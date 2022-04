Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Hodnocení bude velmi stručné. Soupeři jsme darovali dvě branky, a sami jsme dali jen jednu.“

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Utkání se mi hodnotí příjemně, jelikož jsme vyhráli na horké půdě v Malíně. Očekával jsem těžké utkání, dlouhodobě se potýkáme s absenci starších hráčů a musíme kádr doplňovat hráči z dorostu. Výjimkou tomu nebylo ani utkání v Malíně, a to hned sedmi hráči, čtyři naskočili do základní sestavy. Utkání opět zvládli všichni na výbornou. První poločas byl v naší režii, domácí se zmohli pouze na nakopávané dlouhé balony, o které jsme se v pohodě postarali a nevypracovali si žádnou vážnější šanci. Z naší strany šlo o nasazení a bojovnost, a zásluhou bylo vedení po brance Zemana 0:1. Druhý poločas začal stejně jako první. Malín vyměnil do druhé půle, myslím, hned tři hráče a herně se zvedli. Měli tam asi dvě možnosti na vyrovnání, ale štěstí stálo při nás, když Rejthárek lobem jen těsně minul. Díky poctivé práci celého našeho týmu jsme šli zaslouženě do dvoubrankového vedení, když do otevřené obrany domácích z poloviny hřiště po brejku utekl Zeman 0:2. Nic už na zisku tři bodů nezměnilo vyloučení po dvou žlutých Kotka a snížení z přímého kopu na 1:2. Utkání jsme si už pohlídali, i když domácí vyrovnali, ale naštěstí pro nás z jasného ofsajdu a my si z Malína vezeme tři body.“

Branky: Vojtíšek – Zeman 2. ČK: Kotek (Zruč).

Chotusice – Kácov 1:4 (1:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Úvod prvního poločasu patřil hostům, a po sérii rohů šli do vedeni. Vyrovnali jsme po rychlé akci a pohotovém zakončení na zadní tyči. Nedali jsme pokutový kop, nastřelili tyčku, a proto byl poločasový výsledek 1:1. Druhý poločas patřil hostům, zápas se zlomil za stavu 1:3. Narazili jsme na své herní limity, na nepříznivý vývoj a kvalitního soupeře jsme nedokázali adekvátně reagovat. Gratulace Kácovu k výsledku.“

Trenér Michal Veliký (Kácov): „První poločas byla hra vyrovnaná. My jsme těžili především ze standardních situací a domácí z rychlých protiútoků, které nám dělaly velké starosti. Hra měla tempo a nasazení, někdy bohužel až za hranou, a to z obou stran. Druhý poločas jsme začali povedenou akcí, ze které jsme vstřelili gól, který nás uklidnil. Domácí jsme ve druhém poločase k žádné větší šanci nepustili a sami ještě dva góly přidali.“

Branky: Šimek – Kmoch, Pane, Štorch, Albrecht.

Sedlec – Církvice 2:2 (1:2)

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Podařilo se nám vyrovnat utkání ze stavu 0:2. S remízou s dobře hrajícím soupeřem jsme spokojeni.“

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Věděli jsme, že v Sedleci to bude těžký zápas, což se nám i potvrdilo. Sice se nám podařilo brzy vstřelit gól, a poté i druhou branku, ale před koncem poločasu jsme soupeři dovolili zbytečně snížit. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že nebudeme nikam pospíchat a budeme kontrolovat hru. Bohužel po naší chybě následoval rohový kop, ze kterého soupeř srovnal. I přes spoustu našich střel se nám již vstřelit branku nepodařilo.“

Branky: Pohanka, Brabec – Volenec, Dušek. ČK: Kožnar (Sedlec).

Tupadly – Kaňk 3:1 (0:0)

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Od začátku utkání byl soupeř lepší, vytvořil si šance, jen při velkém štěstí jsme mohli uspět. V prvním poločase se nám zranili dva hráči a měli jsme dostřídáno, na lavičce už nikdo nebyl. Snad zranění nebudou vážná, jednoho odvezla sanita.“

Branky: Hudec, Plíhal 2 – vlastní Hátle.

Malešov – Nové Dvory 0:0 (0:0)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „V sobotu se sešla dvě mužstva, která mají dlouhodobý problém v koncovce. Hosté si přijeli pro bod a ten si díky naší střelecké nemohoucnost odvezli. Pochvalu zaslouží diváci. Velkou radost jsme jim asi neudělali, ale věřím, že po uzdravení našich útočníků přijdou i góly a oplatíme jim tak jejich podporu a trpělivost.“

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Domácí měli mírnou převahu, ze které vsak vznikla jen jedna loženka a tu se nám podařilo ustát. Směrem dopředu zaostáváme, takže bezbrankovou remízu z venku hodnotíme určitě pozitivně.“

Zbraslavice – Kutná Hora B 2:4 (0:1)

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Bída a zmar. Hoste hráli fotbal, my jsme jim darovali tři góly, všechny po našich chybách. Je to špatné.“

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora B): „Fotbalové krásy utkaní moc nepřineslo, přijeli jsme pro tři body a ty máme. Chválím všech pět dorostenců, co za nás nastoupili, hráli velmi dobře.“

Branky: Kocourek, Veselý – Nedvěd, Hradílek, Mommers 2.

Paběnice – Křesetice 3:2 (0:2)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Vzhledem k tomu, že je pro nás zápas s Křeseticemi takové malé derby, jsem očekával těžký zápas, a postavení v tabulce vůbec nehrálo žádnou roli. Čekali jsme, že hosté přijedou s defenzivní taktikou, a tak jsme chtěli začít hrát aktivně, to se nám celkem podařilo a měli jsme k dispozici dvě penalty. Jednu po ruce bránícího hráče a jednu po faulu brankáře, bohužel jsme ani jednu neproměnili. A ještě se nám zranil Váňa, který je pro naši hru důležitý. To nás potrestalo, najednou jako bychom ztratili sebevědomí a jistotu, a hosté nás začali zlobit, kdy zahrávali několik nebezpečných standardních situací plus penaltu, a ujali se vedení 0:2. My jsme si o poločase něco řekli, změnili jsme rozestavení a sestavu. Do druhého poločasu jsme nastoupili skvěle, byli jsme nebezpeční, hráli trpělivě a s velkou touhou zápas vyhrát, což se nám podařilo. Hosté ale měli na konci taky šance, opět ze standardních situací, při kterých nás podržel brankář Výborný. Díky klukům za výkon, myslím, že se zápas celkově musel lidem líbit. Hostům z Křesetic přeji záchranu okresního přeboru.“

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Prvních deset minut jsme byli pod obrovským tlakem hráčů Paběnic a přežili jsme i dva pokutové kopy, které soupeř nepochopitelně neproměnil. Pak jsme se trochu osmělili a hru vyrovnali a dostali soupeře pod tlak, díky kterému jsme dali dva góly a měli ještě pár šancí. Do šaten jsme šli s náskokem 0:2 a hráčům jsme kladli na srdce, že musí šlapat dál, hrát zodpovědně a snažit se držet balon. Hned po začátku druhé půle jsme se dostali pod soustavný tlak domácích, který ustal až po srovnaní skóre na 2:2. Soupeř měl i další šance a právě z jedné jsme inkasovali třetí gól. Posledních deset minut jsme měli dvě tutové šance po hlavičkách z rohových kopů, ale vsítit branku se nám již nepodařilo.“

Branky: Žák, Blahník, Špičák – Charvát, Ptáčník.

Jonathan Mensatoris