/FOTOGALERIE/ V malínské sokolovně začala ve čtvrtek 18. března s více jak půlhodinovým zpožděním volební Valná hromada Okresního fotbalového svazu Kutná Hora. O post předsedy se utkali stávající předseda Dušan Roubíček a kandidát z opozice Jan Ďoubal. Před samotným začátkem přijel kandidáty pozdravit i vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer. V osm hodin večer byl pak novým předsedou zvolen Jan Ďoubal. V tajné volbě získal 24 hlasů.

Volební Valná hromada Okresního fotbalového svazu Kutná Hora v malínské sokolovně. | Video: Deník/Michal Pavlík

Vladimír Šmicer nakonec do sokolovny nešel. Zůstal jen venku. "Přijel jsem podpořit Honzu Ďoubala, který jezdí dlouhodobě k nám do Prahy, chodí na naše schůze a uznává principy F-evoluce. S fotbalem to myslí dobře. Navíc strhnul euforii mezi kluby na Kutnohorsku. Chce se aktivně zapojit. To je přesně to, co jsme chtěli v lidech vyvolat. Honza je příkladem. Nikdo neříká, že byl fotbal na Kutnohorsku dělaný špatně. Spíš jsem rád, že přišel nový trend. Lidi nechceme rozdělovat a říkat, že kdo je ve F-evoluci, tak je dobrý, a kdo není, ten je špatný. To rozhodně nechceme," zdůraznil Vladimír Šmicer.