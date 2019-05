Kutná Hora - Dvacáté kolo okresního přeboru nabídlo zajímavé utkání z vyšších pater tabulky, ve kterém Paběnice porazily Malín 3:0. V Tupadlech se diváci určitě nenudili, domácí mužstvo přejelo hosty z Malešova 9:3.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Paběnice – Suchdol 3:0 (3:0)

Jan Veselý, hráč Paběnic: „Na Suchdol jsme od začátku vletěli ze všech sil. Povedl se nám hned první útok, což nám hrálo do karet, protože Suchdol většinu zápasu čeká a hraje na brejky. Nepolevili jsme a ve dvacáté minutě už jsme měli luxusní náskok 3:0. Do konce zápasu už jsme si výsledek pohlídali a soupeř měl jeden větší závar před bránou. Z naší strany odbojované utkání, k čemuž jsme přidali fotbalovost a nebylo co řešit.“