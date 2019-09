Tupadly – Kácov 3:2 (1:1)

Karel Mikeš, trenér Tupadel: „Téměř celé utkání jsme tahali za kratší konec, soupeř jasně dominoval. Stálo při nás štěstí, když hosté nastřelili třikrát brankovou konstrukci. Za druhý poločas, kdy jsme se výrazně zvedli, jsme si minimálně bod zasloužili.“

Jaroslav Váňa, trenér Kácova: „K dalšímu zápasu jsme zajížděli do Tupadel, které budou bojovat o celkové prvenství v soutěži. Na zápas jsme přijeli v jedenácti hráčích, máme velkou marodku. První poločas jsme byli aktivnější a soupeře jsme přehrávali, odměnou byla i vedoucí branka. Domácí odpověděli až ke konci poločasu z rychlého protiútoku. Ve druhém poločase už nám ale odcházely síly a domácí nás začali přehrávat, což vedlo k vedoucí brance domácích, na kterou jsme ještě dokázali odpovědět, ale po malém zaváhání obrany se domácí dostali opět do vedení, které i s trochou štěstí udrželi do konce.“

Nové Dvory – Křesetice 0:2 (0:1)

Roman Černý, trenér Křesetic: „Zápas nebyl příliš kvalitní, spíš to bylo o bojovnosti. První poločas byl vyrovnaný, ve druhém jsme už nedokázali podržet balon. Naštěstí toho soupeř nevyužil.“

Kaňk – Malín 3:2 (1:1)

Martin Klatka, trenér Kaňku: „Je to jen začátek, první utkání nám nevyšlo, ve druhém jsme byli šťastnější. Doma s fanoušky, pěkné góly, bojoval celý tým.“

Chotusice – Malešov 2:0 (1:0)

Dušan Roubíček, předseda Chotusic: „Kvalitní utkání okresního přeboru, domácí se ujali vedení po ukázkové souhře Křeliny a Goliáše. Další příležitosti zůstaly nevyužity. Začátek druhého poločasu patřil hostům, minimálně dvacet minut byli lepším týmem. Zápas rozhodl druhý gól v síti Malešova, pak už to byl spíš boj.“

Zbraslavice – Sedlec 2:1 na penalty (1:0)

Jiří Vopatřil, trenér Sedlce: „Utkání dvou rozdílných poločasů. Domácí jasně lepší v prvním a my asi ve druhém. Podržel nás opět brankář Šilhán, penalty jsme nezvládli.“

Uhlířské Janovice – Kutná Hora B 5:0 (3:0)

Karel Nouzák, trenér Uhlířských Janovic: „Cílem bylo vyhrát, což jsme splnili. Nicméně oproti minulému týdnu fotbal za moc nestál. Kombinačně se nám moc nedařilo, soupeři se po celý zápas dařilo dostupovat naše střední záložníky a tím nám eliminoval postupný přechod do útoku. Hru jsme museli zjednodušit, ze dvou rychlých útoků udeřil Tancer a prakticky bylo rozhodnuto. Navíc se nám povedla před odchodem do kabin standardní situace. Druhý poločas se spíše jen dohrával, soupeř se také dostal do tří slibných příležitostí, my jsme přidali dvě branky a také něco neproměnili. Pořád tomu ale něco chybí.“

Paběnice – Církvice 9:2 (5:0)

Vladimír Kicner, trenér Církvice: „Zápas, ve kterém se nepovedlo z naší strany vůbec nic. Gratulace soupeři, kterému jsme to hodně usnadnili. Omlouvám se našim fanouškům.“