Podzimní část fotbalových soutěží napříč celou republikou je už dohrána a přichází na řadu zimní přestávka. Nejveseleji je na Kutnohorsku v Kácově, který v závěru první poloviny okresního přeboru vystřídal v čele tabulky Malín a může se pyšnit titulem půlmistra. Na druhé straně uzavírají tabulku s pouhými třemi body Křesetice. Prozatímní korunu krále střelců drží původně obránce Nových Dvorů David Kosprd.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Malín - Kácov (4:2) | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Pohled do statistik

Statistiku střelecké aktivity vede s dvanácti přesnými zásahy David Kosprd z Nových Dvorů, který ale původně zastával post obránce. „Před sezonou mě to vůbec nenapadlo. Za takovým úspěchem stojí celý tým, kdyby mi kluci nedávali takové přihrávky, bylo by vše jinak. Jsem rád, že se to povedlo a snad střelecky navážu i v jarní části,“ uvedl novodvorský kanonýr Kosprd. V závěsu za ním je s jedenácti góly malínský Milan Antoš, o třetí místo se pak dělí s deseti brankami Petr Hošta z Kácova a František Černohlávek z Kaňku.