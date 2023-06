Dvě kola před koncem letošního ročníku fotbalového okresního přeboru je jasné, že z prvenství se budou radovat buď Paběnice nebo Červené Janovice. Rozdíl mezi těmito celky jsou pouhé dva body. Oba týmy měly hodně nabito, Paběnice nasázely soupeři sedm gólů, Janovice dokonce deset. Tým Horních Bučic nepřijel k zápasu do Malešova.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Nové Dvory - Červené Janovice (1:4) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Sedlec – Církvice 3:5 (2:3)

Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Zápas jsme začali hodně špatně. Hned na začátku jsme inkasovali, byli jsme hodně nepřesní v jednoduchých přihrávkách a do dvacáté minuty jsme přečkali hodně velkých šancí soupeře. Potom se hra trochu srovnala a dokázali jsme dát góly, které výborně v koncovce vyřešil Pavel Mrštík. Když jsme celý zápas tahali za kratší konec, tak jsme to nepoložili, a za to musím tým hodně pochválit. Když se nám povedlo z penalty vyrovnat na 3:3, tak si hned po rozehrávce necháme dát na 3:4, a to asi zápas rozhodlo. Opět chci moc poděkovat hráčům, kteří přišli hrát i se zraněním nebo dokázali upřednostnit fotbal před výlety a oslavami.“

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Zápas nám vyšel. Soupeře jsme přehráli a byli jsme lepší v pohybu. Škoda spousty nevyužitých šancí, měli jsme vstřelit mnohem více gólů. Někdy jsme k tomu přistupovali až moc profesorsky. Spokojenost se třemi body.“

Branky: Mrštík 3 – Vidlák, Vocl 2, Volenec 2.

Červené Janovice – Kaňk 10:2 (5:0)

Hráč Jiří Kubík (Červené Janovice): „Utkání probíhalo celou dobu podle našich přestav. Chytli jsme začátek první půle, kdy jsme snad do dvacáté minuty vedli 2:0 a uklidnili se na míči. David Novák měl dostatek prostoru ke střílení branek. Poločas skočil 5:0 a začali jsme postupně prostřídávat kluky, kteří neměli tolik možností hrát v předchozích utkáních. Pořad jsme hráli jako jeden tým a myslím si, že jme zaslouženě porazili tým Kaňku v koncovém výsledku 10:2. Jediné, co mě mrzí, je nízká návštěva diváků na našem posledním domácím zápase.

Branky: Novák 4, Dudla, Koloušek, Marek, Jonáš, Vavřina 2 – Mukařovský 2.

Nové Dvory – Chotusice 4:0 (2:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Naším cílem bylo odehrát utkání důstojně a se ctí při obrovské absenci hráčů. Což se, myslím, povedlo. Domácím gratulujeme k vítězství, bylo zasloužené.“

Branky: Yuzhaninov, Marek, Rejthárek, Beran.

Malešov – Horní Bučice NEODEHRÁNO

Hosté se k utkání nedostavili.

Paběnice – Malín/K.H. B 7:0 (4:0)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Zápas jsme zvládli velmi dobře. Dali jsme brzký gól a myslím, že hráli dobrý kombinační fotbal a dali hezké góly. Jsem rád za Lukáše Čápa, že se konečně dočkal gólů v našem dresu.“

Branky: Lacman, Váňa, Kracík, Čáp 2, Mužátko 2.

Suchdol – Zruč nad Sázavou 1:1 (1:0)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „V zápase nám vázla souhra a neměli jsme takové tempo, ale soupeře jsme nepouštěli do šancí. Vyrobili jsme ale individuální chybu a soupeř ji potrestal.“

Hráč Jakub Koudela (Zruč nad Sázavou): „Spravedlivá remíza, kdy vyhrát mohly oba týmy. Pro nás bod s kvalitním soupeřem, nicméně si myslím, že vyloženějších šancí jsme měli více než domácí, ale na to se nehraje. Chválím celý tým za bojovnost a nasazeni, takhle by to mělo vypadat v každém utkání.“

Branky: Kaše – Dolejš.

Jonathan Mensatoris