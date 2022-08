Byl jsem hlavně rád, že se konečně dohrály soutěže v plném rozsahu. Já jsem byl osobně průběhem spokojen, neobjevil se žádný velký problém, až na vcelku vysoký počet kontumací za nedostavení se k utkání. Jinak komise fungovaly dobře, rozhodčí také. Tím, že jsme rozprostřeli zápasy po víkendu, tak se nám podařilo obsadit třemi rozhodčími velkou většinu zápasů okresního přeboru a docela dost zápasů 3. třídy. Osobně ji moc klidnou nemám, protože na přelomu července a srpna se připravují soutěže.

K tomu vaše působení v etické komisi FAČR…

Tam se to teď zlepšilo, kdy jsme se už alespoň prokousali těmi tisící stranami textů povětšinou od PČR. Myslím, že jsme práce odvedli dost, až na malé výjimky obstála naše rozhodnutí i u odvolací komise FAČR. Prioritou je teď dokončit rozjeté kauzy a začít pracovat na nových. Jsem rád, že naše komise působí bez vnějších tlaků. Teď se objevilo i v médiích, že jsme zpomalili, ale ono je to přirozené. Některé kauzy jsou jasné, někdy potřebujeme více času si to srovnat a několikrát projít. Jediné, co mě nemile překvapilo, že zakážeme někomu podílet se na fotbalových aktivitách a on se skoro pak objeví na oficiálním jednání FAČR, jakoby se nechumelilo. A v kavárně na FAČR má snad pracovnu (smích).

Pojďme zpět k okresu, pomalu se blíží fotbalová sezona. K jakým změnám došlo v jednotlivých soutěžích dospělých? Jak budou jednotlivé soutěže vypadat?

Jedna soutěž už dokonce zná svého vítěze a to okresní superpohár, který jsme pod OFS zavedli nově. Pyramida mistrovských soutěží zůstává stejná - OP a III. třída se čtrnácti týmy, a dvě IV. třídy s desrti týmy, kdy přibyly týmy Kácova B a Žlebských Chvalovic z Chrudimska. Novinkou, kterou se inspirovali i na Benešovsku, je tzv. „Pohár pralesa“ pro mužstva 4. tříd, kterým nestačí devět zápasů za půlsezonu, které by hrály ve své skupině IV. třídy. Ve dvou skupinách tohoto poháru tak bude hrát ještě jedenáct týmů každý s každým, kde se pak vítězové střetnou o titul. Vedle toho samozřejmě klasický okresní pohár.

A co mezi mládežníky? Mění se výrazně počet týmů?

Jsem rád, že v mládeži se počet opět zvýšil a to asi o šest mužstev. Snad bude tento trend pokračovat a ještě za našeho funkčního období budeme hrát ve starších žácích 10+1 a obnovíme soutěž dorostu.

Co říkáte na odstoupení Malína z fotbalových soutěží?

Musím říci, že mě to překvapilo. Malín byl baštou fotbalu, má spoustu mládeže, před lety hrál I.B třídu. Ale jaro už měl obtížné. Se šéfem STK jsme se to dozvěděli v předvečer aktivu. Ale kluby se tak rozhodly a je to na nich. Pro nás to znamená více kontroly, protože hráči K. Hora A nesmí hrát za nově vzniklý sdružený tým K. Hora B /Malín ani hráči toho sdruženého nesmí za Malín B. Ale to se zvládne. Okresní přebor doplnil tým Horních Bučic a třetí třídu Chotusice B, kdy Soběšín, který měl právo jako první, se mimořádného postupu vzdal.

Co bude pro vás prioritní v nadcházející sezoně jako pro šéfa svazu?

Chci ještě lépe prezentovat fotbal. Sehnali jsme partnery na nákup HW/SW k automatickému nahrávání zápasů. Už jsme tak točili finále superpoháru v Tupadlech plus nějaké další přípravné zápasy. Co se týče rozhodčích, tak se snažit dále hledat ať mezi bývalými fotbalisty nebo dorostenci. U mládeže je té práce nekonečně. Chceme opět jezdit pomáhat do klubů s nábory, pomoci klubům s ukázkovými tréninky. V kritických kategorií jako např. U17 udržet hráče u fotbalu, velmi dobře nám fungují výběry. Pro kategorii U17 jsme sehnali prostředky ze středočeského kraje na soustředění, které proběhne na samotném konci prázdnin v Benešově. Chceme dále podporovat i žákovské výběry, zde díky Štěpánu Sokačovi z Euro-Sportring za zajištění možnosti bezplatného startu našeho výběru na výborně obsazeném turnaji v Polsku. Komise mládeže funguje dobře, tak snad se podaří zase o kousek zdejší fotbal posunout.

Na co se chcete nejvíce zaměřit?

Osobním cílem je zlepšení kultury na stadionech i mezi aktéry. Chci, aby rozhodčí důsledněji trestali surové zákroky, které na trávníku vidět fakt nechceme. Dále podporovat budování sportovní infrastruktury, máme vytipované lokality, kde by mohlo být vybudováno hřiště s UMT. Pokud by se jedno za mého předsedování alespoň přiblížilo ke skutečné realizaci, budu spokojen. Chceme dále podporovat i dívky ve fotbale.

Co byste popřál fotbalovým fanouškům do další sezony?

Aby je fotbal bavil, aby to bylo místo odpočinku, setkávání a zdravého soupeření. Zkusíme jim nabídnout ještě lepší produkt bez nějakých negativních jevů.