Kácov vybojoval vítězství nad Tupadly, čisté konto udržel šestnáctiletý gólman Filip Mejstřík. Církvice vedla nad Malešovem už tři nula, hosté ale vyrovnali během pouhých šesti minut. Vítězství kunohorské rezervy nad Paběnicemi vystřílel především Libor Křelina, posila z áčka, trefil se třikrát. Zruč nad Sázavou porazila těsně 2:1 Sedlec, oba své góly vsítila v nastavení. A padaly také červené karty. V Církvicích dvě, na každé straně jedna. V bezgólovém utkání Křesetic s Chotusicemi se pakovali dva domácí borci, v Nových Dvorech, kde hrál Kaňk dokonce tři. Dva na straně domácích, jeden hostující borec.

Kácov – Tupadly 2:0 (1:0)

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Vyrovnané utkání plné osobních soubojů, ve kterém jsme byli lepší v koncovce. Tupadly byly určitě nejlepší soupeř, proti kterému jsme do teď nastoupili. Z naší strany odehrál celý tým zápas na hraně svých fyzických možností a za to můžu klukům určitě poděkovat. Nejlepším hráčem byl určitě náš brankář, který předvedl v šestnácti letech skvělý výkon, který jednoznačně položil základní kámen k naší výhře.“

Trenér Vladimír Remeš (Tupadly): „Raději to nechci ani komentovat. To, co se dělo v Kácově, jsem ještě nezažil.“

Branky: Peroutka, Černík.

Malín – Zbraslavice 2:0 (1:0)

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Sehráli jsme podobný zápas jako ve Zruči. Nutno podotknout, že soupeř hrál velice obětavě, ale nemá tu kvalitu dopředu. Víceméně šli pětkrát, šestkrát na bránu. My jsme zahodili strašnou spoustu šancí a takových pološancí a víceméně jsme si komplikovali život sami nepřesnými přihrávkami.“

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „V zápase jsme chtěli vycházet ze zabezpečené obrany a hrozit z brejků. My jsme se bohužel neprosadili a soupeř dvakrát potrestal naše chyby. Vyhrál naprosto zaslouženě.”

Branky: Vojtíšek T., Antoš.

Církvice – Malešov 3:3 (1:0)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „První půle byla vyrovnaná se spoustou šancí na obou stranách. Nakonec jsme byli šťastnější a podařilo se nám ke konci poločasu skórovat. Do druhé půle se nám podařilo vstoupit úspěšně a zvýšili jsme vedení až na 3:0. Potom přišla naše nepochopitelná desetiminutovka, ve které jsme dovolili soupeři třikrát skórovat. Hra se ustálila a vyrovnala. Utkání skončilo spravedlivou remízou. Nejslabším článkem byli rozhodčí.“

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Do zápasu jsme vstoupili lépe než domácí a vypracovali jsme si dvě velké šance, které jsme opět nedali. Hra se vyrovnala a nás následně podržel Táborský svými zákroky. Vypadalo to na poločasovou remízu, ale v poslední minutě nám pláchl domácí hráč a skóroval. Na začátku druhé půle jsme zaspali a domácí se dostali i díky zvláštní penaltě do vedení 3:0. Každý čekal, že to položíme, ale kluci se neskutečně vzchopili a během deseti minut srovnali na 3:3. Mohli jsme rozhodnout, ale vážné zranění našeho bojovníka Basla nás trochu vykolejilo, a tak jsme se nakonec rozloučili spravedlivou remízou. Marodka se nám opět rozšířila, ale nedá se nic dělat. Jedeme dál.“

Branky: 2x Vocl, Volenec – 2x Menšík, Poklop. ČK: 83. Volenec – 82. Tvrdý.

Kutná Hora B – Paběnice 7:0 (4:0)

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora): „Od začátku jsme byli jasně lepším týmem, což jsme brzy potvrdili gólem. Po hezkých akcích jsme přidali další. Jasná výhra.“

Trenér Václav Vondra (Paběnice): „My jsme přijeli do Kutné Hory čitelně oslabení a domácí nastoupili naopak trochu posílení z áčka. Podle toho utkání vypadalo. Naše šance byla udržet co nejdéle přijatelný stav a domácí znervóznět. To vzalo za své už ve 12. minutě, kdy brankář špatně vykopl a domácí nás potrestali. Asi za třicet vteřin jsme dostali druhý gól po naší chybě. Poté to bylo jen o sledování časomíry a skóre. Některé pasáže jsme sice fotbalově zvládli, srážely nás ale nevynucené chyby. Domácí nás navíc převyšovali fyzicky. Nezbývá než rychle zapomenout a doufat, že na příští utkání dorazí více než dvanáct hráčů.“

Branky: 3x Křelina, Krupička, Štěpánek, Hradílek, Puchoň.

Křesetice – Chotusice 0:0 (0:0)

Trenér Pavel Rajdl (Křesetice): „V první půli byla hra vyrovnaná a šance byly na obou stranách. Ve druhé půli byl náš hráč v 60. minutě vyloučen, takže jsme poté převážně bránili. Na konci zápasu byl vyloučen další hráč. Chtěl bych našemu mužstvu poděkovat za bojovnost.“

Trenér Vladimír Rajm (Chotusice): „Můžu popřát soupeři, že ubránil cennou remízu. Co se týká naší hry, tak to, že hrajeme celý zápas na polovině soupeře, sice vypadá efektně, ale chyběla tomu jakákoliv efektivita. V zakončení jsme byli nekvalitní, chvílemi až marní. V prvním poločase jsme ještě pustili soupeře do brejku, kdy měl tedy jasnou gólovou příležitost. Z naší strany nekvalitní finální fáze.“

ČK: 61. Rajdl, 90. Bláha (oba Křesetice).

Zruč nad Sázavou – Sedlec 2:1 (0:1)

Trenér Michal Váňa (Zruč n. S.): „Průběh utkání byl hororový, ale nevadí. První poločas jsme hráli tak deset minut, pak jako by nás někdo vypnul na dálkové ovládání. Utkání bylo tak na úrovni třetí třídy, ale tak na dně. V poločase jsme prohrávali 0:1 a nějak jsem to proházel. Dal jsem tam kluky z dorostu, kteří si vedli velice dobře. Museli jsme to oživit, protože někteří byli na střídání už ve třicáté minutě. Kluci se mi odvděčili tím, že to dotáhli do vítězného konce. I když gól na 1:1 dával Venca Pejša, nejstarší na hřišti a byla to výstavní trefa. Na 2:1 dával Láďa Dolejš z dorostu. Ti kluci, kteří tam nastoupili, to dotáhli do vítězného konce, i když, jak jsem říkal, to bylo na úrovni třetí třídy. Takový obrat jsem tady nikdy nezažil, takže aspoň, že to tak dopadlo. Ofenziva nám trochu drhne, ale zvládli jsme to trochu infarktově v posledních minutách. Tři body jsou krásné, zlaté.“

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „V devadesáté minutě jsme ještě vedli 0:1. Neproměnili jsme však řadu brejkových situací a domácí v nastaveném čase vstřelili dva góly. Nezbývá nám než jen pogratulovat domácím ke šťastnému vítězství. Bohužel jsme zápas nedotáhli do vítězného konce.“

Branky: Pejša, Dolejš - Košátko.

Nové Dvory – Kaňk 1:2 (1:1)

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Zápas jsme nezvládli v podobném stylu, jako minule. Remízový výsledek si necháme kvůli své naivitě a nefotbalovým chybám proklouznout mezi prsty. Byl to nelíbivý fotbal plný emocí a vzájemných urážek. Nezvládnutý optimálně ani na jedné ze tří stran.“

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Utkání začalo bez vyložené šance, pak jsme nedali pokutový kop a soupeř nás potrestal z ojedinělé šance. Podařilo se nám vyrovnat. Co se pak dělo na hřišti, to nemělo s fotbalem nic společného. Vypadalo to, že nešlo o branky, ale kdo koho nakopne. Po vyloučení dvou domácích hráčů jsme dali druhý gól. Ještě šel náš stoper předčasně do sprch, kde tekla jen studená voda.“

Branky: Kokeš – 2x Černohlávek. ČK: 45. Víšek, 59. Kosprd – 75. Bláha.

Tomáš Šulc