„Rozhodně to nebude o tom, že bych nedržel palce nově zvolenému vedení. Ba naopak,“ přiznal ve čtvrtek krátce po svém nezvolení Dušan Roubíček v rozhovoru pro Deník.

Pane Roubíčku chápu, že u vás převažuje zklamání. Přesto, co jste na volbu předsedy říkal?

Jenom opravdu lehké zklamání. Delegáti při volbě zkrátka rozhodli. Mají hlas rozhodující a zvolili si nového předsedu. To je vše, co bych k tomu mohl říct.

Čekal jste takový výsledek? Přeci jen protikandidát Ďoubal veřejně prohlašoval, že za ním stojí pětadvacet klubů.

Volba je otevřená do poslední chvíle. Určitě jsem nešel na Valnou hromadu s tím, že je boj prohraný. Ve své podstatě rozhodly čtyři oddíly. Matematika je jednoduchá. Nepovažuji prohru za ostudu.

Bude vám práce hodně chybět? Přeci jen byl fotbal dvanáct let vaší každodenní součástí.

Každodenní určitě ne. Řekl bych spíše tři dny v týdnu. Nyní budu mít prostor na další nové projekty. Určitě se nudit nebudu. Rozhodně to nebude o tom, že bych nedržel palce nově zvolenému vedení. Ba naopak. Fotbal na okrese potřebuje dobré vedení, delegáti si ho zvolili, tak doufejme, že to bude ku prospěchu věci.

Před delegáty jste říkal, že ve výkonném výboru nebudete na obtíž. Budete s novým vedením spolupracovat?

Stále tvrdím, že je to o spolupráci a snaze najít stejné priority. Důležité je najít stejný směr, kam fotbal můžeme posunout. Pokud bude zájem, tak určitě nejsem člověk, který by něco rozbíjel. Nebudu nikomu dělat naschvály nebo okopávat kotníky. To není můj styl. A nikdy nebyl.

VIDEO: Průběh Valné hromady OFS Kutná Hora 2021

Zdroj: Deník/Michal Pavlík

Politikaření do okresního fotbalu tedy nepatří?

V práci ve výkonném výboru určitě ne. Na druhou stranu se fotbal změnil. Tyhle volby ukázaly, že začaly být těžkou politikou ve fotbale. Očekávám za čtyři roky drsné kampaně ve stylu, který nyní pomalu začíná.

Vnímáte to tak, že s příchodem F-evoluce přichází fotbalová „politická“ uskupení? Nechci úplně říkat strany.

Jednoznačně se to ukazuje. Sestavují se volební kandidátky. Přišla podpora médií i osobností. Viděl jsem snahu ovládnout mediální prostor. Dle mého přichází nová doba ve volbách do fotbalových struktur. Příští volby očekávám ještě propracovanější. Nyní dali delegáti hlas svým favoritům a předseda pak volil dál. Teď se zvolení funkcionáři zavazují k tomu, že jsou zvolení za něčí stranu a podle toho budou volit i na kraji a dál. To tady nikdy nebylo. Ať je to strana nebo hnutí, má to parametry velké politiky.

Zajímá mě, jakou gesci byste si rád vzal na starost ve výkonném výboru? O co byste měl zájem?

Vždy jsem měl sen dělat, i obecně, nezávislého konzultanta. To je člověk, který nemá za nic odpovědnost a do všeho může kecat. (směje se) To samozřejmě říkám na odlehčení. Spíše je to o tom, že mám zkušenosti s prací s mládeží nebo také s klubovou úrovní. Projekty, které jsme dělali, se povedly. Dokážu si představit, že přes mládež dokážu být prospěšný.

V proslovu jste srovnával letošní volby s vaší revolucí v roce 2009. Byla stejné nebo jiná?

V roce 2009 byla úplně jiná. Šlo o jiný stav. V polovině volebního období došlo k situacím, kdy rezignovali dva členové tehdejšího výkonného výboru. Povinností výboru podle stanov bylo svolat mimořádnou volební valnou hromadu a dovolit dva členy. To se v zákonné lhůtě nestalo. Oddíly viděly, že je funkčnost svazu oslabená, proto vyvolaly mimořádnou valnou hromadu nadpoloviční většinou klubů. Na ní došlo ke zvolení nového vedení. Ano, může se nazývat jako revoluce, ale se současnou situací to nebylo srovnatelné. Nyní proběhla řádná volební valná hromada podle stanov.

Nový předseda Jan Ďoubal děkoval, že předvolební kampaň byla férová z obou stran. Souhlasíte s ním?

Byla taková, jaká byla. V porovnání s jinými okresy byla poklidnější. Nechá se shodnout na tom, že férová asi byla. Žádné podpásovky se neděly. Využívali jsme legálních a dostupných prostředků. Honza měl výhodu, že měl za sebou podporu F-evoluce a mediálních hochů z Real Top Praha. V tom byla jeho výhoda. Já šel do voleb sám za sebe. Proto jsem říkal, že kdo bude chtít v dalších volbách uspět, bude muset mít za sebou podobný tým a šlapat do toho.