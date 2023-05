Vedoucí celky fotbalového okresního přeboru v tomto kole ztrácely body. Fotbalisté Paběnic jen remizovali na hřišti Tupadel, kde v poločase prohrávali o dva góly. Po obrátce dokázali alespoň srovnat. To Červené Janovice dokonce prohrály, navíc doma. O všechny body je připravil Malešov. Oba týmy dohrávaly v deseti.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Nové Dvory - Červené Janovice (1:4) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Sedlec – Nové Dvory 1:1 (0:0)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Zápas se vyvíjel tak, že kdo dá první gól, asi vyhraje. Oba týmy se nikam moc nehrnuly. My jsme chtěli hrát zodpovědně zezadu, držet balon na zemi a čekat na šanci. Dvě slušné šance se nám povedlo vytvořit, ale bohužel jsme neproměnili. Druhý poločas se vyvíjel podobně, dvě velké šance soupeře jsme přečkali a potom se nám po našem rohu povedlo vyloženě protlačit balon do brány a vedli jsme 1:0. Bohužel soupeř hned po rozehrávce nakopl dlouhý balon za naši obranu, my jsme po střetu myšlenek udělali chybu a soupeři darovali gól. Je to velká škoda, když se nám povedlo v 80. minutě dát gól, tak už bychom to měli udržet. Jinak je remíza asi spravedlivá pro obě strany.“

Branky: Svoboda – Kratochvíl.

Červené Janovice – Malešov 1:2 (1:2)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Do utkání jsme vstoupili skvěle. Dostávali jsme se do gólových příležitostí, zaslouženě jsme vedli 2:0. První poločas byl z naší strany velmi dobrý, mrzí mě jen obdržený gól. Ve druhém poločase se ukázala kvalita domácího týmu. Musím pochválit celý tým v čele s brankářem Pavlem Hromádkou, který čelil tak dvaceti rohovým kopům. Navíc je zahrával Venca Koloušek, takže každá standardní situace byla hodně nebezpečná. Zase jsme se úplně nesešli. Až budeme kompletní, tak bude naše hra ještě na jiné úrovni.“

Branky: Novák – Čížek, Škrobák. ČK: Hons – Poklop.

Chotusice – Malín/K.H. B 2:5 (1:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Zápas dvou rozdílných poločasu. V prvním poločase se nám dařila hra, byli jsme lepším týmem a kdybychom v 20. minutě vedli 3:0, nikdo by se nedivil. Bohužel s efektivitou v zakončení se potýkáme celé jaro a zbytečně jsme nechali hosty po našem jednobrankovém vedení vyrovnat a vrátit je do zápasu. Ve druhém poločase a po desetiminutovce hrůzy, kdy jsme obdrželi v rychlém sledu tři góly, jsme vlastní lehkovážností ztratili zápas a šanci na dobrý výsledek. Zápas se poté už jen dohrával.“

Trenér Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „Zápas byl spíše jako přátelský. Na obou stranách chyběla spousta hráčů. Jsem rád, že kluci, kteří jsou z dorostu, ukázali, že když se budou snažit, tak můžou hrát za dospělé. První poločas jsme prohrávali a po hezké akci jsme srovnali. Ve druhém poločase jsme využili rychle šance a praktický bylo o zápase rozhodnuto. Tři body z venkovního hřiště jsme potřebovali. Teď nás čeká ve středu pohárové utkání, tak se na něj musíme připravit.“

Branky: Zámečník, Hubáček – Auer, Michálek, Kolůvek 3.

Horní Bučice – Zruč nad Sázavou 1:4 (1:0)

Hráč Jakub Koudela (Zruč nad Sázavou): „Na začátku bych chtěl opět poděkovat klukům z dorostu, že i přestože dopoledne hráli zápas, tak odpoledne šli za A tým a mohli jsme odjet aspoň ve dvanácti lidech. Sestava se pak lepí, jak se dá, což není ideální. První poločas bych asi hodnocení vynechal, to byla opravdu tragédie. Nevycházelo nám vůbec nic. O poločase přišel déšť, který nás asi polil živou vodou, přeskupili jsme řady a bylo to znát. Pomalu uvadající domácí jsme tlačili, až z toho bylo vítězství 1:4. Ve středu nás čeká semifinále poháru v Červených Janovicích, kde se zkusíme poprat o postup do finále.

Branky: Kováč – Jouza, Koudela (2x), Pejša

Tupadly – Paběnice 3:3 (2:0)

Branky: Vančura 2, Císař – Mužátko, Potměšil, Špičák. ČK: Mužátko (Paběnice).

Suchdol – Církvice 1:1 (0:0)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „V opatrném zápase jsme nevyužili své šance a soupeř z jediné naší chyby dal gól. Stihli jsme už jen vyrovnat.“

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Zápas odpovídal tomu, že se střetly týmy z popředí tabulky. Od začátku to bylo opatrné a oba soupeři vycházeli ze zabezpečené obrany. Ve druhém poločase se nám podařilo jako prvnímu skórovat a soupeř musel více otevřít hru. Bohužel jsme toho nedokázali využít. Po další šanci jsme trefili jenom tyč. Vést o dva góly, asi by bylo rozhodnuto. Domácím se poté podařilo vyrovnat. Za mě spravedlivá remíza.“

Branky: Langr – Vocl. ČK: Palii (Církvice).

Jonathan Mensatoris