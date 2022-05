Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Konečně se nám podařilo získat tři body doma proti soupeři, kterému přes zimu nějací hráči odešli a mají také problém se skládání sestavy jako my. První poločas jsme sice drželi více míč, ale Nové Dvory byly nebezpečnější, až na nějaké náznaky šancí jsme nic neměli. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji a podařilo se nám skórovat, poté už jsme drželi zápas pevně ve svých rukou a vyhráli jsme 3:0.“

Branky: Veselý, Jeřábek, Klatka.

Chotusice – Křesetice 3:3 (1:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Osmdesát minut máme zápas pod kontrolou, vedeme 2:0, zahazujeme gólové šance jak na běžícím páse. Buď trefíme tyčku, břevno nebo necháme vyniknout brankáře, který podal výborný výkon. A v posledních deseti minutách uděláme ze zápasu díky naší ležérnosti neskutečné drama. Hosté stále čekali na své šance, nic nevzdali a berou za závěr zápasu bod.“

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Začali jsme velice dobře a měli jsme převahu, ale udělali jsme dvě chyby a prohrávali 2:0 po první půli. Do druhé půle jsme opět nastoupili s nasazením a vůlí zvrátit stav zápasu, což se nám podařilo a vyrovnali jsme na 2:2. Ale hned poté jsme opět přenechali otěže soupeři a inkasovali potřetí. Naštěstí jsme díky naši bojovnosti a vůli těsně před koncem zápasu vyrovnali. Mrzí mě, že děláme tolik chyb, ze kterých inkasujeme góly.“

Branky: Hubáček, Tuzar, Kroutil – Charvát, Faltýn, Rajdl.

Sedlec – Zruč nad Sázavou 3:3 (0:1)

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Soupeř má mladé a běhavé mužstvo, které má budoucnost. Vzhledem k vývoji utkání jsme s bodem spokojeni.“

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Zápas v Sedleci jsme zvládli a odvezli si bod, mohly být tři, ale bohužel jsme vedení neudrželi. V první půli, už v první minutě, po lobu Jouzy, jsme mohli jít do vedení, ale na brankové čáře to obránce Sedlece vyhlavičkoval. Do vedení jsme se dostali po rohu, kdy vracel míč do vápna Jelínek a dorážel Dolejš. Sedlec ze hry neměl nic a hrozil pouze ze standardních situací. Druhá půle byla stejná, měli jsme dost šancí a více ze hry. Pokaždé když jsme šli do vedení, Sedlec dokázal do pěti minut snížit skóre, až nakonec vyrovnal na 3:3. Všechny branky dali ze standardních situací, bod z venku beru, ale za stavu 1:3 to je pro mě ztráta dvou bodů.“

Branky: Brabec, Gono 2 – Dolejš, Jouza, Aye.

Tupadly – Kácov 3:1 (2:1)

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Zápas rozhodly standardní situace. Domácí jednu proměnili a dvě naše naopak rychlými brejky potrestali. Musím vyzdvihnout výkon domácího brankáře, který předvedl vynikající výkon a v důležitých momentech svůj tým podržel. Protože se fotbal hraje na góly a Tupadly daly tři a my jen jeden, tak zaslouženě vyhrály a k tomu jim gratuluji.“

Branky: Víšek 3 – Štorch.

Malešov – Církvice 11:1 (7:0)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Již před utkáním bylo vidět, jak chtějí kluci odčinit poslední dvě remízy. Vstup do utkání se nám nad míru povedl, v 17. minutě jsme vedli 5:0 a bylo rozhodnuto. Byl to zápas, kdy do čeho jsme kopli, skončilo gólem. Škoda, že jsme podobné šance neproměnili v předešlých utkáních. Ale zpátky na zem. Čekají nás další zápasy.“

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Do Malešova jsme si jeli pro tři body. Ale soupeř nás vyvedl z omylu. Perfektně se na nás připravili po všech stránkách, po dvaceti minutách nebylo o co hrát.“

Branky: Zoufalý 3, Kalfiřt 3, Škrobák 2, Kvíčala 2, Janoušek – Vocl.

Zbraslavice – Malín 1:0 (0:0)

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Opravdu bojovné utkaní. Už jsme museli bodovat, což se povedlo. Malín udělal jednu vetší chybu, kterou jsme potrestali. V nastavení jsme měli štěstí, když Malín nastřelil břevno a pak nás podržel gólman Pokorný.“

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Hráli jsme se suverénně nejhorším týmem v soutěži, i přes to jsme dokázali prohrát. Napomohla k tomu i zranění v našem týmu, pět hráčů se nám zranilo v průběhu zápasu. Zápas jsme dohrávali de facto v osmi lidech, paradoxně i tak jsme si dokázali vytvořit více brankových možností. I výkon rozhodčího nebyl úplně dobrý. Tři jasné fauly na naše hráče neposoudil jako penaltové. Obzvláště ta na začátku byla více než zjevná. Ze začátku zápasu jsme měli spoustu brankových příležitostí, které jsme prostě měli proměnit, nakonec nás to stálo body. Upřímně, vůbec nevím, s čím budu hrát příští týden. Máme osm zraněných, to jsem za celou svoji kariéru nezažil. Jde vesměs o vážnější dlouhodobější zranění, což je devastující pro nás. My teď předvádíme hrozný fotbal, je to způsobené personálním nedostatkem. Nechceme dostávat branky, tudíž kvalitu přesouváme spíše do obrany, čímž se připravujeme o sílu na ostatních postech.“

Branka: Veselý. ČK: Herčík – Novotný.

Paběnice – Kutná Hora B 4:0 (2:0)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „V domácím zápase s rezervou Kutné Hory jsme chtěli vyhrát a odskočit od našeho soupeře v tabulce. Oba týmy se snažily hrát fotbal, ale myslím si, že my jsme byli víc nebezpeční směrem dopředu, kdy jsme si vypracovali šance a dařilo se nám je i proměnit. Směrem dozadu jsme hosty nepustili do nějaké vážně šance, kromě jednoho přímého kopu, který skvěle vytáhl brankář Výborný na roh. Myslím, že to byl celkově kvalitní zápas. Kutná Hora má velmi dobrý tým a já jsem moc rád, že jsme si s utkáním dokázali takhle poradit a vyhrát 4:0.

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora B): „Nepředvedli jsme nic. Po prvním obdrženém gólu jsme úplně přestali hrát a domácí jen navyšovali skóre, zasloužené vítězství Paběnic.“

Branky: Šindelář, Blahník, Špičák 2.

Jonathan Mensatoris