Dušan Roubíček, vedoucí Chotusic: „Paběnicím jsme chtěli ztížit poslední krok k zisku přeborníka okresu, a to se nám myslím podařilo. Hrálo se před slušnou návštěvou, diváci se měli na co koukat. Proti změně skóre byli oba brankáři bratři Výborní, kteří dělali čest svému příjmení. Zápas byl o jedné brance a tu jsme dali ve druhém poločase my. Celkově jsme byli o gól lepší a zaslouženě jsme vyhráli.“

Jan Veselý, hráč Paběnic: „Zaslouženě jsme prohráli. Chotusice hrály lépe, měly lepší pohyb i nasazení než my. Nechápu to, jsou dvě kola do konce a my nehrajeme s takovým nasazením, s jakým bychom měli. Musíme na to zapomenout, příští týden podat o dvě stě procent lepší výkon a dokončit, co jsme začali.“

Tupadly – Nové Dvory 1:0 (0:0)

Karel Mikeš, trenér Tupadel: „Utkání odpovídající pokročilé fázi soutěže, kdy už týmy, kterým o nic nejde, soutěž tak nějak dohrávají. Jsem rád, že jsme se s fanoušky rozloučili výhrou a udrželi jsme tak v celé sezoně domácí neporazitelnost.“

Lukáš Zelený, hráč Nových Dvorů: „Naprosto vyrovnané utkání, tempo odpovídalo velikému vedru. Oba týmy byly oslabeny o pár hráčů základní sestavy. Na šance byla převaha na naší straně, bohužel jsme neproměnili šance a soupeř po naší chybě určil zhruba v osmdesáté minutě celkový výsledek. Minimálně bod, ne-li rovnou tři, jsme si za předvedenou hru zasloužili.“

Církvice – Kaňk 1:2 (0:0)

Martin Klatka, trenér Kaňku: „Do Církvice jsme jeli s respektem, po debaklu z minulého týdne. Vyrovnané utkání, když jsme hráli v desíti, chtěli jsme si vypracovat standardní situace, hrát na brejky, což se dařilo.“

Suchdol – Malín 3:0 (1:0)

David Čižinský, trenér Suchdola: „Po celý zápas jsme měli utkání pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli.“

Kutná Hora B – Křesetice 2:3 (1:0)

Pavel Král, trenér Kutné Hory B: „K zápasu nemám slov.“

Uhlířské Janovice B – Zbraslavice 1:6 (0:4)

Michal Veliký, hráč Uhlířských Janovic B: „K utkání ať se vyjádří především hosté, protože kdo nebyl přítomen přímo na hřišti, nemohl by uvěřit průběhu utkání, které jen na gólové šance bylo podle mě vyrovnané, a to 8:8. Samozřejmě to neberu jako výmluvu, jen jako fakt, že hosté byli absolutně produktivní a my zcela nemohoucí, Zbraslavicím gratuluji.“

Malešov – Sedlec 6:1 (3:0)

Jiří Škramovský, trenér Malešova: „Na všech hráčích bylo vidět již v pátek na tréninku, jak moc chtějí přerušit naši černou sérii se Sedlcem. Do zápasu jsme doslova vlétli, zatlačili soupeře, do půlky jsme dali tři branky a to rozhodlo. Tentokrát jsme byli opravdu lepší.“

Jiří Vopatřil, trenér Sedlce: „Soupeři gratuluji k výbornému výkonu. Celkově nám sezona hrubě nevyšla a výsledek tohoto zápasu to jenom potvrdil.“