/VIDEO, FOTOGALERIE/ Až v osmém kole fotbalového okresního přeboru poprvé mužstvo Suchdola ztratilo body. Lídr tabulky remizoval ve Zruči, která doma ještě neprohrála. Remíza se zrodila v zápase Křesetic a Chotusic, když domácí šli do vedení v první minutě nastavení, ale ve třetí minutě nastavení o výhru přišli. Rezerva Kutné Hory přišla na půdě Sedlece o dva vyloučené a nakonec prohrála. Druhou pozici si upevnila Církvice, doma nasázela čtyři góly poslednímu Bílému Podolí.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Záboří nad Labem - Nové Dvory | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Křesetice – Chotusice 2:2 (0:1)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Remíza je zasloužená. Chtěl bych poděkovat klukům za jejich výkon. Je škoda, že jsme po vedeni 2:1 v 91. minutě neudrželi tento výsledek a nechali si dat gól na konečných 2:2.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Bohužel, náš nejhorší podzimní výkon. Vázla souhra, nahrávky, přesnější zakončení v brankových příležitostech. V hektickém závěru jsme do slova a do písmene urvali alespoň bod se závěrečným hvizdem rozhodčího.“

Branky: Jarůněk, Mach – Goliáš, Vobořil.

Malešov – Kaňk 2:0 (0:0)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Do zápasu nemohlo nastoupit z různých důvodů mnoho hráčů. Navíc dva chlapci šli z noční směny rovnou na utkání, takže jsme věděli, že nás nebude čekat jednoduché střetnutí. O našem vítězství rozhodl druhý poločas, ve kterém jsme stupňovali náš tlak. Nehráli jsme dobře, ale vyhráli jsme. Na podzim nám zbývá odehrát čtyři utkání, ve kterých se pokusíme urvat dvanáct bodů.“

Branky: 58. a 90. Vojta. ČK: 62. Mládek (Kaňk).

Církvice – Bílé Podolí 4:0 (2:0)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Po nevydařeném výkonu minulý týden jsme k utkání přistoupili velmi zodpovědně. Od začátku utkání jsme se snažili aktivně napadat a soupeře k ničemu nepustit. Odvedli jsme velmi kvalitní týmový výkon a zaslouženě vyhráli.“

Branky: Dušek, Jungiwrth 2, Cakl (vl.).

Sedlec – Kutná Hora B 2:1 (2:1)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Do zápasu jsme vstoupili dobře, věděli jsme, že nás čeká soupeř, který bude chtít hrát fotbal, tak jsme chtěli vysoko napadat jejich rozehrávku, a to se nám poměrně dařilo. V 10. minutě hezky přečetl rozehrávku Marek Papoušek a s přehledem nás poslal do vedení 1:0. Dále jsme hráli dobře a vytvořili si další slušné šance. Po skrumáži ve vápně se dostal k odraženému balonu Matěj Hájek a zvýšil na 2:0. Do poločasu jsme bohužel po nešťastném odrazu od našeho obránce poslali soupeře do samostatného úniku a poločasový stav byl 2:1. Kutna Hora do druhého poločasu dost prostřídala a bylo vidět, že vloží všechny síly do útoku. Asi pětadvacet minut jsme byli pod tlakem. Soupeř neproměnil penaltu a několika výbornými zákroky nás podržel Lukáš Dostál. Potom se nám povedlo dostat zpět do zápasu a být více na balonu. Posledních patnáct minut bylo dost nervózních a hosté dostali dvě zasloužené červené karty. Myslím, že divákům se fotbal musel líbit, pořád se něco dělo, hrálo se nahoru - dolů. Z vítězství máme velkou radost a všichni hráči si zaslouží obrovskou pochvalu. Teď už se musíme nachystat na Bílé Podolí.“

Trenér Zdeněk Hadrovský (Kutná Hora B): „Vývoj zápasu poznamenala chyba hostující obrany v 10. minutě. Brankář Pospíšil ve snaze o výstavbu hry rozehrál na Mommerse, ten ale v souboji s Papouškem ztratil a domácí hráč Pospíšila prostřelil 1:0. Zápas byl z obou stran bojovný, ale zatímco hosté zakončovali nepřesně, domácí Hájek ve 32. minutě zvýšil na 2:0. O pět minut později snížil Teslík na rozdíl branky. Do druhé části hry jsme udělali čtyři změny, ale přineslo to jen dvě nastřelené tyče a neproměněnou penaltu Dostála. V 75. minutě to s důrazem v souboji přehnal Vokoun a dostal červenou, v 84. minutě byl po druhé žluté vyloučen i Mommers. Domácí své vítězství proti devíti již uhájili.“

Branky: Papoušek, Hájek – Teslík. ČK: 75. Vokoun, 84. Mommers (oba K. Hora).

Záboří nad Labem – Nové Dvory 0:1 (0:0)

Trenér Luděk Špaček (Záboří): „Zápas to moc pohledný nebyl, vyhrálo šťastnější mužstvo.“

Branka: Beran.

Zruč nad Sázavou – Suchdol 1:1 (1:0)

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Po dost nepovedeném zápase minulý týden v Tupadlech jsme přivítali lídra tabulky Suchdol, která doposud neztratila ani bod. Taktika byla od začátku poctivě bránit a hrát na brejky, což se dařilo na výbornou. Hosté převážně drželi míč na svých kopačkách a hrálo se víceméně na naší polovině, paradoxně poločas mohl být 3:0, když jsme se dostali do třech vyložených šancí a jednu Jáchym Zeman proměnil. Poločas tak skončil 1:0. Druhá půle byla z naší strany podobná, dobře se bránilo, jen už jsme si nevypracovali tolik šancí. Zato při nás stálo potřebné štěstí, hosté měli několik možností srovnat skóre, pár závarů a nastřelená tyč. Když už se zdálo, že bychom lídra obrali o body, tak 85. minuta a po rohu doklepl za záda Cudlína, troufnu si říct, že nejlepší hráč Suchdola - 1:1. Doma jsme stále neprohráli, a navíc jsme obrali lídra o body, takže za mě spokojenost. Škoda, že zbytečně ztrácíme body s těmi slabšími soupeři, naše pozice v tabulce by byla mnohem veselejší. Příští týden máme volno a do konce soutěže nás čekají ještě tři utkání.“

Trenér David Čižinský (Suchdol): „V utkání jsme měli po celý zápas převahu, ale proti houževnatě bránícímu soupeři, který čekal na brejky, jsme nebyli v jeho pokutovém území dost kvalitní. Po naší chybě v rozehrávce se soupeř dostal do vedení. Ve druhém poločase jsme už byli kvalitnější a vytvářeli si šance, ale bohužel jsme proměnili jen jednu.“

Branky: Zeman – Dobeš.