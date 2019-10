Zbraslavice – Nové Dvory 8:1 (5:1)

Zdeněk Volenec, vedoucí Zbraslavic: „V utkání jsme od začátku dominovali, hosté nám to ulehčili svým nedůrazem. Vyšel nám vstup do obou poločasů, a když jsme vedli, stále jsme chtěli hrát.“

Uhlířské Janovice – Chotusice 7:0 (3:0)

Karel Nouzák, trenér Uhlířských Janovic: „K zápasu jsme přistoupili velmi dobře, klukům nemám až na tři minuty ve druhé půli co vytknout. První poločas jsme odehráli ve slušném tempu, dlouhé odkopy hostů jsme bezchybně sbírali a nepustili jsme je ani do náznaku šance. Dobře jsme kombinovali a po pěkných akcích se dostávali do gólových šancí. Kdyby to v poločase bylo 8:0, nikdo by nemohl říct ani popel. Druhý poločas byl ve stejném rytmu, až na tříminutovku, kdy si letci vytvořili dvě slibné šance, přičemž v jedné z nich udržel koncentraci Kmoch a zabránil tak korekci skóre. Zbytek zápasu byl na jednu bránu. Cením si, že kluci byli hladoví až do konce a po krásných akcích nadělili hostům sedmičku. Závěrem zaslouží pochvalu trio rozhodčích za profesionální přístup.“

Dušan Roubíček, předseda Chotusic: „Ráz utkání byl dán katastrofálním vstupem hostů do utkání, kdy domácí proměnili dva brejky a ujali se vedení 2:0. V prvním poločase byli domácí lepší, prvních patnáct minut druhého poločasu patřilo Chotusicím, kdy si vypracovaly gólové šance k zdramatizování výsledku. Ovšem čtvrtý gól domácích zápas definitivně rozhodl. V závěru už chyběly hlavně morální síly poprat se o příznivější skóre a výsledkem bylo i nelichotivé skóre.

Paběnice – Kaňk 4:0 (2:0)

Jan Veselý, hráč Paběnic: „Zápas s Kaňkem byl po většinu času v naší režii. Nicméně hosté hrozili z nebezpečných brejků, kdy nás podržel brankář. My jsme svoje šance proměnili a ještě jich spoustu zahodili. Jsme rádi za tři body a nulu v obraně.“

Církvice – Tupadly 3:2 (2:0)

Vladimír Kicner, trenér Církvice: „Vyrovnaná hra, při které se šance střídaly na obou stranách. Na konci prvního poločasu jsme se dostali do dvougólového vedení po zakončení Martina Vocla. Ve druhé půli měli hosté navrch a zaslouženě vyrovnali. Závěr ale patřil opět nám a po tlaku ve vápně rozhodl ránou Koten.“

Karel Mikeš, trenér Tupadel: „Domácí nás maximálně vyškolili z produktivity, když proměnili tři ze svých čtyř šancí. My jsme našich více jak deset brankových příležitostí a trvalou převahu nechali ladem bez výsledku. Proto po zásluze odjíždíme bez zisku bodů. Bohužel i takový je fotbal, ovšem v našem případě jde již o dlouhodobější problém, který nás doposud stál už spoustu soutěžních bodů.“

Křesetice – Malín 2:4 (1:2)

Roman Černý, trenér Křesetic: „Zase zápas, který jsme měli zvládnout. Malínu se nedařila hra, byli nepřesní, když už jsme skóre dotáhli na 2:2, tak místo abychom to dotáhli do výhry nebo remízy, přestelme hrát. Velká škoda.“

Malešov – Kácov 4:3 na penalty (1:1)

Jiří Škramovský, trenér Malešova: „V prvních třiceti minutách jsme šli třikrát sami na bránu, měli jsme další šance, ale trestuhodně jsme neskórovali a soupeř nám dal následně lekci z produktivity. Kluci ale bojovali až do konce a urvali alespoň dva body, jedeme dál.“

Jaroslav Váňa, trenér Kácova: „Domácí v prvním poločase neproměnili několik brejkových situací a nám se podařilo dát vedoucí branku z trestného kopu, kdy se výstavní trefou prosadil Vinický. Domácí odpověděli až v závěru poločasu. Druhý poločas jsme hráli ze zabezpečené obrany a spoléhali na brejkové situace. Domácí v zápase byli lepším týmem, a proto jsem s bodem spokojený.“

Sedlec – Kutná Hora B 3:1 (2:1)

Jiří Vopatřil, trenér Sedlce: Vzájemné obviňování ovlivnění utkání pomezními laiky zápas znehodnocuje. Pro diváka pěkné utkání, a pro nás důležité tři body.“

Pavel Král, trenér Kutné Hory B: „Zápas rozhodly naše dva polovlastní góly v prvním poločase. Opět se potvrdilo, že pokud bude v Sedlci mávat Krča a Ulman, tak tam asi nemá moc týmů šanci dát gól, protože to co tam předvádí je totální prasárna a ubohost. Krča je schopný mávnout ofsajd, ikdyž běží hráč z vlastní poloviny.“