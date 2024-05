/VIDEO, FOTO/ Tři velké obraty, čtyřikrát výsledek 3:2, tři výhry domácích týmů a tři hostujících, navrch tři vyloučení v jednom utkání. To bylo další kolo fotbalového okresního přeboru. Kutná Hora B vedla doma nad Křeseticemi už dva nula, nakonec o gól prohrála. Stejně tak dopadlo utkání v Tupadlech ve prospěch Malešova a na Kaňku, kde nakonec prohrál Sedlec. Bílé Podolí dvakrát smazalo manko s lídrem ze Suchdola, ten nakonec rozhodl třetím gólem v nastavení. Po zaváhání Církvice se na druhé místo dostaly Chotusice, které porazily Zruč, pro níž to byla první jarní ztráta.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Kutná Hora B - Křesetice (2:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kaňk – Sedlec 3:2 (1:2)

Branky: Timko, Veselý, J. Výborný – M. Hájek, Svoboda.

Třaskavé derby okresního přeboru. Kaňk porazil Sedlec 3:2 na góly i na karty

Kutná Hora B – Křesetice 2:3 (2:0)

Trenér Zdeněk Hadrovský (Kutná Hora): „Potýkáme se zraněními, a tak museli nastoupit v sestavě tři brankáři. V prvním poločase vše klapalo. Výpomoc z áčka brankář Malý na hrotu dal po krásné akci ve 25. minutě branku a o čtyři minuty později ho napodobil Šámal 2:0. Hráli jsme zodpovědně a hosty k žádné gólové situaci nepustili. V 64. minutě však musel ze zdravotních důvodů odstoupit Ampov a čtvrt zápasu jsme odehráli v deseti. Síly našim hráčům docházely a Křesetice postupně měnily skóre. Šest minut před koncem obrat dokonaly a zvítězily 3:2.“

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „První polovinu zápasu jsme udělali dvě hrubé chyby při pokrývaní hráčů a kvůli tomu jsme prohrávali 2:0. I přesto si myslím, že jsme měli více ze hry. Druhou půli jsme začali soustavným tlakem dominovat a vytvářet si více a více šancí, eliminovali jsme chyby první půle včasným přistupováním k hráčům a posouváním se. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli, ale soupeřovu kvalitu nepodceňuji. Jsem rád, že mám v týmu takové srdcaře, kteří jeden za druhého máknou. Díky kluci a jen tak dál.“

Branky: Šámal, Malý – Dytrych, Jarůněk, Pekař.

I.B třída: Totální kolaps Paběnic. Za dvě minuty dostaly tři branky

Bílé Podolí – Suchdol 2:3 (0:1)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „Do utkání jsme vstoupili dobře a po průniku se ujali vedení, když jsme proměnili penaltu. Pak se z našeho výkonu vytratila souhra a udělali jsme zbytečně penaltu. Soupeř hrozil jen po dlouhých míčích a standardkách. Když jsme se dostali znovu do vedení, tak jsme udělali další penaltu. Ale chtěli jsme vyhrát, a to se povedlo a v nastavení rozhodli.“

Branky: Štoček 2 – Vojáček, Zelený, Karásek.

Nové Dvory – Církvice 3:0 (1:0)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „K zápasu jsme přistoupili velmi laxně a po katastrofálním výkonu jsme zaslouženě prohráli.“

Branky: Zelený, Kokeš, Kuchař.

Chotusice – Zruč nad Sázavou 4:1 (2:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Utkání bylo že začátku vedeno opatrně z obou stran, obě družstva si byla vědoma faktu, že na jaře ještě nepoznala hořkost porážky. Hosté se držely své taktiky a pozorně bránili a hráli nakopávané balony za obranu. Naštěstí jsme se dostali dvakrát do nebezpečného zakončení a ujali se poločasového vedení 2:0. V úvodu druhého poločasu jsme vedení navýšili na 3:0 a mohli utkání v klidu dohrát. Bohužel nás vedení uspokojilo natolik, že hosté snížili skóre a my vypadli ze hry, dokonce se nechali dostat pod tlak a další gól hostí visel ve vzduchu. Závěr utkání byl ve znamení rozhodující branky na 4:1 a utkání se již jen dohrávalo. Jsme rádi, že Zruč nepotvrdila vítězství z utkání minulého kola na jejich domácím hřišti.“

Jasný první poločas, pak předlouhé čekání na závěrečný hvizd. Čáslav má tři body

Hráč Ondřej Jouza (Zruč nad Sázavou): „V Chotusicích jsme se chtěli porvat o třetí místo, bohužel se nám to nepovedlo. Domácí v prvním poločase více drželi balon a byli nebezpeční, kdy útočili hlavně po jejich levé straně, přežili jsme několik šancí, my jsme moc nebezpeční nebyli, ke konci poločasu jsme dostali dva slepené góly. Po přestávce jsme dostali třetí gól a vypadalo to, že je po zápase. My jsme snížili brankou po rozehrané standardní situaci. Poté jsme měli kopat penaltu, mohlo to být zajímavější. Pak už jsme neměli vůbec žádné šance, a naopak domácí zvýšili, a ještě neproměnili na konci zápasu penaltu. Zasloužená výhra domácích Chotusic.“

Branky: Goliáš, Rolenec 2, Šimek – Louda.

Tupadly – Malešov 2:3 (2:0)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Jsem rád, že se nám podařilo otočit výsledek z 0:2 na 3:2. Teď nás čeká semifinále poháru proti Bílému Podolí. Věřím, že utkání zvládneme a zahrajeme se finále.“

Branky: Císař, Koudelka – Vojta, M. Frejlach 2. ČK: Kořínek, Kruml – Vojta.