O fotbalových volbách nejen na Kutnohorsku se začalo hlasitě mluvit už na podzim po zatčení vlivného funkcionáře Romana Berbra. Svou šanci vycítil i Kutnohorák Jan Ďoubal. Dlouholetá hlasitá opozice současného vedení. Své myšlenky zveřejňoval poslední roky prostřednictvím facebookové stránky okresnifotbal.cz.

„Mám takový vnitřní pocit, že je mojí povinností se o nějakou změnu pokusit, sám za sebe. To znamená, že do výkonného výboru kandidovat budu. Fotbal nemusí mít takovou příležitost další dlouhá léta a kdy jindy by se mělo něco stát, když ne teď,“ vzkázal Jan Ďoubal v listopadovém rozhovoru pro Deník.

Zprvu o postu předsedy neuvažoval. Jenže pak poskládal tým lidí, kteří si ho vybrali. Chtějí, aby je vedle do kutnohorských fotbalových voleb jako lídr, na což Ďoubal po Novém roce kývl. Aktuálně má tým Jana Ďoubala sedm členů na devět volených míst v OFS Kutná Hora.

Za FK Čáslav s ním bude kandidovat Jan Spáčil, dále David Čižinský (Suchdol), Jan Jícha (Kácov), Jakub Procházka (Malešov), Jan Štěpnička (Nové Dvory) a Jaroslav Matoušek (Okřesaneč). Na konci ledna pak Ďoubal zveřejnil seznam sedmadvaceti klubů, kteří jsou pro zvolení jeho týmu. Což je celkem silný mandát, pokud budeme brát v potaz, že hlasuje celkem 40 zástupců oddílů.

Kdo kandiduje v roce 2021



Na post předsedy OFS Kutná Hora (v závorce členský klub): Jan Ďoubal (Sedlec), Dušan Roubíček (Chotusice).



Do osmičlenného Výkonného výboru OFS Kutná Hora (v závorce členský klub): Michal Blažek (Paběnice), David Čižinský (Suchdol), Jan Ďoubal (Sedlec), Tomáš Frejlach (Čáslav), Jan Jícha (Vlašim), Jaroslav Matoušek (Okřesaneč), Karel Mikeš (Tupadly), Jakub Procházka (Malešov), Michal Procházka (Kutná Hora), Dušan Roubíček (Chotusice), Štěpán Sokač (Kutná Hora), Jan Spáčil (Čáslav), Iva Šandová (Malešov), Jan Šnábl (rozhodčí), Jan Štěpnička (Nové Dvory), Vladimír Šturm (Bílé Podolí), Miroslav Zvolánek (Malín).

Druhým kandidátem na nejvyšší post je pochopitelně předseda OFS Dušan Roubíček. On sází na svou zkušenost s vedením svazu. Vedl ho od revoluce v roce 2009. Tedy téměř dvanáct let. V poslední vzájemné debatě Roubíček prozradil, že žádný tým nestaví. A svého soka nařknul. „Jsem překvapený. Poprvé za dvanáct let, co vedu svaz, se sestavují nějaké volební týmy. Žádné kandidátky tady nikdy nebyly a já se toho hodlám držet dál. Nikdy jsem svůj tým nezveřejňoval dopředu. Ctím volbu kandidátů a jsem ochoten spolupracovat s každým,“ pravil předseda OFS.

A jak probíhala předvolební kampaň obou kandidátů na předsedu? Ďoubalovi vyjádřila podporu Fotbalová evoluce v čele s Vladimírem Šmicerem. Nebo naposledy čáslavský starosta Vlastislav Málek. Spolek Fotbalová evoluce k dnešnímu dni vede ve Středočeském kraji 4:1 na získané okresy. Při starém zůstalo vše jen na Kladně. Změna přišla v Berouně, Příbrami, Benešově i na Praze západ. Opoziční kandidát také oslovil kluby a získával jejich podporu. Současný předseda podle informací Deníku také začal s obvoláváním klubů. Pomáhají mu i někteří současní rozhodčí či kolegové ze svazu. Klíčová bude i prezentace obou před všemi kandidáty v den konání voleb. Ta zřejmě definitivně rozhodne.

Za co se vzájemně kritizují?

Dušanovi Roubíčkovi se nelíbí Ďoubalovo ovlivňování delegátů před valnou hromadou či sestavování týmu. Jenže v roce 2009 dělal současný předseda to samé, díky čemuž došlo k „revoluci“. Navíc i na poslední volební valné hromadě Roubíček po svém zvolení do předsednické funkce promítl delegátům v prezentaci svůj tým, se kterým by chtěl spolupracovat. Teprve pak se šlo volit zbylé členy výkonného výboru. Ďoubal Roubíčkovi také vyčítá jeho vazby na chotusický klub.

Ve své funkci Roubíček hodlá pokračovat. Je se svou prací spokojený. „Samozřejmě se vždy nechá něco udělat lépe, něco se povede více, něco méně, o tom žádná. Na druhou stranu je pozitivní, že se nám dlouhodobě daří držet počty oddílů v jednotlivých mládežnických kategoriích. Povedl se projekt s brankářskou akademií, zajištění titulárního sponzora pro OFS v soutěžích dospělí od okresního přeboru po IV. třídu, pro kategorie mládeže máme partnera zajištěného dlouhodobě, prosadili jsme pro náš okres Grassroots trenér mládeže, kterého řídíme a využíváme již napřímo. Stále poskytujeme vysoký standard v servisní činnosti pro oddíly, který ve spolupráci se servisním centrem ČUS zajišťujeme,“ řekl. Skvělý servis podle něj mají i rozhodčí.

Ďoubalův tým má do voleb jasnou myšlenku: „Fotbal na našem okrese funguje dobře. Bohužel je ale veden zkostnatěle až stereotypně. Dnes nejsou devadesátá léta, je jednadvacáté století, a na to je potřeba reagovat. OFS by měl být moderním partnerem všem klubům na okrese, měl by kluby spojovat, nikoli je stavět proti sobě a rozdělovat je, měl by připravovat nové projekty, celý systém více přenést do elektronické platformy, sehnat sponzory jako strategické partnery. Je nutné přitáhnout lidi, děti, fotbal by měl být znovu fenoménem doby, neboť je tím posledním spolu s dobrovolnými hasiči, co sdružuje lidi zejména na vesnicích.“

Zeleně označené okresy mají nové fotbalové vedení. Šedý zůstal při starém.Zdroj: Deník/ Michal Pavlík

Je libo Liba?

Zajímavým tématem je také následná volba předsedy krajského fotbalového svazu, kterému momentálně ve Středočeském kraji vládne několik let Miroslav Liba. Oba kandidáti na předsedu OFS mu podporu nevyjádřili.

„Nemám sebemenší důvod, abych volil Miroslava Libu, budu volit dle svého svědomí. Volil bych i Honzu Ďoubala, kdyby šel za náš okres proti Libovi,“ uvedl v debatě Dušan Roubíček. Nicméně možnost Miroslava Libu ani zcela nevyloučil. To Ďoubal mluvil ostřeji. „Liba pro mě rozhodně není volitelná osoba. On a celý jeho tým. Podílel se na tom špatném, co v českém fotbale vzniklo.“

O výsledcích kutnohorské fotbalové valné hromady vás ve čtvrtek budeme informovat jak na webu Deníku, tak na facebookové stránce Sport – Kutnohorský deník.

Kandidáti na předsedu OFS Kutná Hora v roce 2021. Současný předseda Dušan Roubíček (vlevo) a proti kandidát Jan Ďoubal.Zdroj: Deník/Michal Pavlík

Kandidáti na předsedu OFS Kutná Hora



Dušan Roubíček (48 let)

Pracuje jako předseda představenstva ve společnosti BlackBird Services a.s. a je také předsedou Okresního fotbalového svazu v Kutné Hoře. Fotbalově je spojován s klubem FK Chotusice 1932, kde je členem představenstva. Fotbalový okres vedl již tři volební období. Je spojován s převratem bývalého fotbalového „režimu“ na okrese.



Jan Ďoubal (40 let)

Civilním zaměstnáním je právník. Stále je aktivním fotbalistou hrajícím za TJ Viktoria Sedlec. Několik let provozuje server okresnifotbal.cz a je hlasitou opozicí současného vedení OFS. Momentálně sestavil tým bývalých fotbalistů a chce se stát předsedou. Má manželku a dceru.