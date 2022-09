„Tomáš se bude chystat na přijímací zkoušky na trenérskou A licenci, takže už před sezonou byla domluva taková, že odehraje jen pár zápasů. Jeho vyloučením a disciplinárním trestem se to jen urychlilo. Teď se bude věnovat vyloženě přípravám na trenérskou A licenci, což mu zabere hodně času. Fotbalu by se nemohl věnovat tak, jak bychom i my potřebovali,“ doplnil.

Řepka se s Červenými Janovicemi rozloučil přesně tak, jak ho všichni znali z let jeho profesionální kariéry. Jako kapitán nastoupil do prvního kola kutnohorského okresního přeboru proti Horním Bučicím a už ve dvacáté minutě se z hřiště poroučel s červenou kartou. Urazil totiž rozhodčího. Ke svému trestu vyfasoval navíc stopku na čtyři zápasy.

„Poslední červená karta je kaňkou na Tomášově působení u nás. Je to ale Tomáš Řepka a k němu červené karty patří. Nevyčítám mu to. Vždycky hrál naplno, nikdy ne na půl plynu,“ vrátil se ke kontroverznímu momentu Kacafírek.

Ten nijak nezastírá že bývalý hráč Sparty, Fiorentiny, West Hamu i národního týmu bude Červeným Janovicím chybět. „Je to pro nás velká ztráta. Tomáš tady za dva a půl roku odvedl velmi dobré služby. Touhle cestou bych mu chtěl poděkovat za to, co tady odvedl. Chtěl bych mu vyjádřit podporu do dalších let, ať se stane trenérem a daří se mu. Věřím, že jeho další kariéra bude úspěšná stejně tak jako ta hráčská,“ vzkázal hrající trenér mužstva.

Budoucí pokračování Řepky v týmu ale vyloučil. „Jsme domluvení tak, že jsme to ukončili a Tomáš je pořád náš hráč, protože teď nikam přestoupit nemůže. Tahle kapitola už je ale uzavřená. U nás je to specifické prostředí, je to tady náročné. Tomáš by si ještě někde chtěl zahrát, ale ne už v tak sledovaném týmu, jako je to kolikrát u nás. Tímhle to skončilo,“ vysvětlil.

A jak vidí Kacafírek Řepkovu trenérskou budoucnost? „Myslím, že by to mohl být dobrý trenér. Je to člověk, který hrál na nejvyšší úrovni, zažil toho spoustu a za každou cenu chce vyhrát. Nemá klidnou povahu jako ostatní trenéři, ale to vůbec není na škodu. Takový trenér by v současné situaci spoustě týmů pomohl. Třeba Spartě. Tomáš svůj tým dokáže pořádně namotivovat a nakopnout. Má zkušenosti z profi fotbalu takové, že je může předat dál. Dokáže si navíc získat hráče na svoji stranu. Můj názor proto je, že jednou bude dobrý a úspěšný trenér,“ zakončil Kacafírek.

Řepka má v současném fotbale každopádně přehled. Už nějakou dobu kriticky glosuje dění v české lize a především ve Spartě, v níž plnil dlouhá léta roli kapitána. Dostane se sám někdy až na lavičku letenského celku?

