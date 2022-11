Trenér Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „Zasloužená výhra domácích.“

Branky: Císař 2, Hašek – Vojtíšek 2.

Chotusice – Zruč nad Sázavou 1:2 (1:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Pokračujeme ve výsledkové mizérii. I když v zápase vedeme, kontrolujeme hru, nedaří se nám přidat druhý gól a zápas definitivně rozhodnout. Namísto toho nesmyslně ztrácíme a nezvládáme standardní situace v závěru zápasu. Potvrdili jsme pravidlo, že lépe hrající tým nemusí vyhrát. Ale soupeř dal o gól více, to je rozhodující.“

Hráč Jakub Koudela (Zruč nad Sázavou): „Ubojované zlaté tři body. K zápasu jsme odjeli ve dvanácti lidech. V 10. minutě po hraničním faulu na Váňu, spíš červená než žlutá, musel pro zranění trenér střídat. Zápas moc šancí nenabídl, v první půli jsme měli pár závarů ve vápně, ale míč se k nám bohužel neodrazil. Domácí z brejku nacentrovali a nešťastný odkop našeho obránce skončil v naší brance. Poločas 1:0. Kluky musím pochválit za chuť se zápasem něco udělat. Zbraně jsme nesložili a vyplatilo se. Po odraženém rohu se dostal míč zpět ke Koudelovi, ten nevěděl, co s míčem, tak přízemní střelou překvapil domácího brankáře 1:1. Pak během tří minut dvě žluté pro Koudelu a šli jsme v 70. minutě do deseti. Kluci se semkli, skvěle utkání odbránili, odbojovali a odměnou nám byla branka na 1:2. Po závaru z rohového kopu se prosadil Hudec. Všichni dnes zaslouží pochvalu za týmový výkon. Forza Jiskra.“

Branky: Sechovec (vl.) – Koudela, Hudec. ČK: Koudela (Zruč).

Paběnice – Suchdol 3:2 (1:0)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Nastoupili jsme zatím proti nejsilnějšímu soupeři. Podle toho jsme postavili taktiku, kdy se zahustil střed hřiště. Dále jsme nechtěli ztrácet jednoduché míče a pouštět Suchdol do rychlých protiútoků. To se povedlo. Oba obdržené góly jsme inkasovali po nedohraných standardních situacích, kterých měl soupeř opravdu hodně. V závěru jsme kvůli tomu přišli o dvoubrankové vedení. Nakonec se ale přiklonilo štěstí k nám, kdy chladnokrevně proměnil svoje sólo Michal Tyle. Děkuji všem hráčům za srdnatý výkon.“

Trenér David Čižinský (Suchdol): „Utkání jsme začali dobře a vypracovali si dvě až tři dobré šance, ale neproměnili a v závěru jsme dostali branku. Ve druhém poločase jsme se snažili soupeře zatlačit, ale na těžkém terénu to bylo složité a po naší chybě v rozehrávce jsme inkasovali a za chvilku šli do deseti. Cením si, že i v deseti jsme srovnali skóre, ale v tomto zápase jsme si vybrali smůlu a po chybě v závěru dostali třetí branku. Sehráli jsme smolný zápas.“

Branky: Špičák 2, Tyle – Kruliš, Langr. ČK: Čáp – Volný.

Záznam utkání Paběnice - Suchdol si můžete prohlédnout ZDE

Červené Janovice – Církvice 5:3 (4:2)

Trenér Štěpán Kacafírek (Červené Janovice): „Odehráli jsme těžký zápas, ve kterém jsme potvrdili postavení v tabulce. Ukázali jsme kvalitu týmu a sílu směrem dopředu. Opět jsme si nechali dát nějaké góly, ale tým celkově zvládl zápas velice dobře. Myslím si, že to bylo korektní utkání z obou stran. Církvice podala velmi dobrý výkon. My jsme velmi rádi za výhru v zápase a na dálku budeme doufat, že Suchdol třeba klopýtne a my se posuneme výše v tabulce.“

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Do zápasu jsme vystoupili hodně špatně a v první minutě prohrávali. Po zlepšené hře se nám podařilo zápas otočit. Bohužel jsme do poločasu dvakrát inkasovali, opět po našich chybách. Povedl se nám vstup do druhého poločasu, kdy jsme snížili. Ve druhém poločase jsme byli lepším týmem, ale ne tím šťastnějším."

Branky: Kacafírek 4, Novák – Frank, Rajdl, Vidlák.

Sedlec – Malešov 2:0 (0:0)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Kdo tentokrát na utkání nedorazil, nemusí litovat. Opět jsme sehráli utkání jako přes kopírák. První poločas tři vyložené šance, ale gól jsme opět nedali. Když se domácí z ojedinělé střely dostali do vedení, nedokázali jsme ani z další gólové šance vyrovnat. Hrajeme, snažíme se, ale hra je bez nápadů, a hlavně bez efektu.“

Branky: Lapa, Fitzbauer.

Záznam utkání Sedlec - Malešov si můžete prohlédnout ZDE

Kaňk – Nové Dvory 1:2 (1:0)

Daniel Klatka (Kaňk): „Domácí utkání jsme chtěli z zvládnout hlavně z důvodu, jak se vyvíjí soutěž, kdy týmy kolem nás dělají body. Začátek utkání jsme nedokázali přebírat hráče a Nové Dvory měly více ze hry a i šance, poté přišly i naše šance, ze které jsme vsítili gól a do poločasu jsme šli s vedením 1:0. Krátce po začátku druhé půle si zkušený gólman hostů tak trochu došel pro souboj s Horkým, kdy ho zboural a náš nejdůležitější hráč musel střídat a poté jet i na vyšetření do nemocnice. V tu dobu jsme hráli nějakou dobu v deseti a dostali jsme i gól. Nedlouho poté i gól na 2:1. Ke konci zápasu hostující hráč vykopával míč z brankové čáry, ale na nic víc jsme sílu neměli a bohužel jsme nezískali ani bod. Už nějakou dobu vyhlížíme zimní přestávku, kdy by se měl vrátit na hřiště Franc a zároveň se musíme pokusit potrénovat, aby jaro bylo lepší než podzim.“

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Domácí hrají ve svém prostředí vždy nepříjemný fotbal. My jsme se snažili kombinační hrou překonat jejich defenzivní val. V prvních dvaceti minutách jsme měli hned čtyři gólové příležitosti, ovšem žádná s úspěšným koncem. Domácím se z jedné brejkové situace podařilo s pomocí tyče vstřelit gól. Poločas 1:0. Druhý poločas jsme pokračovali ve své hře, a velmi brzy nám byly odměnou dvě vstřelené branky. Na 1:1 šťastně skóroval Beran. Druhý gól padl po pěkné akci na trase Míča – Jenčík - Kosprd, a poslední jmenovaný ukončil své delší čekání na gól 1:2, což velmi radostně oslavil jízdou po kolenou na trávníku. Zbytek utkání již změnu stavu nepřinesl. Jsem velmi rád za tři body z venkovního utkání. Kluci předvedli trpělivý výkon, a po celou dobu věřili, že se podaří nepříznivý vývoj utkání otočit, a dotáhnout do úspěšného konce. Jedním z méně šťastných momentů byla srážka našeho brankáře Štěpničky s domácím hráčem, který musel posléze brzy hřiště opustit. Přeji mu, ať je brzy fit.“

Branky: Timko, Beran – Kosprd.

