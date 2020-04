RADEK VOKOUN hraje fotbal více jak třicet let. Vystřídal kluby jako Sparta Kutná Hora, Sedlec a Kaňk. Dvacet let hraje i futsal. Chytal v dresu Storm Kaňk, Restaurace Na Valech a momentálně hájí barvy N.P.C. Kutná Hora. Ve svých šestatřiceti letech žije v domě se zahrádkou v Kutné Hoře společně s mámou a bratrem. Pracuje ve společnosti TPCA.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Rozdělil bych sportovní život na dvě části, společenskou a sportovní. Bohužel ta společenská mě trápí o něco více, poněvadž právě kvůli tomu dělám týmové sporty. Chybějí srandy a drby z kabiny či posezení po zápase, celá ta komunita. Ta sportovní, vezmu-li futsal, tam jsme hráli pohárovou část a měli zálusk na soupeře z první nebo druhé ligy, který by hrál proti Kutné Hoře poprvé v její historii, když by nám přálo štěstí. Jak by to dopadlo se asi bohužel nedozvíme. A co se fotbalu týče, tam sezona skončila. Chybí mi to moc. Na druhou stranu si teď můžeme vyzkoušet a zároveň uvědomit, jak nám to bude chybět až nebudeme moct sport provozovat kvůli pokročilému věku, či jak moc to chybí těm pánům, kteří nám dávají rady zpoza klandru. Ostatní aktivity jako kolo, běhání, plavání, cvičení se díky bohu dají provozovat, když člověk chce.

Udržujete se nějak v kondici?

Kondici do třetích poločasů teď hodně zanedbávám. Za to si dopřávám dlouhý spánek, kterého se mi spoustu let nedostávalo díky práci. Jinak běhání, kolo plus jsem se připojil k rodinnému domácímu cvičení na způsob jógy a kalanetiky. A musím se přiznat, že sem se za deset minut cvičení klepal jak ratlík a za půl hodiny zpotil víc, jak při běhání či na kole. Zlaté železo, a to ho moc nemusím.

Doporučil byste ostatním nějaký domácí trénink?

Nejsem kondiční trenér, ale doporučil bych gymnastický míč na uvolnění a protažení, systém TRX, se kterým se dá cvičit komplexně a zlaté základní cviky jako kliky, dřepy, přítahy apod. Nebo se zeptat Horsta Fuchse. (smích)

Co vás karanténa naučila?

Jak málo stačí, abychom byli omezení na svobodě a jak je svoboda pouze imaginární. Co vše se může dít, když se začne hrát na strunu strachu. Jak velká část obyvatelstva slepě následuje nařízení, aniž by jej podrobili kritickému myšlení, či pátrali po relevantních informacích. A zároveň hrdosti na lidi. Na národ, že stále v sobě mají velkou míru empatie, šikovné ruce a Filipa.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal? Případně od koho?

Umím jen vyšívat bohužel, ale mám skvělou skoro švagrovou Péťu Zíkovou, která ji ušila nejen pro mě.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Hlavně na kamarády, společenský život, kulturní a sportovní akce. Na změny, které díky této zkušenosti přijdou ve všech sférách života a v neposlední řadě na výbornou točenou Plzeň.