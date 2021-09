Křesetice – Sedlec 1:4 (0:1)

Trenér Pavel Rajdl (Křesetice): „Brzy jsme dostali gól a ten nás ovlivnil. Dvacet minut jsme byli pod tlakem, poté se hra vyrovnala. Hra byla vyrovnaná, ale Sedlec trestala naše chyby.“

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Do Křesetic jsme si jeli pro vítězství, ale výkon nebyl optimální. Zranili se nám hráči a sestava byla trochu slepená. Takové problémy mají ale asi všichni. Jsme rádi, že jsme vyhráli a že jsme vybojovali tři body.“

Branky: Veselý – 2x Gono, Mrštík, Záleský.

Paběnice – Nové Dvory 1:3 (0:0)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Pro nás smolný zápas. Neproměnili jsme šance v prvním poločase. Na začátku druhého poločasu jsme si dali těžkou malou domů a prohrávali jsme 0:1. Po vyrovnání na 1:1 jsme měli tlak, ale bez vyložené šance. Poté soupeř dvakrát utekl a obě šance proměnil. Nové Dvory hrály ze zajištěné obrany a poté jsme sice měli větší držení balonu, ale opět bez vyložené šance. Nedá se nic dělat, takové zápasy jsou. Soupeři gratuluji k vítězství a my musíme být příští zápas lepší.“

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Domácí hráli důrazně a zejména ve středu hřiště úplně vymazali naše snahy o kreativní útočnou hru. Nám se podařilo jejich útoku odolávat až na jednu situaci, ze které domácí vyrovnali. Byli bychom rádi i za bod, ale rozhodly individuální chyby v domácí obraně, které byl připraven potrestat Kosprd.“

Branky: Špičák – 3x Kosprd.

Chotusice – Kaňk 1:1 (1:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „V prvním poločas jsme místo vedení 3:0, kdy jsme šli dvakrát sami na gólmana, vedli pouze 1:0. Ve druhém poločase se nám zranili dva hráči, a to nám už takhle čtyři chyběli. Dohrávali jsme víceméně se sebezapřením. Soupeř začal bojovat a pak v jednadevadesáté minutě to rozhodl pan rozhodčí, když pískl vymyšlenou penaltu. Nepískal prostě žádný zákrok. Navíc rozhodčí, který k nám jede šedesát kilometrů. Ve středu změní delegaci předseda OFS, nechápu, asi abychom měli drahý cesťák. A ten rozhodčí si tam pak dělá, co chce. Co na to můžu víc říct. Bylo to ovlivnění zápasu se vším všudy, ale nebudu shazovat výkon Kaňku. Druhý poločas soupeř bojoval, dřeli a cítili šanci, že jsme oslabení. Chyběla nám lavička a bez toho se nedá hrát.“

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „První poločas jsme měli míč ve své moci asi více my, ale do vyložených šancí se dostávali domácí. Jednu z nich proměnili, když obránci spoléhali, že je útočník v ofsajdu. Druhý poločas jsme si vytvořili možnosti k vyrovnání, ale nepřesné zakončení nebo praporek pomezního nám to překazily. Vyrovnání z pokutového kopu v devadesáté minutě je něco výjimečného. Určitě bod zasloužený.“

Branky: Křelina – Horký (pen.).

Malín – Kutná Hora B 4:2 (1:1)

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Zápas byl vyrovnaný. Myslím si, že soupeř byl výborný, běhavý. Přestože jsme prohrávali zkraje druhého poločasu 2:1, tak jsme to dokázali otočit a dohrát to na 4:2. Musím říct, že soupeř byl dobrý.“

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora): „První poločas byl z naší strany i přes obdržený gól velice kvalitní. Kromě vyrovnání jsme mohli dát další dva góly, ale bohužel nedali. Druhý poločas byl přesně opačný. My dali gól, ale soupeř byl lepší a na rozdíl od nás šance proměnil.“

Branky: 2x Antoš, 2x Vojtíšek T. – Kolůvek, Nedvěd.

Malešov – Kácov 2:3 (1:3)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Dostali jsme lekci z produktivity. Soupeř vystřelil v první půli čtyřikrát na bránu a dal nám tři góly. Ve druhé půlce jsme soupeře zamkli, tlačili, ale gól jsme dali pouze jeden, což na body nestačilo. Navíc nám nevyhovovala soupeřova nechuť hrát fotbal. Hráči se stále váleli a zdržovali. Hráčům nemohu za druhý poločas nic vytknout. Chtěli, rvali se, ale dát gól je pro nás v současné době veliký problém. No nic, jedeme dál.“

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Náš zápas lze zhodnotit především slovy, že účel svědčí prostředky. Z našich čtyř standardních situací jsme vstřelili tři góly, které vedly k vítězství. Zbytek zápasu jsme odbránili, víceméně za cenu sebeobětování, za což bych chtěl klukům poděkovat. Takovéto nasazení by se mělo praktikovat každý zápas.“

Branky: Poklop, Zoufalý – 2x Solnář, Vinický.

Zbraslavice – Církvice 0:4 (0:3)

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Výhru jsme soupeři darovali. Víc k tomu nemám co říct.“

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „V utkání jsme chtěli vstřelit rychlý gól, což se nám povedlo a od jedenácté minuty jsme se dostávali do šancí a byli jsme odměněni druhým gólem. Do poločasu se nám povedlo vstřelit ještě třetí branku. Jelikož soupeř obdržel červenou kartu, tak do druhého poločasu nastupoval s deseti hráči. Ve druhém poločase jsme si výsledek proti deseti hráčům pohlídali a ke konci zápasu jsme přidali čtvrtý gól.“

Branky: 2x Jungwirth, 2x Vocl.

Tupadly – Zruč n. S. 2:0 (0:0)

Trenér Vladimír Remeš (Tupadly): „Soupeře jsme jednoznačně přehráli. Hrálo se víceméně na jednu branku. Bohužel jsme toho dost neproměnili. Mohlo to být pět, šest nula a mohlo být po zápase už v prvním poločase. Ulevilo se nám, že máme tři body.“

Vedoucí mužstva Jakub Koudela (Zruč n. S.): „Co k tomu mám říct. Prohráli jsme 2:0. Domácí byli lepší na balonu, drželi míč. My jsme hráli spíše zezadu a na brejky. Moc nám to ale nešlo, náš výkon byl slabý. Soupeř byl lepší.“

Branky: Hašek, Plíhal.

Tomáš Šulc