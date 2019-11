Křesetice – Kutná Hora B 0:3 (0:1)

Roman Černý, trenér Křesetic: „Jsem zklamaný z přístupu k zápasu od většiny hráčů. Snad nejhorší zápas podzimu.“

Pavel Král, trenér Kutné Hory B: „Konečně jsme protrhli střeleckou smůlu a dali góly. Po celý zápas jsme byli lepší než domácí a proto je výhra zasloužená.“

Církvice – Nové Dvory 3:0 (1:0)

Paběnice – Chotusice 2:1 (2:1)

Jan Veselý, hráč Paběnic: „Nezačali jsme dobře, nicméně nás brankář nastartoval chycenou penaltou a my převzali iniciativu zápasu. Po obdržené brance jsme se dostali do hry a zbytek zápasu vyloženě ubojovali do výhry.“

Dušan Roubíček, předseda Chotusic: „Domácí i hosté měli příležitost zahrávat v průběhu zápasu dva pokutové kopy. Bohužel pro hosty jeden pokutový kop brankář chytil, což dalo podobu konečnému výsledku. První poločas byl z obou stran fotbalovější, do třicáté minuty byli hosté lepším týmem, bohužel bez většího gólového efektu. Závěr prvního poločasu patřil domácím. Druhý poločas byl spíše boj s množstvím osobních soubojů a emočně vyhroceným závěrem.“

Sedlec – Kaňk 2:1 na penalty (0:0)

Jiří Franc, kapitán Kaňku: „Utkání v Sedlci bylo od začátku do konce vyrovnané. Gólmani na každé straně v první půli podrželi svůj tým. Důležité bylo, že se nám podařilo vyrovnat po obdržené brance. Remíza byla zasloužená.“

Malešov – Tupadly 5:2 (2:2)

Karel Mikeš, trenér Tupadel: „Bojovné utkání na místy hodně těžkém terénu. O vítězství rozhodl nepochopitelný zkrat našich hráčů, který přišel za stavu 2:2 po neproměněném pokutovém kopu. Momentálně se nenacházíme v psychické pohodě, což se odráží ve výkonech na hřišti. Zimní pauza bude pro nás pro všechny v klubu asi vysvobozením a bude v ní dost času dát se dohromady.“

Malín – Kácov 7:0 (3:0)

Uhlířské Janovice – Zbraslavice 6:1 (2:1)

Karel Nouzák, trenér Uhlířských Janovic: „Prvních dvacet minut bylo z naší strany velmi slušných. Soupeře jsme dostali pod tlak a vytvořili si pět stoprocentních šancí. Bohužel jsme proměnili pouze jednu a jak už je zvykem, z ojedinělého odkopu po naší nekoncentrovanosti hosté udeřili. Poté se dostali hosté ještě do jedné šance, kdy Špitálník pálil vedle. Od té doby jsme hru kontrolovali, ještě do poločasu jsme odskočili o gól. Druhý poločas již soupeř nekladl odpor, přestal se s námi posouvat, odešel fyzicky a my přidávali branky. Opět kdybychom proměnili každou druhou tutovku, mohlo být skóre dvojciferné.“