Malešov – Sedlec 2:2 (1:1)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Nehráli jsme dobře. Zápas se lámal od 55. minuty, kdy jsme měli patnáct minut velký tlak, jenže se nám podařilo vstřelit pouze jednu branku a soupeř po naší chybě vyrovnal na 2:2. Zasloužená remíza.“

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas s hodně kvalitním týmem. S Malešovem máme dobré vztahy a hodně kamarádů, ale samozřejmě nikdo nechceme prohrát! Od začátku se hrál zápas ve velkém tempu plný těžkých soubojů, které se nám dařilo, díky naší výborně hrající obraně, vyhrávat, hlavně v hlavičkových soubojích. První gól jsme dostali po povedené akci Škrobáka a dorážky Kuby Vojty. My jsme vyrovnali po dobrém důrazu a orientaci ve vápně Jardou Poulem. Měli jsme tam ještě dvě velké šance, které se nám bohužel nepovedlo dobře zakončit. Ve druhém poločase se hrál pořád hodně náročný fotbal a Malešov si vytvářel větší šance, kdy po našem špatně rozehraném autu zaútočil do otevřené obrany a dal na 2:1. My jsme zápas nevzdali, bojovali jsme a odměnou nám byl krásný gól Honzy Hvězdy, který z dálky přehodil gólmana. V 91. minutě jsme měli ještě dobrou standardku z hranice vápna, která zapadla jen těsně vedle tyče. S bodem jsme určitě spokojení, kluci to celé odmakali, rozhodčí řídil zápas výborně, diváků přišlo hodně, zkrátka super.“

Branky: Vojta, Frejlach – Poul, Hvězda.