Jen tři červené karty padly v posledním kole okresních fotbalových soutěžích, ale tresty od disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Kutné Hoře nejsou úplně nízké. Dva hráči si nezahrají za své prohřešky čtyři zápasy, jeden hráč tři utkání.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Dalibor Tobola

Křesetick Štěpán Strnad neudržel nervy na uzdě a podle zápisu o utkání slovně urazil nepublikovatelným výrazem rozhodčího. To Jaroslav Poul ze Sedlece zase napadl hráče soupeře, kterého vzal podle zápisu do „kravaty“ a strhl ho na zem. Oba si nekopnou čtyři zápasy. Vasyl Palii z Církvic kopl úmyslně soupeře do hýždě v přerušené hře. Odpyká si třízápasovou stopku.

Tresty

4 soutěžní utkání (dále SU): Strnad Štěpán (Křesetice)

4 SU: Poul Jaroslav (Sedlec)

3 SU: Palii Vasyl (Církvice)