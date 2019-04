Malešov - Církvice 0:1 (0:1)

Vladimír Kicner, trenér Církvice: „Díky bojovnosti jsme brali tři zasloužené body.“

Paběnice - Křesetice 4:1 (2:0)

Michal Blažek, hráč Paběnic: „Zápas byl pod kontrolou Paběnic, uklidňující branky padly na konci utkání a bylo rozhodnuto.“

Roman Černý, trenér Křesetic: „První poločas měli domácí celý pod kontrolou. Až ve druhém poločase jsme i díky lačnosti domácích snížili a měli jsme i šance na srovnání. Naše chyby ale opět způsobily, že výsledek byl takový, jaký byl.“

Uhlířské Janovice B - Malín 0:3 (0:1)

Michal Veliký, hráč uhlířských Janovic B: „Malínu jsme byli vyrovnaným soupeřem ve všech směrech, kromě branek. Do osmdesáté minuty jsme je trápili, Malín si výhru musel těžce vybojovat a to je něco, na čem můžeme a vlastně musíme stavět. Je potřeba se vyhrabat z pomyslného dna a to můžeme dokázat jen poctivou hrou, kde všichni budou makat na sto procent, což jsme v utkání plnili.“

Zbraslavice - Sedlec 1:4 (0:2)

Jiří Vopatřil, trenér Sedlce: „Zachytal nám výborně brankář Rybák a utkání jsme zaslouženě vyhráli.

Chotusice - Suchdol 0:1 (0:1)

Dušan Roubíček, vedoucí Chotusic: „Gratulace Suchdolu ke třem bodům za nejtěsnější možné vítězství díky precizní obraně v čele s brankářem Čižinským. Hostům stačila jedna šance na vedení. Domácím tentokrát chybělo kvalitnější zakončení, kdy buď vše vyřešil Čižinský, nebo hlavně Goliášovo břevno v prvním poločase a opět břevno po zakončení Kuny v závěru nastavení druhého poločasu. Doma ztráta bodů samozřejmě mrzí, ale respektujeme kvalitu soupeře.

David Čižinský, trenér Suchdola: „Očekávali jsme nakopávané míče od domácích, což se potvrdilo a dostávalo nás to pod tlak. Snažili jsme se hrát náš fotbal, ale bylo to obtížné. Podařilo se nám využít jeden protiútok a je škoda, že jsme to nepotvrdili ve druhé půli, kdy domácí odešli fyzicky a soustředili se jen na nákopy.“

Nové Dvory - Kaňk 0:2 (0:1)

Lukáš Zelený, hráč Nových Dvorů: „Od začátku z naší strany neodbojovaný zápas, v důležitých soubojích jsme byli pozdě a k hostům se odrazilo naprosto vše. Hosté po zásluze bojovností a hladem po vítězství vyhráli zápas. Leží na nás deka, všichni jsme si to vyžrali. Musíme to zlomit v Křeseticích. Vyzdvihl bych slušný výkon brankáře Nepráška a hlavně oživení ve druhé půli od Kosprda, zbytek podal velice průměrný výkon, který bohužel nestačil.“

Martin Klatka, trenér Kaňku: „Utkání jsme zvládli, branka do šatny nám pomohla a po druhé to s námi měli domácí hodně těžké.“

Tupadly - Kutná Hora B 3:1 (2:0)

Karel Mikeš, trenér Tupadel: „Na utkání se podepsala kutnohorská pouť, oslava narození mého syna, a čas Velikonoc. Pozitivní byl pouze výsledek zápasu a krásné jarní počasí. Ale i tak byla naše výhra naprosto zasloužená.“

Pavel Král, trenér Kutné Hory B: „Zápas rozhodly naše dvě chyby v prvním poločase, za které nás domácí potrestali. My jsme šance nedali, začátkem druhého poločasu jsme byli aktivnější a více na balonu, bylo vidět, že chceme dát branku, To se nám také povedlo, když z levé strany snižoval Gygal. Jenže dvě minuty před koncem jsme dostali třetí branku. Pak jsme neproměnili samostatný nájezd, ani dvě další šance. Prohra nás mrzí, protože jsme měli bodovat, domácí své šance proměnili, to rozhodlo o vítězi. Soupeřovi gratuluji k vítězství.“