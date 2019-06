Pavel Král, trenér Kutné Hory B: „Jednoznačný průběh i výsledek, v prvním poločase jsme dali dvě branky díky Kolůvkovi a Exnerovi. Ve druhém poločase jsme přidali dalších pět branek, když se třikrát trefil Kolůvek, a jednou Secký s Puchoněm. Domácí se jednou trefili v 66. minutě, výhra je zcela zasloužená, protože jsme ve všem byli lepší, rychlejší a důraznější. Hra, chuť a nasazení byly podle mých představ.“

Zbraslavice – Malín 1:2 na penalty (1:1)

Zdeněk Volenec, vedoucí Zbraslavic: „Konečně jsme se trochu zvedli a alespoň jsme bodovali. Zápas to byl bojovný, remíza spravedlivá.“

Křesetice – Suchdol 1:5 (0:3)

Roman Černý, trenér Křesetic: „Kluci hráli dobře, ale soupeř byl kvalitní a trestal každou naší chybu. Zaslouženě vyhrál, akorát jsem doteď nepochopil pana rozhodčího, který za stavu 5:1 pro hosty a v 93. minutě vyloučil naše dva hráče. To od něj byl dobrý úlet.“

David Čižinský, trenér Suchdola: „Zasloužená výhra, když jsme ve druhém poločase trochu polevili a dovolili domácím dostat se trochu do zápasu. V závěru jsme si ale výsledek pojistili.“

Paběnice – Tupadly 2:1 (1:0)

Michal Blažek, hráč Paběnic: „I přes zkorumpované rozhodčí máme vítězství.“

Karel Mikeš, trenér Tupadel: „Byl to oboustranně víc boj než fotbal. Dlouho jsme se oklepávali z úvodní branky zápasu, kterou jsme obdrželi hned v první minutě. Postupem času jsme se dostávali do hry, přebírali otěže zápasu a srovnali jsme skóre, ovšem v našem největším tlaku se nádherně trefil Petr Váňa, který stanovil konečné skóre utkání. Soupeři gratuluji k výhře a zároveň i k celkovému vítězství v soutěži.“

Sedlec – Církvice 1:2 (1:1)

Vladimír Kicner, trenér Církvice: „Utkání vypadalo na remízový výsledek, když s šance střídaly na obou stranách. K nám se přiklonilo štěstí, když po dobře zahraném rohovém kopu padla vlastní branka do domácí brány.“

Uhlířské Janovice B – Chotusice 3:4 (3:1)

Michal Veliký, hráč Uhlířských Janovic B: „Rozhodla situace ve 45. minutě, kdy jsme stihli po vstřelené brance na 3:0 ještě po chybě brankáře inkasovat na 3:1. Do té chvíle jsme hráli s nasazením a potřebným důrazem. Do druhé půle jsme nastoupili laxně a to potrestali hosté, kteří nás asi i zaslouženě za chyby potrestali. Gratuluji hostům k výsledku.“

Dušan Roubíček, vedoucí Chotusic: „První poločas byl z naší strany bez zájmu a nasazení. Ve druhém poločase jsme se fotbalově zlepšili, přišlo i vyšší nasazení a zasloužený obrat výsledku, který mohl být i vyšší.“

Nové Dvory – Malešov 1:4 (1:1)

Jiří Škramovský, trenér Malešova: "V prvním poločase vyhrálo jasně nad oběma soupeři sluníčko. ve druhé půli jsme se konečně probudili a zaslouženě vyhráli. S výhrou jsme spokojeni.“