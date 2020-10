„Rok 2021 je pro FAČR rokem volebním, každý volající může přiložit ruku k dílu,“ prohlásil na adresu kritiků předseda okresního fotbalového svazu.

Pane předsedo, co jste říkal na korupční kauzu kolem Romana Berbra? Je to velká rána pro fotbal?

Pro fotbal to je další hodně nepříjemná věc, to asi vnímáme všichni stejně. Stejně jako byla kauza okolo Miroslava Pelty, která také fotbal a věci s ním spojené hodně ovlivnila. Samozřejmě, že teď se bude hledat na fotbale pouze to negativní, včetně emocí, což znepříjemní práci fotbalovému hnutí na všech úrovních.

Někteří fotbalisté volají po očištění fotbalu. Souhlasíte s nimi? Může nyní nastartovat fotbal novou éru bez Romana Berbra?

Tak nezaznamenal jsem pouze volání fotbalistů, ale i funkcionářů, řadových členů a fanoušků. Rok 2021 je pro FAČR rokem volebním, každý volající může přiložit ruku k dílu. Změny určitě nastanou, ale osobně nejsem zastáncem unáhlených a překotných řešení. Pokud si současné vedení FAČR v této situaci věří, nemám problém se standardní cestou dostat k řádné volební valné hromadě.

Okresního fotbalového svazu v Kutné Hoře se korupční aféra nedotkla. Co pro vás tento fakt osobně znamená?

Je to vše hodně čerstvé, informace mám stejně jako drtívá většina z nás pouze z médií. A ty se nabalují postupně každým dnem. Vedení FAČR se k této kauze vyjádřilo ve svých prohlášeních. Věřím, že celou situaci fotbal zvládne a ustojí. A že k tomu jako OFS budeme moci přispět, pokud bude zájem.

Měl Roman Berbr nějaké přímé vazby na OFS Kutná Hora? Snažil se nějakým způsobem ovlivňovat i vaši práci? Ať už pozitivně či negativně?

Pan Berbr přímé vazby na náš okresní svaz neměl. V rámci pracovní agendy se jednalo spíše o obecnou rovinu, komunikaci v operativní činnosti okresu s FAČR, informativní oznámení, setkání v plénu při jednání české komory. Přímý kontakt jako předseda mám více s krajským vedením, za FAČR s generálním sekretářem, dříve panem Řepkou, aktuálně s panem Paulym.

Fotbalová opozice vyzývá, aby se začalo hýbat posty už na okresních valných hromadách, které se konají v příštím roce? Máte ještě po tom všem chuť dále ve fotbale pracovat nebo uvažujete, že byste svou funkci přenechal jiným?

Osobně si myslím, že to není jen o jednom člověku na pozici předsedy OFS. Je to o týmu lidí, kteří navzájem komunikují, spolupracují a dělají rozhodnutí. Ať jde o věci příjemné či nepříjemné. Je to o personálním obsazení sekretariátu, členech Výkonného výboru, řídících a odborných komisí. Předseda je součástí tohoto celku a ten reprezentuje a zastupuje na venek. O své další kandidatuře jsem doposud vážně nepřemýšlel.

Máte nějaké informace, kdo by chtěl kandidovat na vaše místo?

Takovéto informace nemám. Termín pro návrhy kandidátů do voleb OFS bývá zpravidla týden před termínem konání valné hromady.

Předseda FAČR pan Malík na tiskové konferenci mluvil i o úspěšném náboru rozhodčích. Kolik nových se jich přihlásilo v našem okrese?

Tento proces náboru je nutné rozdělit do několika fází. Nejprve na základě kampaně potenciální rozhodčí projeví zájem, následně je kontaktován OFS a pozván na osobní setkání. Prvotní zájem v rámci OFS Kutná Hora projevilo osm lidí, všichni byli kontaktování, k osobnímu pohovoru se dostavili tři vážní zájemci. Shrnuto a podtrženo zájem na základě kampaně k náboru je, bohužel po uvědomění si „tíhy okamžiku“, resp. co vlastně znamená stát se fotbalovým rozhodčím, postupně u jednotlivců uvadá. Ale nábor stále běží, noví zájemci jsou samozřejmě vítáni a o nové rozhodčí náš OFS rozhodně zájem má a potřebuje je.