Církvice – Sedlec 3:1 (0:1)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Do utkání jsme opět nenastoupili dobře. Od 21. minuty jsme prohrávali. I přes spoustu šancí jsme do konce poločasu nedokázali skórovat. Do druhého poločasu jsme vstupovali s tím, že se budeme snažit aktivní hrou obrátit výsledek. Podařilo se nám brzy skórovat. Aktivní hrou jsme donutili soupeře k chybám a vstřelili jsme ještě dva góly.“

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Do utkání jsme vstoupili dobře, vedli jsme 1:0. V prvním poločase nás domácí tlačili, měli hodně rohů. Naštěstí nic nedali. Ve druhém poločase vyrovnali na 1:1. My jsme za toho stavu měli dvě vyložené šance, které jsme bohužel nedali. Pak nás domácí ke konci zápasu fyzicky přehráli. Gratuluji jim k vítězství.“

Branky: 2x Vidlák, Černý - Hvězda.

Kácov – Chotusice 4:1 (1:0)

Trenér Michal Veliký (Kácov): „První poločas byl absolutní pochoďák, na který se nedalo koukat. Ani jedno mužstvo si nebylo schopné třikrát po sobě přihrát. My jsme dosáhli neuvěřitelně náhodného gólu z kategorie ´kuriózní´. V poločase jsme si něco řekli a vstoupili do druhé poloviny s větším nasazením a chutí. Brzy jsme dosáhli na druhý gól. Pak ale převzaly iniciativu Chotusice, které se během druhého poločasu až neuvěřitelně zlepšily. My jsme byli všude druzí a Chotusice zaslouženě snížily a hnaly se za vyrovnání. Naštěstí jsme dali z brejku gól, který rozhodl utkání. Výsledek 4:1 je pro Chotusice krutý a určitě neodpovídá průběhu zápasu.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Z naší strany chladný, bezkrevný výkon. Domácí měli větší touhu po vítězství a vyhráli zaslouženě.“

Branky: 3x Štorch, Hošta - Křelina.

Zruč n. S. – Malín 0:4 (0:1)

Trenér Michal Váňa (Zruč n. S.): „Postrádali jsme asi čtyři hráče, ale jelikož máme dorost, tak nás doplňují právě dorostenci. Před hodnocením musím smeknout klobouk před oběma, kteří hráli v základu, a to jak Marek Horák, tak Karel Sechovec. Myslím si, že Marek byl nejlepším hráčem utkání z našeho mužstva. Klobouk dolů před ním, protože hrál ještě dopoledne a pak odmakal devadesát minut. Poradil si s tím zápasem úplně perfektně. Když se vrátím k prvnímu poločasu, tak jsme dostali opět brzy gól, ale nešťastný. My takovéto góly nedáváme, takové štěstí zatím nemáme. V koncovce nám to dost vázne. Při pohledu na výsledek to vypadá, že nás Malín převálcoval, ale určitě to tak nebylo. Určitě jsme hráli vyrovnanou partii a myslím si, že byly pasáže, kdy jsme byli lepší a byli jsme více na balonu. Nebyla to žádná flákaná, diváci museli být s utkáním spokojeni. Hrálo se po zemi, hrálo se středem. Myslím si, že naše výkony půjdou nahoru. V prvním poločase mohlo přijít vyrovnání, jenže Matouš trefil z přímáku jen tyč. Zase opět smůla v koncovce. Do druhé půle jsme nastupovali s tím, že budeme předvádět stejný fotbal jako v prvním poločase, a to se dařilo. Opět jsme hráli, byli jsme dost na balonu a v některých fázích zápasu jsme byli lepší. Malín mě zklamal, na to, že vévodí tabulce a jaké má výsledky. Čekal jsem od nich více, i když výsledek 0:4 mluví za vše. Výkon tomu ale určitě neodpovídal. Přišel znovu rychlý gól, my měli otevřenou obranu, byli jsme vytažení. Za stavu 0:2 jsme pořád šli za tím, že dáme gól a že to zkusíme dotáhnout. Remíza by zápasu slušela a odpovídala by tomu. Poté jsme šli do oslabení, a to nás de facto dorazilo, protože to bylo z obrany. Dali pak třetího a čtvrtého góla, my byli v oslabení a navíc vyšťavení. Musím kluky pochválit oproti minulému týdnu v Tupadlech. Tentokrát to bylo o sto procent jinde, bylo to fotbalové a dalo se na to koukat. Škoda, že to skončilo tak krutým výsledkem. Nezasloužili jsme si prohrát. Jedinou kaňkou utkání byl hlavní arbitr, který podle mě rozdal příliš žlutých karet, navíc za nesmysly. Tohle zápasu rozhodně nepřidalo. Rozdával karty, jako kdyby hrál mariáš.“

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Odehráli jsme jeden z nejhorších zápasů za poslední dobu, ale naštěstí jsme vyhráli. Zápas byl takový zvláštní. Bylo strašně moc drobných faulů, takže jsme se špatně dostávali do hry. Druhý poločas už byl přece jen o něčem jiném a vstřelili jsme další branky.“

Branky: 2x Vojtíšek O., Vedral, Antoš.

Kaňk – Tupadly 0:4 (0:1)

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „První poločas jsme ještě byli ve hře. V kabině víme, co a jak hrát, ale na hřišti to nejde a nic se nám nedaří. Ve druhém poločase jsme nestíhali a jen inkasovali. Musím poděkovat klukům z B týmu, kteří přijeli z utkání a museli do základu, nebo na střídání.“

Trenér Vladimír Remeš (Tupadly): „Soupeř nám to malinko ulehčil tím, že se nesešel v optimální sestavě. To je ale neomlouvá, stává se to každému, nám také. Nerad bych řekl, že jsme měli zápas od začátku do konce pod kontrolou. Mohli jsme přidat více branek, dali jsme tři tyčky. Do dalších zápasů mě mrzí, že jsme si nevylepšili skóre. Zápas bych pro nás hodnotil jako povedený. Jak herně, tak výsledkově.“

Branky: Plíhal, Vojáček, Hudec, Císař.

Kutná Hora B – Zbraslavice 1:1 (0:1)

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora): „Soupeř přijel bránit a podle toho fotbal vypadal. Byli jsme více na míči, ale žádnou z šancí jsme neproměnili. Po naší chybě dostal soupeř výhodu v podobě penalty, kterou proměnil. Druhý poločas byl ve stejném duchu. Soupeř bránil a my útočili do plných. Po vyrovnání jsem věřil, že přidáme vítězný gól, ale i přes velký tlak a několik šancí jsme nedali.“

Vedoucí mužstva Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Vycházeli jsme ze zabezpečené obrany. Po brejkové situaci jsme zahrávali penaltu. Ve druhém poločase nás domácí přitlačili, ale proměnili jen jednu, takže bod bereme.“

Branky: Prokůpek - Červinka.

Křesetice – Paběnice 1:1 (1:0)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Dvacet minut jsme byli pod tlakem, ale nepustili jsme soupeře do vážnější šance. Pak jsme hru vyrovnali, ve 25. minutě jsme po krásné kombinaci vstřelili gól. Do poločasu byla hra vyrovnaná. Na začátku druhé půle jsme udělali hrubou chybu ve vápně a po faulu soupeř kopal penaltu, kterou proměnil. Potom nás soupeř zatlačil na naší polovině a hráli jsme pod tlakem do 80. minuty. Poté jsme hru vyrovnali a ke konci zápasu jsme nastřelili tyč. Myslím si, že remíza je spravedlivá.“

Vedoucí mužstva Josef Říha (Paběnice): „Začátek zápasu byl pro nás, dalo by se říct, výborný. Měli jsme balon pod kontrolou, útočili jsme a měli jsme šance. Po zhruba dvanácti minutách jsme se se soupeřem srovnali a hra se vyrovnala. Pro nás to bylo špatné, nebyli jsme schopni se kombinačně dostat před bránu a ohrozit soupeře. Od té doby náš výkon nebyl dobrý a tím pádem to skončilo, jak to skončilo. Uhráli jsme remízu a na víc jsme neměli.“

Branky: Jarůněk - Váňa.

Nové Dvory – Malešov 4:1 (2:1)

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Hosté hráli nepříjemný fotbal, díky němuž si vypěstovali několik příležitostí, které však nedokázali proměnit v gólový náskok. My jsme navzdory třem zraněním během utkání byli většinu času lepším týmem a zaslouženě bereme tři body.“

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Je mi těch našich kluků opravdu líto. Přestože nám opět chyběli oba útočníci Menšík a Škrobák, a navíc středoví hráči Zoufalý a Slezák, odvedli bojovný výkon. Za stavu 1:1 nebo 2:1 jsme měli tři stoprocentní šance, ale vychytal nás skvělý Štěpnička, a to rozhodlo. Domácí nás potrestali z brejků, a když jsme nedali v 70. minutě z další tutovky na 3:2, bylo rozhodnuto. Velká snaha, bojovnost ani chuť nám ke třem bodům nepomohla.“

Branky: 2x Kosprd, Růžička, Veselý - Krásenský.

Tomáš Šulc