Do devítičlenného výkonného výboru sestavil Ďoubal sedmičlenný tým. „Jednoznačně podporujeme pokračování Vladimíra Šturma ve strukturách OFS,“ ubezpečil kandidát na nového předsedu a fotbalista Sedlce Jan Ďoubal a dodal: „Nehaníme ani dosavadní práce členů výkonného výboru, ale chceme takovou personální obměnu, která umožní nést za tolik potřebné změny odpovědnost.“

Proč sestavil jen sedmičlenný tým? Ďoubal počítal s místem pro Šturma a s jedním místem pro zástupce Sparty Kutná Hora. Ta se k němu ale otočila zády. V jeho týmu je tedy kromě Ďoubala dalších šest fotbalistů. S nadsázkou by se dalo hovořit o „vzpouře fotbalistů“. Za FK Čáslav bude kandidovat Jan Spáčil, dále David Čižinský (Suchdol), Jan Jícha (Kácov), Jakub Procházka (Malešov), Jan Štěpnička (Nové Dvory), Jaroslav Matoušek (Okřesaneč).

Například David Čižinský je velkou fotbalovou legendou. Aktuálně vede suchdolský fotbal. „Oslovili mě kluci, o kterých si myslím, že mají fotbalu co dát. Líbí se mi ta změna odspodu. Kdo nezná volební systém, tak nevidí, jak jsou okresy důležité. Fotbal má obecně nyní špatnou nálepku a rád bych pomohl s tím, aby na něj bylo nahlíženo lépe,“ prozradil Deníku dlouholetý brankář a pokračoval: „Fotbal potřebuje vrátit serióznost. Jelikož jsem stále aktivní a sleduji momentální mládež, která je jiná, než jsme byli my, tak je potřeba jim fotbal přiblížit zase trochu jinou formou, i když to bude těžké.“

Jak se Čižinský dívá na Jana Ďoubala v roli možného předsedy OFS Kutná Hora? „Ukáže až čas, jaký bude předseda. Bude určitě jiný. Dušan Roubíček vládne dvanáct let a jeho práce nebyla celkově hrozná. Okres zkrátka stagnuje. Chce to nový impuls. Dušana jsme také oslovili, zda by nepokračoval v nějaké funkci dál, ale má zkrátka jiné názory než my. Přesto voda netekla,“ odpověděl David Čižinský.

Procházka s Jíchou ve shodě: Chce to čerstvý vítr

Jakuba Procházku z Malešova přemluvili ke kandidatuře kamarádi: „Nejprve se mi myšlenka kandidovat úplně nelíbila, protože jsem pracovně hodně vytížený, mám manželku a dvě malé děti, zároveň mě spoustu času stojí práce v mateřském klubu. Na základě několika rozhovorů s kamarády jsem se nakonec rozhodl kandidovat, neboť se domnívám, že fotbal potřebuje nové impulsy, sport jako takový musí vstoupit intenzivněji do životů lidí. Mým cílem není dělat revoluci nebo něco bořit, chci fotbalu pomoci, prezentovat jej jako životní styl, protože se domnívám, že je v tuto chvíli jedna z posledních šancí, jak celou společnost zvednout a nakopnout.“

Podle něj ani současné vedení OFS neodvádí vyloženě špatnou práci. „Fotbal na našem okrese funguje dobře. Bohužel je ale veden zkostnatěle až stereotypně a v tom vidím hlavní problém. Dnes nejsou devadesátá léta, je jednadvacáté století, a na to je potřeba reagovat. OFS by měl být moderním partnerem všem klubům na okrese, měl by kluby spojovat, nikoli je stavět proti sobě a rozdělovat je, měl by připravovat nové projekty, celý systém více přenést do elektronické platformy, sehnat sponzory jako strategické partnery. Je nutné přitáhnout lidi, děti, fotbal by měl být znovu fenoménem doby, neboť je tím posledním spolu s dobrovolnými hasiči, co sdružuje lidi zejména na vesnicích,“ zdůraznil Procházka.

Známým fotbalistou, který s Ďoubalem kandiduje, je i Jan Jícha. Navíc má funkcionářské zkušenosti z druholigové Vlašimi. „Všichni asi nějak vnímáme, že fotbal se teď obecně nenachází v úplně ideální kondici. Osobně se už nějaký čas angažuji více než jen jako hráč a díky událostem ve fotbale nejen z poslední doby u mě vznikla potřeba se o nějakou nápravu pokusit,“ vysvětlil Jícha důvod své kandidatury a pokračoval: „Původně jsem chtěl pouze podporovat, ale časem jsem se rozhodl i kandidovat do výkonného výboru. Neberu to tak, že vše doposud bylo špatně, jen je čas od času nutné věci provzdušnit, aby začaly zase lépe fungovat. Taková potřeba je dle mě i na současném OFS Kutná Hora, a hlavně pak i ve vyšších patrech fotbalu. Bylo by špatně se tvářit tak, že se nic neděje.“

A jaké přednosti má podle Jíchy Jan Ďoubal? „Honzu znám poměrně dlouho. Fakt, že je nejvhodnějším kandidátem na předsedu vyplynula postupně jako shoda nás ostatních. Výhodou je určitě detailní znalost fotbalu na okrese, vůle a schopnost komunikovat a naslouchat všem, kteří o to budou mít zájem. Pokud by ke změně došlo a Honza ve volbách uspěl, tak to nesmí být pouze o něm, zapojit se musí všichni členové výboru.“

Podporu změně vyjádřilo 27 klubů

Svou práci chtějí dělat noví uchazeči o pozice ve výkonném výboru otevřeně a dle prohlášení chtějí být servisem pro všech čtyřicet týmů na okrese. Rozhodli se tedy zveřejnit seznam klubů, které jim do voleb vyjádřili podporu. Je jich celkem 27! Další se podle Ďoubala rozmýšlí nebo budou o svém kroku hlasovat. Pár jich je proti. Tady je seznam těch, kteří podporují změnu:

AFK Bratčice, FK Čáslav z.s., Slovan Horky, TJ Hostovlice, AFK Kácov z.s., Sokol Kačina, TJ Sokol Kaňk, Sokol Kluky, Rozvoj Křesetice, Sportovní klub Malešov z.s., TJ Sokol Močovice, SK Nepoměrice, Dynamo Horní Bučice, TJ Sokol Okřesaneč z.s, Sokol Potěhy, FK Kavalier Sázava, Tělovýchovná jednota Viktoria Sedlec, z.s, TJ Soběšín, Sokol Družba Suchdol z.s., Star Tupadly, FK Uhlířské Janovice, TJ Sokol Vlkaneč, TJ Slavoj Vrdy, Sokol Zbraslavice, TJ Zbýšov, Jiskra Zruč, SK Spartak Žleby.



Ďoubal oslovil i kapitány okresních mužstev a podporu mu vyjádřili následující hráči: Jakub Vančura (kapitán, FK Čáslav), Kamil Petrů (zástupce kapitána, FK Čáslav), Jiří Luňáček (kapitán Dynamo Horní Bučice), Nikola Kožnar (kapitán TJ Viktoria Sedlec), Jiří Rejthárek (kapitán SK 1933 ČUS Nové Dvory, z.s.), Petr Váňa (kapitán Sokol Paběnice), Jaromír Horký (kapitán Sokol Kaňk), Tomáš Böhm (kapitán Sokol Družba Suchdol), Ondřej Jouza (kapitán Jiskra Zruč), Kryštof Zadražil (kapitán FK Uhlířské Janovice), Dominik Nekola (kapitán SK Malešov), Lukáš Korejtko (kapitán SK Kluky), Štěpán Štorch (kapitán AFK Kácov), Marek Šemík (kapitán TJ Zbýšov), Josef Klaus (kapitán TJ Zbýšov), Richard Topinka ml. (kapitán TJ Sokol Močovice), Dušan Bláha (kapitán Tj Rozvoj Křesetice), Josef Tvrdý (kapitán SK Nepoměřice), Vítek Jurka (kapitán TJ Sokol Okřesaneč), Jan Kříž (kapitán Sokol Potěhy), Petr Hamsa (kapitán TJ Hostovlice), Jaroslav Hejný (kapitán TJ Soběšín), Milan Semerád ml. (jeden z kapitánů SK Spartak Žleby), Pavel Herčík (kapitán Sokol Zbraslavice), Václav Říha (kapitán AFK Bratčice), Jan Růžička (kapitán Slavoj Vrdy), Tomáš Vojtíšek (kapitán Sokol Malín).