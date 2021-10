Paběnice – Zruč n. S. 3:3 (0:0)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Chtěli jsme doma získat tři body, ale náš přístup v prvním poločase tomu vůbec neodpovídal. Fotbal byl špatný z obou stran. My jsme sice měli nějaké náznaky, ale hlad po gólu hodně chyběl. Ve druhém poločase jsme se zlepšili a dostali se do vedení 3:0. Myslel jsem si, že zápas v klidu dohrajeme. Opak se stal pravdou a během osmi minut jsme inkasovali tři branky. Jsem zklamaný, zbytečná ztráta dvou bodů.“

Trenér Michal Váňa (Zruč n. S.): „První půli jsme hráli lepší fotbal a byli jsme ve více šancích, nicméně poločas skončil 0:0. Šli jsme do toho s tím, že tady nějaký bod urveme. Soupeři jsme ale darovali dva góly na zlatém podnose. Bylo to 3:0 a já jsem sklopil hlavu a říkal jsem si, že odjedeme s prázdnou. Přišel ale další obrat, stejně jako minulý týden. Prosadili se opět dorostenci, Láďa Dolejš dal na 3:2 a pak přišla v 90. minutě jasná penalta. Odvážíme bod, i když se s tím v 75. minutě nepočítalo. Pro nás bod zlatý. Herně to bylo špatné oba poločasy, navíc jak jsem říkal, dva góly jsme jim, a to musím podtrhnout, opravdu darovali. Co dodat, máme bod, ale neměli jsme mít žádný.“

Branky: Blahník, Kracík, Špičák – 2x Dolejš, Cudlin.

Kácov – Nové Dvory 2:0 (1:0)

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Hosté přijeli v oslabené sestavě. My jsme se přizpůsobili jejich hře a podle toho zápas vypadal. Naší hře chyběl především pohyb a přesto, že se fotbal hrál převážně v pochodu, jsme nedělali správná rozhodnutí. Jediné, na co se dalo v Kácově koukat, byla mladá asistentka rozhodčího.“

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Během týdne jsme byli smíření s tím, že do Kácova ani neodjedeme. Nakonec se díky obětavosti pár kluků podařilo dát dohromady tým, který sice nevyhrál, ale obstál v nelehké situaci. Za to jako trenér i spoluhráč klukům děkuji.“

Branky: Černík, Vinický.

Sedlec – Malín 0:2 (0:1)

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Naše oslabená sestava bojovala proti výbornému soupeři. Přes výsledek si myslím, že jsme nehráli špatně. Soupeř má svou kvalitu a na prvním místě tabulky je asi oprávněně. Můžeme mu pogratulovat k vítězství a my se musíme připravit na příští zápas ve Zbraslavicích.“

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Zápas byl podobný jako se Zbraslavicemi. Soupeř nebyl kompletní a ve své podstatě se hrálo na jejich půlce nebo na středu hřiště. My jsme naštěstí dali dva góly, i když jsme se na ně nadřeli. Kolem vápna totiž soupeř hodně bránil a bylo to tam přehuštěné. Naštěstí jsme dali dvě branky a vyhráli jsme.“

Branky: Antoš, Čížek.

Malešov – Kutná Hora B 1:3 (1:1)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Zápas pro nás začal zvláštně. V 5. minutě se zranil náš nejlepší střelec Menšík a vzápětí jsme se ujali vedení 1:0. Ve 25. minutě jsme měli dvě velké šance, které jsme neproměnili. Soupeř do konce poločasu vyrovnal hru i skóre. Ve druhém poločase soupeř hru ovládl, vytvořil si několik gólových šancí, zvýšil na 3:1 a v klidu kontroloval hru do konce utkání. Blahopřeji soupeři, byl lepší a zaslouženě vyhrál.“

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora): „Začátek utkání lépe chytli domácí a měli mírnou převahu, která vyústila v penaltu a domácí vedení. Po gólu jsme začali být lepším týmem a po Holmanově chybě jsme vyrovnali. Druhý poločas už jsme byli lepším týmem, dostali jsme se do vedení a mohli jsme přidat i další góly.“

Branky: Kvíčala – Lebeda, Auer, Kolůvek.

Kaňk – Křesetice 4:1 (1:1)

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Do utkání jsme šli s tím, že budeme od začátku aktivní, což se dařilo. Proměnili jsme jednu standardní situaci z mnoha příležitostí. Místo toho, abychom přidali další gól, tak se soupeři podařilo vyrovnat. Ve druhém poločase jsme konečně začali proměňovat šance. Dva slepené góly nás uklidnily a přidali jsme na 4:1.“

Trenér Miloslav Rajdl (Křesetice): „V první půli měl soupeř převahu, přesto ale poločas skončil 1:1. Gól jsme dostali ze standardky, my ho dali po individuální akci. Ve druhé půli rozhodly dva rychlé góly.“

Branky: 3x Černohlávek, Výborný - Klinger.

Chotusice – Církvice 4:0 (2:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Přestože jsme hráli v oslabené sestavě, kluci podali zodpovědný a kvalitní výkon okořeněný čtyřmi brankami a dalšími šesti tutovkami, které jsme ale trestuhodně zahodili. Soupeř se celý zápas snažil hrát a nezabalil to. Zkrátka jsme je přehráli.“

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „První poločas přinesl šance na obou stranách. Domácím se podařilo vstřelit dvě branky. Do druhého poločasu jsme vstupovali s dvougólovým mankem. Hru jsme více otevřeli a snažili jsme se o vyrovnání, ale bohužel gól vstřelil opět soupeř. Za stavu 0:3 bylo na hřišti už jen jedno mužstvo. Hra se nám nedařila a oprávněně jsme inkasovali ještě čtvrtý gól. Zápas mohl skončit ještě větším rozdílem, ale díky našemu brankáři k tomu nedošlo. Utkání se nám nevydařilo ve všech směrech.”

Branky: Stárek, Goliáš, Vančura, Šimek.

Tupadly – Zbraslavice 3:1 (2:1)

Trenér Vladimír Remeš (Tupadly): „Zápas jsme měli víceméně od začátku do konce pod kontrolou. Mrzí mě, že jsme mohli vyhrát větším rozdílem než 3:1. Máme pět zraněných hráčů a prakticky se nescházíme. Hráli jsme to s polovinou béčka. Musím všem klukům poděkovat za to, jak k tomu přistoupili.“

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Zápas blbec. Vedli jsme 1:0, pak přišla penalta a gól do kabiny, pro nás trošku smolný. Ve druhé půli jsme nějaké šance měli, ale neproměnili je. Hosté nás za to potrestali.“

Branky: Vojáček, Hudec, Císař - Winkler.

Tomáš Šulc