Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „To, že to bylo první jarní kolo, se podepsalo na hře obou týmů. Jsem spokojený s výsledkem, ale s předvedenou hrou už tolik ne. Ale na to, že jsme v zimní přípravě měli jen dva přáteláky, byl výkon slušný. Uvidíme, snad se budeme jen zlepšovat.“

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Domácí měli mírnou převahu, ale pomýšlet na bodový zisk jsme po většinu utkání mohli. Jsem rád, že nás fotbal bavil, a i přes prohru máme z naší hry dobrý pocit.“

Branky: Novotný, Krychfalushiy.

Sedlec – Kaňk 1:0 (1:0)

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „V šesté minutě jsme dali gól. Hubené vítězství jsme do konce zápasu udrželi. Vítězství si velice vážíme, protože hosté byli po celý zápas lepším mužstvem.“

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Do utkání jsme nevstoupili dobře, než jsme se rozkoukali, tak po nedůrazu v malém vápně jsme inkasovali, to nás probralo a začali jsme hrát, ale bez úspěšného zakončení. Na utkání přišlo hodně diváků, škoda jen, že nepadlo více gólů.“

Branka: Poul.

Paběnice – Chotusice 0:2 (0:1)

Trenér Václav Vondra (Paběnice): Paběnický tým vedl Václav Vondra, který zastupoval trenéra Jaroslava Vlacha. „Soupeř byl v zimní přestávce občas na trávě, my jsme na přírodním trávníku byli poprvé. Z platonického tlaku jsme nebyli schopni dát gól, měli jsme tam jednu střelu a jedno břevno, to bylo všechno. Hosté vystřelili dvakrát a dali dva góly.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Přijeli jsme do Paběnice bez třech hráčů základní sestavy, ale ještě s odcházejícím Lukášem Křelinou. Taktika nám vyšla. Přenechali jsme iniciativu domácím, známe jejich herní projev a zhuštěným prostorem je nepustili do žádné vyložené šance, tedy kromě jedné střely z dálky a hlavičky do břevna z rohu. Trpělivě jsme čekali na naše šance a dvě proměnili. Hráče musím pochválit za zodpovědný výkon.“

Branky: Vančura, Stárek.

FOTO: Úvodní gól Kutné Hory favorita nevykolejil. Mýto ukázalo dominanci

Zruč nad Sázavou – Křesetice 8:1 (4:1)

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Oproti podzimu, kdy jsme sehráli v Křeseticích bezbrankové utkání a k nám přijel s pěti novými hráči, jsem klukům v kabině řekl, že je nemůžeme podcenit a je potřeba k zápasu přistoupit zodpovědně. Nicméně Křesetice si za celý zápas vypracovaly dvě vážnější šance, jednu potrestaly gólem a o druhou se postaral gólman Cudlín. Jako trenér jsem si vůbec nepřipouštěl ztrátu bodů, protože kdyby se tak stalo, tak v okrese nemáme co dělat. Nakonec to dopadlo pro hosty debaklem a výsledek mluví za vše, jak se říká ve fotbalové hantýrce „kočka s myší“, a určitě musím pochválit výkon mladíků z dorostu a obou útočníků. Plnili vše, co jsem od nich očekával. Důležité bude neusnout na vavřínech, protože nás čekají těžší soupeři, toto utkání bylo pro nás takovou spíše generálkou do startu jarní části. Máme ještě na čem pracovat, výkon to ideální nebyl, ale alespoň těch padesát diváků vidělo devět branek.“

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Do zápasu jsme vstoupili bez nasazení a už v 5. minutě jsme prohrávali 1:0 a do poločasu jsme dostali ještě čtyři branky, ale před přestávkou jsme zkorigovali poločasový výsledek na 4:1. Do druhé půlky jsme vstoupili s nasazením a do 5. minuty jsme měli čtyři šance, které jsme bohužel neproměnili, potom už byl scénář stejný jako v první půli a udělali jsme spoustu individuálních chyb. Doufám, že se z nich do příštího zápasu poučíme. Domácí zaslouženě vyhráli.“

Branky: Zeman 4, Arnolt 2, Jelínek, Kotek – Veselý. ČK: Vančura (Křesetice).

Zbraslavice – Kácov 0:5 (0:1)

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „V první půli jsme byli i vyrovnaným soupeřem, ve druhé už byl Kácov lepší. Vyhráli zaslouženě, ale pět obdržených gólů je pro nás trochu krutých.“

Trenér Michal Veliký (Kácov): „První jarní utkání, které moc fotbalové krásy nepřineslo. Myslím, že jsme byli po celé utkání lepší v pohybu i kombinaci. Výsledek je ale pro domácí až moc krutý, protože třetí a čtvrtý gól nám v podstatě darovali.“

Branky: Hošta, Černík, Pane, Peroutka, Albrecht.

Kutná Hora B – Církvice 3:1 (2:1)

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora B): „Do utkání jsme vstoupili skvěle, kdy jsme se v 6. minutě dostali do vedení po rychlé akci z křídla. Poté se hra vyrovnala a spíše než o fotbal se jednalo o boj a dlouhé balony. Do kabin jsme šli s vedením 2:1. Druhý poločas byl ve stejném duchu, žádná krása. Víc šancí jsme měli my a zaslouženě vyhráli.“

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „První jarní zápas se nám nepovedl, již v páté minutě jsme prohrávali po vlastní chybě. Podařilo se nám vyrovnat, ale zanedlouho jsme opět inkasovali. Utkání bylo bojovné z obou stran. Ve druhé půli jsme hru otevřeli a dali možnost soupeři ke spoustě brejků, z nichž jeden využili. Domácí vyhráli zaslouženě, my se pokusíme poučit z chyb a připravit se na příští utkání.“

Branky: Hradílek 2, Auer.

Tupadly – Malešov 1:0 (0:0)

Trenér Vladimír Remeš (Tupadly): „V utkání jsme měli územní převahu, ale Malešov se dostal do hry brejkovými situacemi, z mého pohledu po chybách pomezních rozhodčích. Krom těchto šancí víceméně nic neměli a my jsme měli hru pod kontrolou.“

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Z mého pohledu šlo o naprosto vyrovnaný zápas, ale domácí byli šťastnější. My jsme měli tři šance, kdy jsme šli sami na brankáře, ale nedokázali jsme je proměnit. Na gól se obrovsky nadřeme. Domácí v 80. minutě po nevinné akci skórovali a urvali tři body. Je to škoda, hráli jsme docela dobře, bojovali, snažili se, ale na tři body to nestačilo. Spravedlivé to není, ale na to se nikdo neptá. Domácí vyhráli a my si odvážíme nula bodů, ale jedeme dál.“

Branka: Vančura.

Jonathan Mensatoris