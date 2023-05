Rozhodčí Kocourek si už nezapíská, Horní Bučice se pěkně prohnou

Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Kutné Hoře udělila nejvyšší trest rozhodčímu Lukáši Kocourkovi za jeho pochybení při vyplňování v zápise o utkání. Sezona pro něj skončila. Do zápisu neuvedl vykázaného člena realizačního týmu. Po zápase nebyl uveden přestupek vykázaného trenéra v kolonce osobní tresty, ale došlo k dopsání až druhý den do zprávy rozhodčího. Sudí také nesprávně uvedl údaje u vyloučeného fotbalisty domácích, když do zápisu uvedl hráče hostí. Pokutu ve výši čtyři a půl tisíce musí zaplatit Horní Bučice za nedostavení se k utkání.