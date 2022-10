Trenér Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „Zápas byl jasně v naší režii. Mohli jsme dát podstatně více branek. V zápase jsme některé situace řešili špatně. Bojíme se v pokutovém území jít jeden na jednoho. Soupeř přijel bez některých hráčů základní sestavy, a to bylo na jeho výkonu znát. Máme tři body, se kterými jsem spokojen.“

Branky: Auer, Hozman 3, Vojtíšek, Štěpánek.

Zruč nad Sázavou – Sedlec 4:1 (1:1)

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Odehráli jsme vítězné utkání se Sedlcí. Bylo to potřeba, protože doma jsme v poslední době vždycky přišli o body ke konci zápasu, například s Červenými Janovicemi. V poločase jsme se Sedlcí hráli 1:1. Do vedení nás dostala fatální chyba brankáře, kdy mu podjel míč pod nohou a já doklepl do prázdné brány. Hosté srovnali z penalty ve 37. minutě. Ve druhém poločase nebyla hra moc koukatelná, spousta nepřesností. Více jsme drželi míč my. Dali jsme i pěkné góly. Konkrétně třeba Koudela, který dvakrát pěkně přeloboval gólmana. Zaslouženě jsme dotáhli zápas až do vítězného konce.“

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Na tenhle zápas bude nejlepší co nejrychleji zapomenout, většinu zápasu jsme byli lepší a vytvořili si řadu stoprocentních šancí, které jsme bohužel nedokázali proměnit, a proto jsme si nezasloužili vyhrát. Je to opravdu velká škoda, teď máme víkend volný a musíme se co nejlépe připravit na další zápas.“

Branky: Váňa, Zeman, Koudela 2 – Svoboda.

Krajská liga: Derby pro Kralupy, neporažený zůstává i Rakovník

Chotusice – Suchdol 1:3 (1:2)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Do utkání jsme vstoupili aktivně a ujali se vedení 1:0 výstavní střelou Ondry Vančury z pětadvaceti metrů. Suchdolu se podařilo srovnat skóre a šel do poločasu i do jednogólového vedení. Druhý poločas byl ve znamení snahy o vyrovnání skóre z naší strany, bohužel v 65. minutě jsme nedali stoprocentní šanci k vyrovnání a z protiútoku šel Suchdol do rozhodujících vedení 1:3, což se ukázalo jako rozhodující moment v utkání. Hosté si již výsledek herně pohlídali, i přes naše dobré herní nasazení a snahu se poprat o lepší výsledek.“

David Čižinský (Suchdol): „V zápase jsme hned v úvodu po chybě prohrávali, ale ve zbytku prvního poločasu jsme skóre otočili a mohli přidat více branek. Ve druhém poločase jsme výsledek hlídali, soupeře nepustili do vážnější šance a sami po brejku přidali třetí branku.“

Branky: Vančura – Biroš 2, Laštovka.

Církvice – Tupadly 2:1 (0:0)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Myslím, že jsme viděli velmi kvalitní utkání se spoustou soubojů. Hostům se podařilo skórovat jako první. Nám se ale trpělivou a aktivní hrou podařilo zápas otočit a dovést do vítězného konce. S předvedenou hrou jsem velmi spokojen. Za zmínku stojí výborný výkon rozhodčích.“

Branky: Volenec, Macháček – Císař.

Nové Dvory – Malešov 2:1 (1:1)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Zápas jsme nezačali vůbec špatně. Byli jsme více na míči, vypracovali si více šancí, ale dali jsme pouze jeden gól, a to nakonec rozhodlo. Domácí využili našeho malého důrazu, vyrovnali a přidali na aktivitě. Na nás opět padla zbytečná nervozita a domácím jsme závěr zápasu ulehčili. V samotném závěru jsme vyrobili naprosto zbytečnou chybu. Domácí hráč se na vlastní půlce zmocnil míče, přešel přes pět našich hráčů a dal rozhodující gól. Co k tomu říci. Chybí nám tahoun, válečník. Chybí nám jiskra.“

Branky: Nytra, Jenčík – Špírek.

Paběnice – Horní Bučice 2:1 (2:1)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Chtěli jsme v domácím zápase získat tři body, a to se nám podařilo i když to bylo kostrbaté. Poslední zápasy nás trápí, že nedáváme šance, kterých jsme v prvním poločase měli celkem dost, bohužel jsme proměnili jen dvě. Hosté zlobili po standardních situacích. Druhý poločas jsem čekal, že přidáme třetí gól, který by nás uklidnil, bohužel se nám to nepodařilo, a tak zápas byl nervózní až do poslední minuty. Je důležité, že máme tři body, a i taková utkání, kdy se úplně nedaří, je těžké a důležité dotáhnout do vítězného konce.“

Branky: Špičák 2 – Luňáček.

Jonathan Mensatoris