Církvice – Vrdy B 4:1 (1:1)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „V zápase jsme se brzy ujali vedení, což nám pomohlo. Poté jsme nevyužili další šance a neproměnili pokutový kop, což umožnilo soupeři hru vyrovnat, a chvílemi byl dokonce lepším týmem. Do druhého poločasu jsme udělali několik změn, podařilo se nám navýšit skóre a zápas jsme zaslouženě dovedli do vítězného konce.“

Branky: Dušek 2, Vidlák, Vocl – Šolta.

Nové Dvory – Chotusice 2:3 (0:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Zápas byl důrazný z obou stran a herně vyrovnaný. I přes poločasové vedení 1:0 jsme věděli, že zápas bude i s ohledem na horké počasí hodně náročný a vyrovnaný až do konce. Nové Dvory se hodně snažily o první body v sezoně. Dvakrát se jim podařilo vyrovnat naše vedení. V závěru se nám povedla pěkná fotbalová akce a šli jsme do rozhodujícího vedení, a to si už pohlídali. Hodně náročný zápas se šťastnějším koncem pro nás.“

Branky: Kokeš, Zelený – R. Goliáš, Stárek, Tuzar.

Suchdol B – Tupadly 0:1 (0:1)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „Do utkání jsme vstoupili dobře a vytvořili si šance, které jsme neproměnili. Hosté pak trefili krásně standardku a zbytek zápasu hráli na brejky. My bojovali, ale vstřelit branku z našich šancí se nám nepodařilo.“

Branka: Císař.

Sedlec – Sázava 1:1 (0:1)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Těžký zápas se silným soupeřem jsme očekávali a připravili se na něj zodpovědnou hrou zezadu. Tento taktický záměr se nám dařilo po celý zápas plnit. Přesto jsme inkasovali brzkou branku po rohovém kopu, což nás potrestalo za momentální nepozornost. Ve druhé půli jsme se však dokázali zlepšit a v závěru jsme dokonce převzali iniciativu. Odměnou nám byla vyrovnávací hlavička Franty Brabce po standardní situaci. Za bod získaný proti tak silnému soupeři jsme rádi.“

Trenér Pavel Chuchla (Sázava): „Asi zasloužená remíza. První půlka byla od nás lepší ve všech ohledech. V té druhé se domácí osmělili a nakonec nám dali vyrovnávací branku. Ztráta dvou bodů pro nás není příjemná, ale myslím si, že jsme nepodali výkon, jaký jsme si představovali, proto nebereme tři body. Chybí nám tři klíčoví hráči, ale na to se nechci vymlouvat, protože i bez nich máme stále dost zkušených hráčů, abychom utkání zvládli. Dva z absentujících by se měli vrátit již na další zápas. Myslím si, že naši zkušenější hráči měli v utkání podat sebevědomější, odvážnější výkon, zejména do ofenzivy.“

Branky: Brabec – Danko.

Zruč nad Sázavou – Kaňk 1:0 (0:0)

Hráč Ondřej Jouza (Zruč nad Sázavou): „Do utkání jsme vstoupili dobře a vytvořili si šance, které jsme však neproměnili. Hosté pak krásně proměnili standardku a zbytek zápasu hráli na brejky. My bojovali, ale z našich šancí se nám nepodařilo vstřelit branku.“

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Utkání ve Zruči bylo vyrovnané, s brankovými příležitostmi na obou stranách, které pochytali brankáři nebo byly nepřesné. Až v úplném závěru se domácím povedla pěkná akce, která jim zajistila tři body.“

Branka: Dolejš.

Křesetice – Bílé Podolí 1:1 (1:0)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Na začátku nás soupeř zatlačil a trefil dvě tyče, pak jsme hru vyrovnali, byli jsme lepším týmem a zaslouženě po chybě soupeře šli do vedení 1:0. Ve druhé půli se hra přelévala a soupeř byl o trochu lepší, což vedlo k vyrovnání po naší chybě. Jsem rád, že jsme nakonec remízu udrželi. Soupeř byl velmi kvalitní.“

Branky: Dytrych – Šejvl. ČK: M. Šváb (Bílé Podolí).

(s přispěním Jonathana Mensatorise)