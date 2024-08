A soutěž čítá jen dvanáct účastníků. „Bohužel je to málo, ale snažili jsme se udělat maximum pro to, aby měla soutěž čtrnáct týmů,“ uvedl nedávno v rozsáhlém rozhovoru před startem ročníku předseda OFS Kutná Hora Jan Ďoubal. „Rozpis soutěží je nastaven tak, že by okresní přebor měl mít od další sezony zpátky čtrnáct týmů, tak uvidíme,“ přidal šéf svazu.

Po minulé sezoně postoupily dva celky – suverénní Suchdol a druhý Malešov, který šel do I,B třídy dodatečně. V soutěži byl spolufavoritem, ale úplně se mu nedařilo, nakonec poskočil na druhý flek a z toho těžil.

Najde se tým, který bude v nadcházejícím ročníku tak suverénní, jako byla v tom minulém Družba Suchdol? Těžko předjímat. A těžko také hledat jednoho favorita. Navíc funkcionáři klubů jsou v tomto směru opatrní a své hlavní ambice před veřejností většinou tají.

Tři hráče získalo Bílé Podolí. Přišli bratři Martin a Tomáš Švábové z Hlízova, synové kouče Bohuslava. A k nim přibyl ještě Štefan Auer z Kutné Hory, která zrušila svůj B tým. Z kádru nikdo neodešel. „Jedině, že by někdo skončil. Ale u nás se hraje do šedesáti,“ žertoval trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

Ani on rozhodně o postupových ambicích mluvit nechce. „My jsme ten tichý vzadu. I když jsme trošku potrénovali a dali jsme mužstvo dohromady. V soutěži budou větší dravci, my to budeme sledovat z povzdálí. Kádr jsme dali do kupy, ale ty nejvyšší cíle zatím nemáme,“ podotkl kouč Kobylek.

V horních patrech by se mohla pohybovat také Církvice. Ovšem i tady kouč krotí přehnaný optimismus. „Nebudu říkat, že máme ty nejvyšší cíle. Budeme spokojeni, když budeme v první části tabulky. Ideálně do čtvrtého místa. Čím vyšší příčka, tím lepší,“ usmíval se Tomáš Hruška, trenér Církvice. Kádr nikdo neopustil, naopak dva borci přišli. „Jedná se o Davida Nováka z Červených Janovic a mladíčka Vojtu Lacmana z Paběnic,“ popsal pohyb v kádru Hruška.

Pořádný průvan v kádru nastal v Sedleci. Tam přišlo hned pět nových hráčů. Z Kutné Hory Andrei Badarau, Martin Mertl z Chotusic, Jakub Liebl z Nebovid, a Lukáš Urbánek a Jan Havlín, kteří dříve působili v mládeži Kutné Hory. Do Polep odešel Michal Gono. Sehrání mužstva bude asi tématem číslo jedna. „Cíle v této sezoně jsou zapracovat do sestavy nově příchozí mladé hráče a vyhnout se záchranářským bojům,“ přeje si trenér mužstva Pavel Vokoun. „Okres bude letos hodně těžký a navíc jenom s dvanácti kluby. Takže každý zápas bude hodně důležitý,“ dodal kouč Sedlece.

Také ve Zruči nad Sázavou myslí hlavně na to, aby si hráči přišli na své. „Cílem je bavit se fotbalem a vyhnout se starostem se záchranou“ hlesl krátce vedoucí mužstva a zároveň hráč Zruče nad Sázavou Ondřej Jouza. Do klubu přišel hráč z Ledče, tým budou doplňovat dorostenci. A nikdo neodešel.

Program 1. kola (17 hodin)