/VIDEO, FOTOGALERIE/ Rozjetá Zruč nad Sázavou stále v tabulce fotbalového okresního přeboru stoupá, na jaře neztratila ani bod a vyhrála už pošesté za sebou. Svůj náskok v čele si nadále drží Suchdol, který vyhrál doma s přehledem nad béčkem Kutné Hory. Druhou příčku si drží tým Církvice, který pokořil na svém hřišti Kaňk. Domácí prostředí bylo pro týmy výhodou, pět utkání vyhrály právě domácí celky, na svém hřišti nezvítězilo jen Záboří, které remizovalo s celkem Tupadel.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Církvice - Kaňk | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Chotusice – Bílé Podolí 2:1 (0:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Utkání mělo všechny parametry, co má derby mít. Nasazení, bojovnost, a i bohužel méně fotbalovosti, výborná divácká kulisa a výsledek otevřený až do samého konce. Chtěl bych pochválit trojici rozhodčích, jak utkání zvládla a odřídila. Na obou stranách šest žlutých karet a zahrávaný pokutový kop vyplynuly z nasazeni a hry. Hosté svůj pokutový kop proměnili a vrátili se tím do zápasu, domácí bohužel ne a tím více nálil hostům elán do žil, protože to mohl být rozhodující okamžik utkání. Takto to byl boj až do závěrečného hvizdu. Hosté jsou možná zklamáni, že neodváží bod za remízu, my jsme byli o ten jeden gól šťastnější. Byl to vyrovnaný zápas a o to více si vítězství ceníme.“

Branky: Goliáš J., Tuzar – Štoček.

Křesetice – Nové Dvory 3:1 (0:0)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Nastoupili jsme s tím, že chceme poskočit v tabulce nahoru a dostat se ze sestupových příček. Snažili jsme se hrát po celý zápas aktivně dopředu a svědomitě dozadu. Vytvořili jsme si spoustu šancí a dali v uvozovkách pouze tři branky. Musím poděkovat klukům za pěkný fotbal a dodržovaní všeho, co jsme si řekli před zápasem. Zaslouženě jsme vyhráli 3:1."

Branky: Dytrych, Charvát, Strnad – Červenka.

Zruč nad Sázavou – Malešov 2:0 (1:0)

Hráč Ondřej Jouza (Zruč nad Sázavou): „V domácím utkání proti Malešovu jsme chtěli potvrdit vítězství z minulého kola. Začátek nám vyšel dobře a v úvodu utkání jsme hned měli vyloženou šanci, kterou jsme bohužel neproměnili, na druhé straně hoste také neproměnili velkou příležitost. Poté se hrál vyrovnaný fotbal bez větších šancí, ve druhé polovině prvního poločasu jsme byli nebezpečnější a zaslouženě se dostali do vedeni. Byla škoda, že jsme ještě lépe nevyřešili nějaký útok. Druhý poločas jsme se deset až patnáct minut nemohli dostat do hry a hosté měli šance na vyrovnání, které nevyřešili správně nebo jsme zabránili ve skórování svojí obětavostí. V 60. minutě jsme dobře vyřešili situaci ve vápně, kdy jsme zakončili balon na zadní tyči a po zbytek zápasu už jsme si pohlídali výsledek a vítězství. Malešov jsme již do šancí nepustili a sami jsme bohužel nevyužili otevřenou obranu hosti. Zaslouženě jsme vyhráli a snad vítězství potvrdíme příští týden v Chotusicích.“

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Klidný zápas s vítězným koncem pro domácí. Od zápasu s Křeseticemi sezonu jen dohráváme. Jestli chce někdo body, stačí říct.“

Branky: Zeman, Hudec.

Církvice – Kaňk 3:1 (2:1)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Po týdnu volna nám dlouho trvalo, než jsme se dostali do pohybu. Ve druhém poločase se pohyb trošku zlepšil, ale pořád to nebylo ono, nevycházely nám vůbec přihrávky na krátkou vzdálenost. Nakonec jsme urvali tři body.“

Branky: Vocl Martin, Bilinkiewicz 2 – Bláha.

Záboří – Tupadly 1:1 (0:1)

Branky: Špaček – Šemík.

Suchdol – Kutná Hora B 4:0 (2:0)

Trenér David Čižinský (Suchdol): „V utkání jsme měli po celý zápas převahu. Jen nám chyběla větší přesnost v zakončení.“

Branky: Dobeš, Herout, Králík, Šibrava.