Kaňk – Malešov 1:2 (0:0)

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Po dvou zápasech nula bodů. Nemůžu být spokojen. Hra a bojovnost jsou zlepšeny, vytvořili jsme si příležitosti ke srovnání. Přišel gól z penalty a pak na 2:0. Když jsme se dostali do kontaktu na 2:1, tak nás zabrzdila červená karta, a to už jsme nezvládli ani alespoň vyrovnat.“

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Zápas, který se musel líbit. Hrálo se oboustranně rychlé utkání plné soubojů, někdy až na samé hranici tvrdosti. V prvním poločase bylo několik velkých šancí na obou stranách, ale střelci neměli svůj den. Do druhé půle vstoupili lépe domácí a zatlačili nás. My úvodní tlak výborně odbránili a počkali na svou šanci. Ta přišla po krásné akci Slezák – Nekola – Zoufalý, kterého fauloval domácí brankář. Nařízenou penaltu proměnil Kvíčala. O tři minuty později zvýšil Pudil na 2:0. Místo toho, abychom domácí dorazili, nechali jsme si po hloupé chybě vstřelit branku na 1:2. Domácí ožili, ale my jsme si již zasloužené vítězství nenechali vzít.“

Branky: Horký – Kvíčala, Pudil.

Chotusice – Tupadly 3:2 (2:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Prvních dvacet minut jsme hráli svojí kombinační hru a zaslouženě jsme vedli. Měli jsme to těžce pod kontrolou. Potom jsme vlastní chybou nechali soupeře vyrovnat a padla na nás deka, která se na hře projevila. Soupeř nám vrátil vedení podobnou fatální chybou. Druhý poločas už probíhal ve stylu mužského soubojového fotbalu. Vymizela mezihra, vymizelo konstruktivní myšlení a jenom se dřelo. Měli jsme sice další tři, čtyři šance, které ale vychytal gólman Tupadel, kterého bych pochválil. Opravdu jim tímto způsobem hodně pomohl. Když jsme dali na 3:1, tak už se blížil konec zápasu. Byl to bojovný zápas.“

Trenér Vladimír Remeš (Tupadly): „Těžko se to hodnotí. Vyrovnaný zápas jako minulý týden. Mrzí nás neproměněné šance. Opět jsme neproměnili pět, šest vyložených šancí a soupeř nás z ničeho trestal.“

Branky: Tuzar, Vojáček (vl.), Goliáš – Hátle, Smutný.

Kácov – Paběnice 0:2 (0:0)

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Do utkání jsme vstoupili dobře a vytvořili jsme si několik nadějných pokusů, které jsme ale nedotáhli ke gólu. Celý první poločas jsme byli více než rovnocenným soupeřem Paběnic. Do druhého poločasu ale lépe vstoupili hosté a dosáhli gólu, který utkání rozhodl. My už jsme se na nic kloudného nezmohli a v závěru jsme při hře vabank ještě jednou inkasovali. Soupeři samozřejmě gratuluji.“

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Těžký zápas. Domácí byli soubojově velice dobrý tým. První poločas byl vyrovnaný, hrálo se od vápna k vápnu bez velkého ohrožení brány. Ve druhém poločase jsme dali krásnou branku ze standardní situace a celkově si myslím, že jsme byli lepší tým silnější na míči a dobře jsme kombinovali. Druhou branku jsme přidali na konci do otevřené obrany. Děkuji klukům za tři body a za to, jak zápas odpracovali. Před zápasem jsem měl lehké obavy kvůli oslavě třicátých narozenin Tomáše Výborného, když se oslavy většina týmu zúčastnila. Tři body ale máme a jsme spokojeni. Tímto chci Tomášovi za náš klub popřát všechno nejlepší.“

Branky: 2x Váňa.

Křesetice – Zbraslavice 0:2 (0:1)

Trenér Miloslav Rajdl (Křesetice): „Remízové utkání, které moc fotbalové krásy nenabídlo.“

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Bylo to bojovné utkání z obou stran. My jsme ale byli šťastnějším týmem.“

Branky: Schneiderwind, Herčík.

Církvice – Malín 0:5 (0:1)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „V prvním domácím utkání jsme přivítali soupeře z Malína. Do utkání jsme vstoupili špatně a již v 7. minutě jsme prohrávali. Poté se hra vyrovnala se šancemi na obou stranách. Vstup do druhého poločasu se nám opět nepovedl a ve 47. minutě jsme opět inkasovali. Od té doby byl soupeř lepší a vstřelil nám ještě tři branky.“

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Zápas byl v prvním poločase vyrovnaný. Pak jsme dali druhý, třetí gól a bylo po zápase. Pak jsme vstřelili ještě další dvě branky a tím to skončilo.“

Branky: Vojtíšek M., Rezler, Vojtíšek O., Dytrych, Vojtíšek T.

Kutná Hora B – Zruč n. S. 3:1 (0:0)

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora): „První poločas jsme začali aktivně a byli jsme lepším týmem. Po dvaceti minutách se hra vyrovnala a hrálo se bez výrazných šancí. Do druhého poločasu jsme vstoupili opět aktivněji, z čehož pramenil gól. Hosté ale prakticky hned po rozehrávce vyrovnali. Přesto jsme byli aktivnější, dali jsme další dva góly a zaslouženě jsme vyhráli.“

Trenér Michal Váňa (Zruč n. S.): „První poločas byl z obou stran asi stejný. Nevypracovali jsme si nic závažného, takže poločas byl 0:0. Druhá půle góly přinesla, a to ze strany domácích. Byla tam taková nevýrazná střela k tyči, ale dokutálelo se to tam. Gólman si asi může drbat hlavu, protože na to zareagoval pozdě. O chvíli později jsme vyrovnali na 1:1. V tuhle chvíli jsem věřil, že by tady mohly být nějaké body. Góly ale padaly znova, a to do naší sítě po individuálních chybách, kdy jsme to špatně vymysleli. Třetí gól byl už hřebíček do rakve. Odjeli jsme s nulou a budeme na tom muset zapracovat. Budeme muset zápas od zápasu, protože jak už jsem říkal po prvním kole, těch tréninků moc nebylo, přáteláků také ne a je to znát.“

Branky: 3x Hradílek – Kovář.

Nové Dvory – Sedlec 4:0 (1:0)

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „První poločas byl vyrovnaný, hosté hrozili silovým způsobem hry. Nám ale sedlo široké hřiště a dařilo se nám držet balon. Po půli se nám podařilo náskok zvýšit a zápas v klidu dohrát.“

Jan Ďoubal (Sedlec): „Nové Dvory byly lepší, rychlejší a lepší na balonu. Zaslouženě vyhrály. My jsme měli za stavu 1:0 šanci, tu jsme nedali. To byla naše jediná šance, která mohla něco udělat se zápasem. Za mě naprosto zasloužená výhra. Domácí byli ve všem lepší.“

Branky: 2x Kosprd, 2x Růžička.

