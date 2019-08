Malín – Tupadly 1:0 (0:0)

Karel Mikeš, trenér Tupadel: „Utkání dobré úrovně, ve kterém jsme měli většinu času územní převahu, body však berou domácí, kteří se prosadili z pokutového kopu. My jsme doplatili na neproměňování i těch nejvyloženějších šancí.“

Kácov – Kutná Hora B 5:1 (1:1)

Jaroslav Váňa, trenér Kácova: „Naším prvním soupeřem po postupu do okresního přeboru byla rezerva Kutné Hory s ambicemi na lepší umístění než v loňské sezoně. Po brzké obdržené brance bylo důležité být pořád aktivní a dodržovat původní pokyny, načež se nám podařilo vyrovnat. V závěru poločasu byl soupeř aktivnější. O přestávce jsem zdůrazňoval, aby kluci byli stále stoprocentně koncentrovaní na aktivní hru s důrazem na obranu. Soupeře jsme do vyložených šancí nepouštěli, poctivou prací na hřišti nám bylo odměnou důležité vítězství.“

Pavel Král, trenér Kutné Hory B: „Zápas jsme si prohráli sami, vlastními chybami.“

Křesetice – Kaňk 3:1 (2:1)

Roman Černý, trenér Křesetic: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a na pětadvacet minut jsme soupeře přehráli ve všech směrech a potvrdili to dvěma brankami. Potom se začal více prosazovat soupeř a snížil. Ve druhém poločase to byl hlavně boj. Děkuji klukům za tři body.“

Martin Klatka, trenér Kaňku: „V prvním utkání se nám nedařilo. Hráli jsme aktivně, ale bez ohrožení brány soupeře.“

Malešov – Nové Dvory 6:1 (3:1)

Jiří Škramovský, trenér Malešova: „První poločas nebyl zdaleka tak jednoduchý, jak napovídá skóre. Prvních dvacet minut jsme nehráli dobře a soupeř toho využil. Naštěstí jsme rychle vyrovnali, dali další, laciný gól, a začali zápas kontrolovat. Tři body jsou super.“

Adam Kokeš, kapitán Nových Dvorů: „Hrál se vyrovnaný zápas, ovšem hosté šli do zápasu bez gólmana, což se ukázalo jako rozhodující faktor. Sice jsme se dostali do vedení, ovšem další dvě velké šance zůstaly neproměněné a soupeř trestal. Je třeba říct, že se projevil problém brankářské pozice, jelikož to byly chytatelné situace, i přesto je třeba ocenit odvahu hráče z pole, který se nakonec do brány postavil.“

Církvice – Zbraslavice 0:1 (0:0)

Vladimír Kicner, trenér Církvice: „Byl to hodně vyrovnaný zápas, ve kterém se šance střídaly na obou stranách, bohužel jsme neproměnili ani jednu a to nás stálo body.“

Sedlec – Chotusice 3:2 na penalty (1:1)

Jiří Vopatřil, trenér Sedlce: „Komise rozhodčích vyhodnotila utkání jako nejdůležitější a nejproblematičtější v prvním kole? Nasadila tři rozhodčí pouze v tomto utkání. Byli jsme lepším mužstvem, a když jsme dali vyrovnávací branku v závěru zápasu, tak jsme si zasloužili vyhrát v základní hrací době. Jsem rád, že se vrátil brankář Šilhán a mužstvo i přes špatnou přípravu utkání fyzicky zvládlo a dohrálo bez červených karet.“

Dušan Roubíček, předseda Chotusic: „První utkání, nervózní začátek z obou stran. Prvních dvacet minut jsme měli více ze hry a byli jsme nebezpeční, svou šance proměnil Rostislav Goliáš. Po naší ztrátě domácí vyrovnali z brejku, tím se dostali do zápasu a hra byla vyrovnaná. Druhá půle patřila domácím, hráli silově a nátlakově. Nám se nedařilo držet míč a kombinovat, přesto jsme šli do vedení, ale domácí stačili v samém závěru vyrovnat. Penalty zvládli lépe domácí a brali plusový bod.“

Paběnice – Uhlířské Janovice 3:2 (3:1)

Karel Nouzák, trenér Uhlířských Janovic: „Jeli jsme s jasnou taktikou, zvítězit a prezentovat se slušnou hrou. Bohužel domácí nás trestali ze všeho. Individuální chyby nás stály body. Alibisticky bychom si mohli říct, že jsme druhý poločas domácí nepustili za půlku, ale na to se fotbal nehraje.“