po úniku Kosprd. Hosté už jen korigovali pár minut před koncem na konečných 2:1. Jsme velmi spokojeni. Musíme dál poctivě pracovat. Byli jsme šťastnějším týmem.“

Trenér Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „V Nových Dvorech jsme ztratili zbytečně body. Nechodíme trénovat a teď se to ukazuje na hřišti.“

Branky: Yuzhaninov, Kosprd – Hozman. ČK: Barenčík (Malín/KH B).

Kaňk – Chotusice 1:3 (0:1)

Vedoucí mužstva Jaromír Horký (Kaňk): „Soupeř byl přece jen o něco fotbalovější, běhavější a přesnější v kombinaci, což se nakonec projevilo i ve skóre. Potřebovali bychom především zapracovat na naší fyzické připravenosti, bez ní se budou body získávat těžko.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Dá se říci, že celý zápas jsme byli lepším týmem a opět jsme excelovali v zahazování jasných šancí a dokonce, když domácí šli do deseti za zmaření brankové příležitosti, nechali domácí vyrovnat vlastní nezodpovědností do prázdné branky ze dvaceti metrů. Závěrečným tlakem hráči výsledek otočili v náš prospěch, ale rozhodnuto mělo být již v prvním poločase.“

Branky: Mukařovský – Stárek, Goliáš J., Goliáš R. ČK: Vokoun (Kaňk).

Sedlec – Tupadly 1:0 (1:0)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Vítězství, ze kterého máme velkou radost. I když jsme brzy po rychlém protiútoku vedli jedna nula, tak nás soupeř první poločas přehrával a měl více ze hry. Nás v bráně opět podržel výborný Lukáš Dostál, který podává výborné výkony už od začátku jarní sezony. Druhý poločas už byl od nás o něco lepší, více jsme drželi balon a nepouštěli soupeře do tolika šancí. Mám radost, že se nám po delší době vrací zkušení hráči po zranění nebo z jiných důvodů a naše výkony se zlepšují. Teď se musíme co nejlépe připravit na příští těžký zápas se Suchdolem.

Branka: Mrštík.

Horní Bučice – Církvice 1:7 (0:2)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Zápas na těžkém terénu jsme zvládli. První poločas nebyl podle našich představ a soupeř nám svoji tvrdou hrou hru dost ztěžoval. Ve druhém poločase jsme zlepšili pohyb, přidali na intenzitě a dalšími góly zápas rozhodli a dovedli do vytěženého konce.“

Branky: Truksa – Jungwirth, Vidlák 2, Volenec 2, Černý 2.

Červené Janovice – Suchdol 3:2 (3:0)

Hrají manažer Jiří Kubík (Červené Janovice): „Utkání se v prvním poločase vyvíjelo lépe pro nás, hlavně po rychlých třech gólech. Snaha udržet tento brankový rozdíl po vstupu do druhého poločasu nám nevyšla. Suchdol byl v tlaku skoro celý druhý poločas a zaslouženě snížil brankový rozestup. Mužů říct, že na okresní přebor to byl nadstandardní zápas. Bylo to o proměňování šancí a naštěstí jsme jich proměnili více než soupeř. Suchdol ale prokázal, že je silný tým a věřím, že budou sbírat body.“

Branky: Jiránek, Jonáš 2 – Laštovka, Langr.

