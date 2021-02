Velkou pauzu svědomitě dodržují i fotbalisté desátých Paběnic. Jejich klíčový hráč Petr Váňa přiznal, že poslední dobou toho moc neudělal, ale hýbe se. „Když to šlo, chodili jsme s kamarády na tenis. Občas si chodím zaběhat. Trochu se snažím udržovat, ale že bych se něčemu věnoval aktivně, to bych neřekl,“ přiznal.

Paběnická kabina je v kontaktu málo. Váňa se potkává hlavně se spoluhráči, kteří žijí jako on v Čáslavi. „Komunikace probíhá spíše na sociálních sítích,“ upřesnil Petr Váňa a pokračoval: „Po sportovní stránce nedělá tým nic.“ Dobrou zprávou je, že Váňa zatím neví o nikom z týmu, kdo by kvůli dlouhé pauze přestal hrát fotbal. „Uvidíme, až se začne, kdo bude mít sílu a chuť se vrátit.“

Sezona je téměř ve třetině, co s ní dál? „Kdyby se začalo na jaře, tak se soutěž asi díky vloženým středám může do konce června dohrát. Osobně si ale myslím, že se okresní přebor nedohraje. Situace je nejasná. Neví se, kdy se znovu začne. Určitě bych si rád nějaké zápasy zahrál. Turnaj nebo pohár,“ přemýšlel Petr Váňa.

Vítězná vlna Kaňku je pryč

Lídrem tabulky je Sokol Kaňk, který táhne Jaromír Horký. Jeho občas po Kutné Hoře potkáte pobíhat. „Je to krize. Život v kostce. Pořád běhám jak šílený a už mě to nebaví. Mám raději týmové sporty,“ usmíval se a dál řekl: „Dokud neotevřou nějaký bazén nebo se nebudeme moct sejít na tréninku, tak mohu jen běhat. Chvilku jsem zkoušel i workoutové prvky posilování, ale to mě moc nebaví. U toho jsem nevydržel.“

Kapitán Kaňku není moc aktivní na sociálních sítích, a tak přiznal, že s týmem ztratil kontakt: „Pořádně nevím, co ostatní dělají. Uvidíme na prvním tréninku, až nás trenér vyžene na váhu. Pak se uvidí.“ Žádné organizované individuální tréninky tedy nemá ani vedoucí celek tabulky. „Každý musí vědět sám, co potřebuje. Současná doba nahrává lenosti, občas to padá i na mě a celý týden nic nedělám. Pak mě hryže svědomí a vyrazím,“ smál se Horký.

Návrat do hry bude evidentně náročný pro všechny stejně. „Nemyslím, že nějaký tým nějak extra trénuje. Návrat bude problémový. Po sérii výher jsme si dělali srandu, že nás zastaví jen koronavirus. A je to tady,“ pousmál se Jaromír Horký. „Až se sejdeme, začínáme zase od začátku. Na podzim jsme byli na vítězné, což už je nyní zapomenuté.“

Záložník Kaňku by rád hrál i za cenu toho, že se zkrátí letní přestávka na minimum: „Chci se vrátit k fotbalu, co nejrychleji to půjde. Za každou cenu chci přebor dohrát. I na úkor toho, že by se hrálo až do července a zkrátila se mezi sezonní přestávka třeba jen na dva týdny. Už jen proto, že jsme první, chci soutěž dohrát.“

Malínský kapitán zvolil gaučink

Malínský kapitán Tomáš Vojtíšek, jehož mančaft je na šestém místě tabulky, vtipkoval, že přešel na zcela nový sport. „Dal jsem se na gaučink a dělám to profesionálně,“ smál se. „Se spoluhráči jsme v kontaktu, ale trénovat nechodíme. Dostali jsme od klubu hodinky a posíláme trenérovi naběhané kilometry,“ vtipkoval Vojtíšek a doplnil: „Samozřejmě, že nikdo nic nedělá. Nikdo se nijak nehecuje. Je to na každém individuálně, jak se udrží v kondici.“

„Restart soutěže si nedokážu ani představit. Mám pocit, že hodně kluků ani nezačne hrát. Nemyslím, že by se vykašlali na fotbal úplně, ale starší kluci už raději půjdou za béčko,“ tuší Tomáš Vojtíšek mladší. Sám by chtěl sezonu dohrát. „Nevím, jaké jsou možnosti. Jestli stačí dohrát půl sezony a podle toho pak řešit sestup a postup. Já si myslím, že by se mělo dohrát vše, co půjde, ale sezonu bych nechal uzavřenou bez sestupů a postupů. Celý ročník je ovlivněný koronavirem. Nikdo nedokáže odhadnout, co se ještě stane nebo nestane,“ uzavřel fotbalista Malína.